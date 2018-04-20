11 простых и полезных привычек, которые помогут вам стать умнее

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Нейробиолог Джо Тзин вывел формулу интеллекта: N = 2i — 1, где N — неопределенность, а i — бесконечные возможности. Она существует не для того, чтобы вычислить уровень IQ, а для понимания двух важных вещей. Во-первых, ученые так до конца и не разобрались со скрытым потенциалом нашего мозга. Во-вторых, интеллект — это не приговор матушки-природы: его можно и нужно развивать, и сделать это гораздо проще, чем кажется.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 11 очень простых, но неочевидных вещей, которые помогут вашему мозгу работать эффективнее.

1. Барабанить по столу

Чтобы принять правильное и взвешенное решение, полезно около минуты барабанить пальцами по столу или любой другой поверхности. Это снизит вероятность опрометчивых и необдуманных поступков, так как упорядочит мысли в вашей голове. Также при любой удобной возможности аккомпанируйте услышанной музыке. Нейро­биолог Теодор Занто считает, что чувство ритма играет очень важную роль в обучении и защите мозга от старения.

2. Заставлять память напрягаться

Почаще напрягайте свои извилины, ведь мозг тоже нуждается в тренировках. Составьте список продуктов, которые нужно купить, перечитайте его несколько раз и постарайтесь запомнить не только их названия, но и свой будущий путь по разным отделам в супермаркете. Собрав все в тележку и стоя в очереди, постарайтесь посчитать в уме общую сумму покупок. Если она потом окажется верной, можете наградить себя чем-то вкусненьким.

3. Правильно «кормить» мозг

Мозгу нужно не менее регулярное и полезное питание, чем желудку, но не спешите покупать биодобавки. Есть очень много простых и доступных продуктов, полезных для вашего интеллекта. Добавьте в свое меню 5 орехов в день для хорошей работы мозга, 100 граммов рыбы для энергетического подъема, горсть тыквенных семечек для улучшения мыслительных способностей, шпинат для быстрой реакции и чашку чая с шалфеем для отличной памяти. Также ученые советуют пить гранатовый сок и добавлять в пищу куркуму — они укрепят вашу память и станут профилактикой болезни Альцгеймера.

4. Учить других

По словам Альберта Эйнштейна, «если ты не можешь объяснить свою теорию 6-летнему ребенку, значит, ты сам не понимаешь, о чем говоришь». Убедитесь, что понимаете выученное, и попытайтесь объяснить его кому-то еще. Вы поймаете сразу двух зайцев: и опытом поделитесь, и сами лучше запомните материал.

5. Отдыхать и бездельничать

Как бы вы ни были заняты, в процессе работы обязательно нужно отдыхать как минимум каждые 2 часа. Например, сделать пару простых упражнений или съесть яблоко в ближайшем парке. Так ваш мозг лучше переварит полученную информацию. Более того, психолог Адам Грант на конференции TED поделился наблюдением, согласно которому существует прямая связь между прокрастинацией и творческими способностями человека. Перед началом ответственной работы даже полезно самую малость побездельничать — так у вас будет больше шансов на нестандартные решения.

6. Танцевать сальсу

Танцы можно смело отнести к одному из лучших видов терапии, ведь им под силу одновременно помочь и вашему телу, и мозгу. Ритмичные движения под музыку усиливают мозговое кровообращение и дарят всплеск гормона окситоцина, который, в свою очередь, активизирует работу нейронов. А еще лучше изучать те виды танцев, которые требуют развитой координации. Они научат вас быстрой реакции, помогут сконцентрироваться, потренируют вашу память и даже будут помогать вам принимать верные решения.

7. Играть в видеоигры

Многочисленные исследования доказывают, что видеоигры способны активизировать скрытые возможности человеческого мозга и учат лучше ориентироваться в реальном мире. Ученые установили: люди, которые несколько часов в неделю уделяют компьютерным играм, могут одновременно следить за большим количеством различных объектов, обращать внимание на детали и очень эффективно обрабатывать визуальную информацию.

8. Заниматься рукоделием

Свяжите красивый шарф, сложите вместе с ребенком конструктор лего, вышейте ваше имя крестиком на подушке любимого или хотя бы пришейте пуговицу к его пальто. Тренировка мелкой моторики и рукоделие не только успокаивают нервы и помогают сосредоточиться, но и активизируют интеллект. Еще более полезно и эффективно делать обычные домашние дела совершенно новым способом, например пришить пуговицу левой рукой, если вы правша, и наоборот.

9. Быть серьезнее перед принятием важных решений

Психолог Джозеф Форгас считает, что отрицательные эмоции не менее важны для нашего умственного развития, чем положительные, а люди с серьезным выражением лица мыслят более скептически и аналитически, чем их жизнерадостные и неунывающие друзья. Смех — это настоящий отдых для мозга, в отличие от меланхолии и печали, которые провоцируют серьезную работу мысли вплоть до рефлексии. Так что можно нахмуриться, обдумывая важное решение, но потом обязательно улыбнуться.

10. Посещать выставки, галереи и спектакли

Ученые провели исследование, в результате которого доказали, что люди, которые предпочитают интеллектуальный досуг, посещают различные выставки и спектакли, гораздо меньше страдают от возрастных изменений памяти и интеллекта, чем домоседы, предпочитающие проводить свободное время на диване у телевизора. Мозгу крайне полезно что-то осмысливать, сравнивать и анализировать, а приятным бонусом становится еще и эстетическое удовольствие от увиденного.

11. Носить желтую рубашку

Желтый цвет стимулирует мозговую деятельность и положительно влияет на нервную систему. Также настоящими энергетиками для ваших умственных способностей станут красный и оранжевый цвета. Так что если вам нужны креативные и нестандартные решения, то выбирайте одежду солнечных оттенков.

Бонус: а насколько хорошо развиты ваша память и внимательность?

На картинке во 2-м пункте этой статьи было написано 10 названий товаров, которые нужно купить в магазине. Сможете ли вы сейчас напрячься и вспомнить, что это были за продукты? Если вам удалось назвать от 7 до 10 товаров, поздравляем: вы очень внимательны к деталям, а ваша память вызывает только восхищение.