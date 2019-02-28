11 исторических заблуждений, в которые верят даже самые образованные люди

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Увлечение историей — специфическое хобби, но существует пара-тройка фактов из прошлого, которые знают даже люди, далекие от этой науки. Все мы наслышаны о подвиге 300 спартанцев или о преследовании ведьм в Средние века. Эти истории кочуют из одного фильма в другой и остаются в нашей памяти как заведомо правдивые. Но если обратиться к серьезным источникам, окажется, что многие события происходили совсем не так, как мы привыкли думать.

Мы в AdMe.ru любим докапываться до истины. В этот раз мы собрали известные факты, которые для обычных людей и профессиональных историков выглядят совершенно по-разному. Вы удивитесь, насколько сильно искажаются со временем некоторые события.

Миф № 1: Галилей первым предположил, что Земля вращается вокруг Солнца

Галилей первым догадался, что Земля вращается вокруг Солнца, до него же люди были уверены, что все планеты вращаются вокруг Земли. На самом деле это довольно грубое обобщение реальных событий. Люди догадались о том, что Земля не центр Вселенной, еще в 300-е гг. до н. э. Первым это предположил греческий ученый Аристарх Самосский. Однако очень долго не было никаких способов доказать данную теорию, и только в XVI веке астроном Николай Коперник всерьез взялся за ее разработку. У него было множество противников, но и немало последователей, в их числе и Галилей. Таким образом, последний не создавал гелиоцентрическую теорию. Однако именно он смог ее доказать — благодаря телескопу, который сам же и изобрел.

Миф № 2: Гладиаторы были рабами

В массовой культуре гладиаторов часто представляют как рабов, обученных сражаться. Они дерутся и убивают друг друга для развлечения публики. Но если обратиться к историческим фактам, выяснится, что жизнь гладиторов была не так уж трагична. Изначально бойцов для арены действительно набирали из местных рабов, завоеванных народов или просто преступников. Однако с ростом популярности гладиаторских боев наниматься в школы гладиаторов стали и свободные люди. Как правило, это были бывшие солдаты, которые хотели получить призовые деньги. В более позднее время гладиаторами становились даже представители высшего класса. Они делали это ради славы, и, конечно, драться до смерти никто их не заставлял.

Миф № 3: У Александра Македонского была самая большая империя за всю историю человечества

Александр Македонский действительно создал огромную державу по меркам не только своего, но и нынешнего времени. Из-за этого его принято считать величайшим полководцем и завоевателем в истории. Однако если подойти к фактам без эмоций, окажется, что гораздо более успешными завоевателями были татаро-монголы. В XII–XIV веках они владели всей Центральной Азией, Китаем, Ближним Востоком, Кореей и Восточной Европой вплоть до Австрии. Для сравнения: Александр за годы своих завоеваний смог присоединить к Македонии Древний Египет, часть Персии и часть Индии. К тому же империя Александра Македонского распалась сразу после его смерти, тогда как Монгольская империя просуществовала намного дольше.

Миф № 4: Ниндзя носили черную одежду

Реальные ниндзя не имели ничего общего с героями в черных костюмах. Эти люди занимались шпионажем и наемными убийствами в средневековой Японии. Скорее всего, они и правда отлично владели боевыми искусствами, но уж точно не носили темных балахонов и масок. Цель ниндзя — слиться с толпой, чтобы незаметно следить за нужным человеком. Героическим этот род деятельности тоже не был: их подпольные методы борьбы считались бесчестными, в отличие, например, от самурайских. К XVII веку реальных ниндзя практически не осталось. Однако широко распростанился фольклор о них: в народных сказаниях ниндзя наделяли героическими чертами и сверхспособностями, например умением ходить по воде или бесшумно передвигаться. Именно на этих легендах и основаны наши знания.

Миф № 5: В Средневековье массово сжигали ведьм

Прочно закрепилось мнение, что в средневековой Европе сожгли тысячи невинных женщин. Но в реальности вплоть до XV века церковь отрицала существование ведьм. Массовая охота на них началась в XVI—XVll веках. Причиной считают эпидемии чумы, которые бушевали в Средние века. Болезнь распространялась стремительно, и за несколько лет от чумы погибла четверть населения Европы. Лекарства от нее не было, началась массовая истерия, и вскоре люди стали думать, будто она вызвана колдовством. Все это привело к тому, что уже к XVI веку и церковь, и обычные люди боялись магии и казнили всех, кто мог быть к ней причастен. Однако сжигали ведьм только в показательных случаях. Гораздо чаще их вешали — это был самый распространенный способ казни.

