11 идей, которые казались безумными, но сработали

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Говорят, гениальность и безумство — это почти одно и то же. Если мысленно окинуть взором историю самых популярных идей и изобретений, станет ясно, что зачастую «выстреливали» именно те из них, что казались окружающим слишком странными. Мы в AdMe.ru собрали 10 примеров того, как идея может оказаться невероятно успешной, несмотря на сомнения и скепсис окружающих.

11. Телевидение

Способ передачи движущегося изображения на расстояние был изобретен в начале ХХ века, но телевидение появилось лишь несколько десятилетий спустя. Почему? Да потому что никто не верил в коммерческий успех «коробок с живыми картинками» и не хотел вкладывать средства в этот проект. В 1926 году изобретатель Ли Дефоре написал: «Хотя технически телевидение возможно, оно совершенно бессмысленно с коммерческой точки зрения».

10. Сотовый телефон

В 1947 году сотрудники научной лаборатории Bell Laboratories предложили использовать принцип сот (или шестиугольников) для создания мобильной связи. Прошло почти 40 лет, прежде чем сотовые телефоны поступили в продажу. Изобретателем первого сотового телефона был Мартин Купер. Многие говорили Мартину, что игра не стоит свеч, однако в первый же день продаж в магазинах выстроились гигантские очереди! Этот аппарат обладал памятью в 30 номеров, мог работать час и требовал 10-часовой подзарядки.

9. Изобретение смайлов

Это история о том, что важно не только создавать идеи, но и верить в них до последнего. Всем известный смайлик, без компании которого не проходит уже ни один день современного человека, в 1963 году придумал американский художник Харви Болл. Однако за это изобретение Болл получил лишь $ 45. А несколько лет спустя бизнесмены Бернар и Мюррей Спейн увидели в смайлике огромный потенциал, занялись продажей и лицензированием желтых «улыбочек», на чем и заработали более $ 50 млн.

8. Суперкомпьютер

Когда Гурав Кханна занимался изучением черных дыр, его лаборатории был необходим суперкомпьютер. Однако для его создания было необходимо целое море очень дорогих деталей. Поэтому Гурав придумал странное, на первый взгляд, решение: он выкупил 412 довольно дешевых приставок Playstation-3 и установил на них другую операционную систему. Как выяснилось, компьютер из приставок куда мощнее и эффективнее своего дорогостоящего брата.

7. Домашняя страница на миллион

В 2005 году английский студент Алекс Тью решил сам заработать деньги на оплату высшего образования. Он запустил сайт, каждый пиксель на котором продавался за $ 1. Покупатель мог выкупить маленький участок сайта и разместить на нем ссылку на свою веб-страницу. Удивительно, но уже менее чем через полгода Алекс заработал больше $ 1 млн.

6. Бар разбитых сердец

Бизнесмены из китайского города Наньцзян создали бар, в котором разрешили людям, переживающим расставание со своей второй половинкой, плакать навзрыд, никого не стесняясь. При обсуждении этой концепции все окружающие в один голос говорили, что такой бар никому не нужен. Также в этом баре установили специальные куклы в форме женщин или мужчин, которых каждый посетитель может побить, чтобы выпустить пар. За короткое время «Бар разбитых сердец» стал самым популярным заведением в городе, а сегодня аналоги можно найти в каждой стране.

5. Сумасшедшие соломинки

Сумасшедшие соломинки — это все те же пластиковые трубочки для питья, только очень необычной формы. Простая соломинка существует уже много веков. По легенде, создатели просто задумались, как сделать так, чтобы между газировкой и молоком ребенок выбрал последнее. Так появились соломинки самых безумных форм и размеров, которые до сих пор имеют оглушительный успех не только среди детей, но и среди взрослых во время шумных вечеринок.

4. Хулахуп

На повторном изобретении колеса можно неплохо заработать. Это доказал Ричард Кнерр, который в 50-х годах прошлого века изобрел такой простой и всем знакомый снаряд для художественной гимнастики, как обруч. И хотя никто не верил в коммерческий успех обруча, уже через месяц после проведения всех экспериментов самые простые американцы (а затем и жители других стран мира) стали выстраиваться в длиннющие очереди, просто чтобы получить этот круглый кусок пластика.

3. Муравьи-хирурги

А эта по-настоящему безумная идея появилась у наших предков еще в I тысячелетии до н. э. В то время не было механизмов для зашивания ран. Поэтому люди использовали муравьев, которые с помощью своих мощных челюстей могли скрепить края человеческой раны. Удивительно, но эта странная техника пользовалась популярностью вплоть до VII века.

2. Шарики против загрязнения

Водохранилище в Лос-Анджелесе несколько лет рисковало стать чертовски грязным. А солнечный свет в сочетании с хлором и бромом мог сделать воду канцерогенной. Поэтому было принято необычное решение: почти полностью засыпать воду нетонущими пластиковыми шариками. Шарики предотвращали появление водорослей и нагревание воды, которая совсем скоро снова стала чистой.

1. Спиннер

Самая модная игрушка 2017 года не может не поражать. По сути, спиннер — это всего лишь модернизированная версия бумажной вертушки. Казалось бы, всего один подшипник, несколько лопастей — и вещь, от которой сходит с ума половина человечества, готова. Всего за неделю видеоприложение, посвященное спиннерам, собрало 7 млн подписчиков, а бизнес по продаже спиннеров приносит миллиарды долларов.