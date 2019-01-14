11 исторических фактов, знание которых сделает вас самым интересным человеком на вечеринке

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История — область знаний, полная тысячи маленьких сюрпризов. И тем, кто постоянно ее изучает, никогда не приходится скучать. Как можно остаться равнодушным, узнав о существовании ордена мопса или прочитав о сражении Наполеона с кроликами?

AdMe.ru нашел любопытные и необычные исторические факты, которые позволят вам удивить собеседника.

1. Орден мопса

В 1740 году герцогом Климентом Августом был основан католический орден, символом которого стал мопс. Изначально тайный кружок сформировался в среде масонов, чтобы обойти запрет папы римского на открытую деятельность для этого общества. Милое животное было чрезвычайно популярно среди аристократов, к тому же мопс символизировал преданность и надежность. Среди членов ордена были и женщины, что являлось редкостью в те времена. Новобранцы царапались в дверь с просьбой войти. В ответ все состоявшие в обществе громко лаяли, чтобы смутить кандидата. Во время обряда посвящения новичок также должен был поцеловать фарфоровую статуэтку мопса.

2. Чай в каждом британском танке

Начиная с 1945 года, когда в эксплуатацию был введен танк «Центурион», в большинстве британских танков размещают оборудование для приготовления чая — реактор для высокотемпературного синтеза, или варочный котел. Конечно, служит такой агрегат не только для заваривания чая, но и для приготовления других горячих напитков, а также для готовки и подогрева еды.

3. Пират, который напал на корабль ради шляп

Известный английский пират XVIII века Бенджамин Хорниголд однажды напал на корабль недалеко от Гондураса. По словам одного из пассажиров несчастного судна, пират и его соратники не причинили людям никакого вреда, кроме того что приказали всем на борту отдать им свои шляпы. Ну и еще, конечно, кутили всю ночь напролет да выбросили за борт пассажиров корабля. Но это, кажется, уже совсем мелочи по сравнению с обычными пиратскими злодеяниями.

4. Наполеон vs. Кролики

Однажды маршал Луи Бертье пригласил Наполеона на охоту на кроликов в своем имении. Для такого события Бертье приобрел тысячу ушастых зверьков. Только вот что-то пошло не так. Животные, которые по логике должны были убегать и всячески пытаться избежать смерти от пули, внезапно собрались в кучу и бросились к Наполеону. Его удивление было безгранично. После замешательства император, заручившись поддержкой кучеров и их кнутов, двинулся вперед, а кролики обратились в бегство. Но на этом дело не кончилось. Отважные животные в лучших тактиках боя зашли с фланга, а затем атаковали Наполеона с тыла. Они мешались в его ногах так, что он едва мог стоять. В итоге знаменитому полководцу пришлось отступить и отказаться от своей затеи. Скорее всего, ситуация явилась следствием ошибки Бертье: он купил прирученных кроликов, вместо того чтобы наловить диких. И, будучи очень голодными, животные ринулись на людей в надежде раздобыть еду.

5. Мертвый жокей, которому удалось выиграть скачки

Американский жокей Фрэнк Хейс однажды победил в заезде, будучи уже мертвым. Во время скачки по пересеченной местности до заранее условленного пункта он умер от сердечного приступа примерно на середине дистанции. Роковой заезд случился летом 1923 года в Нью-Йорке. Его лошадь считалась аутсайдером, тем не менее она смогла прийти первой, да еще и с неживым седоком на спине.

6. Роды как шоу

В давние времена личная жизнь королевских особ всячески выставлялась напоказ. Ее обсуждали в кулуарах. Кроме того, придворные присутствовали практически при каждом естественном событии, происходящем в жизни монаршей особы. Например, роды воспринимались как этакое шоу. Своего первого ребенка французская королева Мария Антуанетта рожала в присутствии полной комнаты людей. В помещении нечем было дышать, и августейшая роженица теряла сознание. Но никого это особо не смущало: чтобы получше разглядеть происходящее, некоторые мужчины даже вставали на мебель.

7. Румынский лайфхак

В 1916 году Румыния вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты, в мае 1918-го заключила сепаратный мир с Центральными державами, однако за 1 день до капитуляции Германии вновь объявила ей войну, что позволило Румынии войти в число стран-победительниц. В результате этой стране были возвращены все потерянные по соглашению о мире территории, а также к ней были присоединены Трансильвания и Бессарабия.

8. Невозмутимая Сью

В начале XX века в театре «Виктория» в Нью-Йорке организаторы шоу предлагали баснословные деньги — $ 1 000 — тому, кто сможет рассмешить женщину по имени Сью. На сцену выходили смельчаки, которые рассказывали шутки и кривлялись, именитые комедианты считали для себя вызовом заставить Сью улыбнуться. Но все было тщетно. Невозмутимая Сью сидела на стуле — и ни один мускул не дрожал на ее лице. Касательно ее серьезности выдвигались различные предположения: многие считали ее слепой и глухой. А правда была в том, что женщина страдала от синдрома Мебиуса — отсутствия мимики лица. Позже стало известно, что управляющий театра Вилли Хаммерштейн намеренно проворачивал эту аферу, чтобы не платить известным комедийным артистам деньги за выступления.

9. Стильные мешки из-под муки

Во времена Великой депрессии в США женщины придумали, как решить проблему с отсутствием тканей для одежды. Они заметили, что мука продается в больших хлопковых мешках, и стали перешивать их в одежду для детей и платья для себя. В свою очередь производители муки начали выпускать свою продукцию в более красочных мешках, снабдив их разнообразными цветочными узорами. Так женщинам удавалось даже в тяжелые времена оставаться опрятными и красивыми.

10. Война длиной в 335 лет

Архипелаг Силли

Одной из самых длинных войн в истории стал конфликт между Нидерландами и архипелагом Силли, который входит в состав Великобритании. Она продолжалась более 3 веков без единого выстрела. Фактически война закончилась спустя пару месяцев после своего начала в 1651 году. Но из-за неясности объявления войны целой страной одной маленькой части другой формальный договор подписан не был. И вот в 1985 году историк и председатель совета Силли Рой Дункан написал в голландское посольство в Лондоне с предложением наконец закрепить конец войны настоящим миром. Сотрудники посольства изучили вопрос и действительно обнаружили, что формально война все еще длится. Тогда в 1986 году Дункан пригласил на острова голландского посла — и мир наконец был подписан.

11. «Сделано в Германии»

Сегодня практически на каждом товаре можно найти маркировку Made in ... («Сделано в ...»). И если надпись Made in China («Сделано в Китае») часто вызывает сомнения в качестве продукта, то, увидев слова Made in Germany («Сделано в Германии»), большинство людей уверится, что товар — высококачественный. Made in Germany стала первой обязательной маркировкой продукции, произведенной в той или иной стране. А придумали ее, как ни странно, британцы в конце XIX века. С приходом индустриализации британское правительство таким образом стремилось защитить свой рынок. По задумке, покупатели должны были получить возможность отличать импортные продукты и бойкотировать товары возможного противника. Только вышло все наоборот: маркировка «Сделано в Германии» превратилась в своеобразный знак качества.