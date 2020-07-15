11 полезных изобретений детей, до которых не додумались взрослые

Мы пользуемся множеством вещей, не подозревая о том, что их изобрели дети: пластилин, фруктовый лед и даже шрифт Брайля, который придумал 15-летний француз Луи Брайль. Сегодняшние дети также ошеломляют своими изобретениями, создавая то, до чего тяжело додуматься взрослым.

AdMe.ru побывал в детском мире изобретений и вернулся оттуда с подборкой вещей, которые когда-нибудь изменят наш мир к лучшему.

Защита от львов

В Кении львы часто нападают на скот. Кениец Ричард Турере, когда ему было 13 лет, придумал целую систему защиты от хищников: вокруг загона со скотом он развесил светодиодные лампочки и подключил их к солнечным батареям. Оказалось, что дикие кошки боятся фонарей не меньше огня. В течение 2 лет ни один лев не напал на скот. Такие светодиодные устройства стали использоваться по всей Кении.

Зубная щетка для космонавтов

Дима Резников в 7-м классе изобрел зубную щетку для космонавтов, которая позволяет чистить зубы без воды. Из специального отсека зубная паста подается в щетинки-трубочки, а крошечные форсунки засасывают пасту обратно в щетку.

Лечение косоглазия

В 17 лет украинец Сергей Лукьянов придумал, как помочь людям с косоглазием. С помощью специальных 3D-очков пациент проводит тренировку мышц: зрительно соединяет синие и красные фигуры. По словам юного ученого, метод пока не позволяет полностью вылечить косоглазие, но значительно облегчает состояние больного.

Леденцы от икоты

Мэллори Кивман из Манчестера в 13 лет придумала рецепт полезных леденцов. Девушка долгое время мучилась от икоты. Она много экспериментировала и решила, что есть три самых эффективных способа побороть икоту — леденцы, яблочный уксус и сахар. Соединив три средства в одно, Мэллори и изобрела свои леденцы от икоты.

Галактиколет

В 13 лет москвичка Катя Трушева собрала модель космического корабля и получила приглашение на международную конференцию в NASА. Галактиколет, по расчетам юной изобретательницы, должен долететь до ближайшего к нам семейства звезд Альфа Центавра в разы быстрее, чем все существующие космические аппараты.

Умная подушка

6-классник из Башкортостана Искандар Вагапов придумал подушку, которая может измерять давление, температуру, влажность и степень освещенности в помещении. Гаджет собирает данные и выдает статистику. Также подушка делится информацией о рисках для здоровья через соцсети.

Влияние спойлера на расход топлива

Реймонд Джилмартин в 14 лет выиграл Broadcom MASTERS Competition — национальный научный конкурс для учащихся американских средних школ. Как выяснил юноша, форма спойлера влияет на занос автомобиля при повороте и на расход топлива, а следовательно, и на уровень загрязнения окружающей среды.

Дешевый протез руки

Дарья Семина в 15 лет изобрела уникальный бионический протез руки. Юная жительница Воронежской области потратила около ₽ 3 000 на материалы для своего изобретения. Протез из более качественных материалов, который можно будет имплантировать, будет стоить около ₽ 15 000. Это, по словам молодого разработчика, невероятно низкая цена для подобного изделия.

Система защиты метро от наводнений

Двое американских подростков изобрели устройство, которое могло бы помочь предотвращать наводнения в метро. Этой проблемой они заинтересовались после разрушительного урагана «Сэнди», который нанес местному метрополитену ущерб на сумму $ 1,4 млрд. Кайл Митра, будучи 17-летним парнем, и Раймонд Дженис, когда ему было 16 лет, разработали металлическую решетку со встроенной регулируемой крышкой. Во время движения поездов одна часть решетки открывается, чтобы подать свежий воздух. Но когда система выключается и вентиляция не требуется, эту часть можно сдвинуть, чтобы полностью закрыть решетку и заблокировать доступ воды.

Сирена для окон для защиты детей

10-классник из Казахстана задумался о безопасности детей и изобрел легкую и понятную систему Safety Window. Дархан Байгал придумал автономную сирену для окон: когда маленький ребенок будет в опасной зоне на подоконнике, прозвучит предупреждающий сигнал.

Очистка воды

Дипика Куруп — уже именитая изобретательница, которая попала на страницы Forbes в 2015 году. Дипику включили в список молодых людей, которые до 30 лет добились высот в области энергетики. Первый успех к девушке пришел в 14 лет, когда она для проекта Young Scientist Challenge разработала систему очищения воды от примесей с помощью солнечной энергии при добавлении определенных веществ. Дипика Куруп осознает проблему нехватки чистой воды в мире и верит, что ее метод поможет миллионам людей получить доступ к этому жизненно важному ресурсу.