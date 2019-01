11 исторических фактов, знание которых сделает вас самым интересным человеком на вечеринке

1. Орден мопса

2. Чай в каждом британском танке

3. Пират, который напал на корабль ради шляп

4. Наполеон vs. Кролики

5. Мертвый жокей, которому удалось выиграть скачки

6. Роды как шоу

7. Румынский лайфхак

8. Невозмутимая Сью

9. Стильные мешки из-под муки

10. Война длиной в 335 лет

11. «Сделано в Германии»

Сегодня практически на каждом товаре можно найти маркировку Made in ... («Сделано в ...»). И если надпись Made in China («Сделано в Китае») часто вызывает сомнения в качестве продукта, то, увидев слова Made in Germany («Сделано в Германии»), большинство людей уверится, что товар — высококачественный.

Made in Germany стала первой обязательной маркировкой продукции, произведенной в той или иной стране. А придумали ее, как ни странно, британцы в конце XIX века. С приходом индустриализации британское правительство таким образом стремилось защитить свой рынок. По задумке, покупатели должны были получить возможность отличать импортные продукты и бойкотировать товары возможного противника. Только вышло все наоборот: маркировка «Сделано в Германии» превратилась в своеобразный знак качества.