Миф № 6: Спартанцы сбрасывали слабых младенцев в яму

Спартанцы действительно очень сурово подходили к воспитанию и подготовке будущих воинов. Тот факт, что они сбрасывали слабых младенцев со скалы, известен нам со слов древнегреческого писателя Плутарха. Однако современные ученые склонны считать, что это либо неправда, либо всего лишь разовые эпизоды, а не постоянная практика. В древней Спарте действительно существовал обычай сбрасывать людей в ямы, но это делали с пленными врагами и преступниками. Недавние антропологические исследования это подтверждают: анализ останков показал, что они принадлежат мужчинам 18–35 лет. Были найдены и другие кости, но никаких следов новорожденных детей. Поэтому сегодня можно утверждать, что обычая систематически умерщвлять слабых младенцев у жителей Спарты не было.

Миф № 7: Иван Грозный убил своего сына

О том, что Иван Грозный убил своего сына Ивана, большинство из нас знает благодаря искусству, а не истории. 3 века спустя, в 1880-е гг., русский художник Илья Репин написал картину по мотивам этой трагедии. Но для историков в смерти Ивана еще немало белых пятен. Во-первых, в большинстве летописей говорится только о самом факте смерти царевича и лишь в некоторых — предположения, что он был убит своим отцом. Еще больше сомнений в этой версии появилось в 1960-е гг., когда ученые провели экспертизу останков царя и его сына. Оказалось, что содержание ртути, мышьяка и свинца в организме царевича превышало норму в несколько раз. По какой причине — до сих пор неизвестно.

Миф № 8: Пиратом мог стать только мужчина

Существование женщин-пиратов — исторический факт, о котором почти никто не знает. Возможно, потому, что попасть на корабль им было не так-то просто. Женщинам запрещалось подписывать судовой контракт, а это должны были делать все члены экипажа, чтобы получить возможность пользоваться судном. Чтобы войти в команду, многие из них одевались и вели себя как мужчины. Тем не менее в некоторых исторических документах сохранились имена и факты о них. Это явление было характерно для разных стран: есть упоминания о женщинах-пиратах в истории Норвегии, Англии, Франции и Китая.

Миф № 9: Шекспир придумал Гамлета

Одна из самых известных пьес Шекспира — «Гамлет». Однако почти никто не знает, что в основе пьесы лежит другое произведение — «Жизнь Амлета». Его написал в XIII веке скандинавский автор Саксон Грамматик. Сюжетные линии обоих произведений практически идентичны: главного героя Грамматика зовут Амлет, он также принц Дании. Молодой человек возмущен скорым браком своей матери с новым королем, поэтому он симулирует безумие и убивает его.

Миф № 10: В Cредневековье средняя продолжительность жизни составляла 30 лет

Самый опасный период жизни для средневекого человека — младенчество. Смертность новорожденных детей достигала 50 %. Эта статистика сильно искажает реальную картину продолжительности жизни людей того времени. Те, кто пережил раннее детство, имели неплохие шансы прожить 40, 50 и даже 60 лет. Мужчины в среднем умирали в 45 лет. Женщины жили 50, а среди более обеспеченных и благополучных слоев общества не редкостью был даже 65-летний возраст. Рисков умереть в то время было действительно гораздо больше: эпидемии, частые войны, низкий уровень медицины и ее малодоступность для подавляющей части населения. И жизнь в Средневековье была, конечно, тяжелее и короче, чем сейчас. Но все-таки не настолько, как многие думают.

Миф № 11: С многотысячной армией персов сражались всего 300 спартанцев

Подвиг 300 спартанцев множество раз становился сюжетом для книг, фильмов и даже компьютерных игр. Однако в массовой культуре нам преподносят измененную и сокращенную версию исторических фактов. В Фермопильском сражении действительно участвовали 300 спартанских воинов во главе с царем Леонидом. Но их поддерживали греки из других полисов, и всего персам противостояли от 5 000 до 7 000 человек. Впрочем, спартанцы действительно остались почти единственными, кто сражался до конца. Да и численность персидской армии была просто огромной: более 20 000 человек. Так что помощь союзников подвиг спартанцев нисколько не умаляет.

Очень часто искажение исторических фактов — вина не ученых, а массовой культуры, которая слишком вольно обращается с ними. А с какими ложными знаниями сталкивались вы?