11 крутых вещей из будущего, которые уже изобретены

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В будущем постель будет заправляться сама, пару туфель можно будет за секунду заставить поменять цвет, чтобы они подходили к новому платью, а собственный дом получится привезти с собой в отпуск и установить на пляже, в паре шагов от моря. Нам такое будущее точно нравится, пусть наступает скорее.

AdMe.ru отыскал изобретения, которые вот-вот изменят нашу жизнь до неузнаваемости. Вот они.

1. Медицинская татуировка, которая меняет цвет при заболевании

Немецкие ученые изобрели медицинские татуировки. Вместо обычных чернил под кожу вводят красители, которые меняют цвет в зависимости от уровня кислотности и содержания глюкозы и альбумина в крови. Они позволят вовремя диагностировать диабет и болезни печени и почек, а также наблюдать за состоянием пациентов с этими заболеваниями.

2. Самозаправляющаяся постель

Стартап Smartduvet создал электронное одеяло с климат-контролем, рассчитанное на двоих: оно может одновременно охлаждать одну половинку для того, кому нравится прохлада, и нагревать другую для того, кто любит спать в тепле. К тому же такая постель каждое утро заправляется сама.

3. Мозговой имплант, улучшающий память

Биоинженер Донг Сонг из Университета Южной Калифорнии создал устройство, улучшающее память. «Протез памяти» имплантируется в мозг, и специальные электроды стимулируют мозговую активность. Тестирование на 20 добровольцах с имплантами для лечения эпилепсии показало, что устройство может на 25 % улучшить долговременную память и на 15 % — кратковременную.

4. Аппарат, который делает воду из воздуха и работает без электричества и топлива

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли создали аппарат, который способен извлекать воду из воздуха даже в пустыне. Агрегат весит всего несколько килограммов и каждый день конденсирует около 1 л воды на 1 кг своей массы. Вода при этом абсолютно чистая и сразу пригодна для питья. Устройство работает на солнечных батареях, а аккумулятор позволяет ему собирать воду круглосуточно. Исследователи обещают, что в будущем вес устройства уменьшится, а само оно сможет собирать 7–10 л воды в сутки, чего как раз достаточно для нужд одной семьи. В перспективе возможны и более мощные установки, которые смогут обеспечить потребности небольших населенных пунктов без доступа к водопроводу.

5. Глазные капли, которые позволяют видеть в темноте

Инфракрасный свет исходит почти от всех объектов, но невооруженным глазом его увидеть невозможно. Ученые из Массачусетского университета разработали препарат с наночастицами, которые могут улавливать инфракрасные лучи, и успешно испытали его на мышах. Попадая в глаза в виде капель, наночастицы позволяют видеть инфракрасное излучение около 10 недель. Ученые утверждают, что у средства большой потенциал: от лечения дальтонизма до альтернативы приборам ночного видения.

6. Корабль, передвигающийся без топлива

Компания Toyota запустила в 6-летнее плавание корабль, который не нуждается в топливе. Для передвижения он использует энергию солнца, ветра и волн. Судно посетит 50 стран, а сам проект поможет миру перейти на экологически чистую энергию и решить проблемы загрязнения воздуха и изменения климата.

7. Искусственный хрящ

Болезни и травмы суставов — беда многих людей, от спортсменов до пенсионеров, и до недавнего времени для разрушенной хрящевой ткани не было полноценной замены. Но теперь ученые из Мичиганского университета разработали гидрогель на основе кевлара, который ведет себя как натуральный хрящ: поглощает воду в состоянии покоя и становится чрезвычайно прочным и устойчивым к внешним воздействиям, а также способен высвобождать влагу и становиться эластичным, как резина.

8. Краска, которая позволит вам в любой момент изменять цвет ваших вещей и наносить на них другой рисунок

Сотрудники Массачусетского технологического института создали краску-хамелеон, содержащую сразу несколько красителей, которые активируются в зависимости от излучения. Краску наносят на предмет распылителем или кисточкой, а затем ставят его на платформу, напротив которой находится излучатель. Нанесение рисунка происходит в 2 этапа: сначала красители активируют, освещая объект ультрафиолетовым светом. После этого излучатель светит на разные части объекта волнами разной длины, и они приобретают определенный цвет, в зависимости от интенсивности и времени излучения. Если предмет необходимо перекрасить, весь процесс повторяют заново.

9. Перчатка для взаимодействия с виртуальными объектами

Виртуальная реальность может выглядеть суперреалистично, но «потрогать» ее до недавнего времени не удавалось никому. Теперь такая возможность есть: швейцарские инженеры сконструировали тонкие и легкие перчатки, которые позволяют «дотронуться» до виртуальных предметов. Они имеют специальные пластины на каждом пальце, и, когда вы берете какой-либо предмет в игре, они приостанавливают движение пальцев, имитируя прикосновение. Перчатки уже прошли успешные испытания на добровольцах.

10. Мобильный самораскладывающийся дом

Компания Ten Fold Engineering развивает проект дома, который в сложенном виде умещается в один грузовой контейнер и возводит сам себя за 10 минут, без специальной техники и строителей. Модули, из которых состоит дом, можно по-разному компоновать, создавая планировку по своему вкусу. В конструкцию уже входит все необходимое для жизни, включая сантехнику. Стартап создал несколько прототипов подобного жилья, и в ближайшее время планируется запустить дома в производство. Можно даже захватить такой дом с собой в путешествие или переехать вместе с ним.

11. Телефон, который почти полностью состоит из экрана

Компания Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha с экраном, «обернутым» вокруг корпуса. На задней панели отображается различная информация вроде прогноза погоды или навигатора, а сбоку расположены сенсорные кнопки, индикатор заряда батареи и так далее. Смартфон поступит в продажу уже в этом году, а его стоимость в 4 раза выше, чем у iPhone 11 — $ 2 800.

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