11 фактов, узнав которые вы как будто заглянете в голову окружающим

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На протяжении почти всего XX века главным показателем ума человека считался IQ — коэффициент интеллекта. Тест Айзенка, который позволяет примерно определить этот уровень, популярен до сих пор. Вот только ученые теперь сходятся во мнении, что высокий IQ отнюдь не синоним острого ума. На передний план вышел эмоциональный интеллект. Чем лучше человек способен распознавать эмоции, чем выше его склонность к эмпатии, тем он умнее.

Мы в AdMe.ru изучили сотни научных исследований и нашли ответы на 11 неожиданных вопросов, которые помогут вам взглянуть на мир глазами других людей и чуточку лучше их понять, а следовательно, повысить эмоциональный коэффициент и стать умнее.

Почему самые токсичные комментарии в интернете оставляют мужчины за 50?

Замечание, что девушке нужно срочно родить, надеть юбку подлиннее и приготовить борщ, ожидаешь услышать от пожилой тетушки, но никак не от джентльмена в возрасте. Однако по наблюдениям популярных блогеров, да и простых любительниц выкладывать селфи в инстаграм, такие комментарии чаще всего пишут именно мужчины. Психологи объясняют: авторы таких комментов росли во времена, когда сексизм был в порядке вещей, а на 10 девчонок приходилось 9 ребят. Теперь мужчины освоили новые технологии, а вот современные ценности перенять не успели. К слову, если мужчина плохо ориентируется в интернете, вероятность такого коммента будет даже выше. Если же он стал продвинутым пользователем, то, во-первых, он поймет современную культуру общения, а во-вторых, будет использовать интернет не для того, чтобы писать гнусности, а чтобы работать и развиваться.

Почему нам так нравится делать селфи?

Психологи выделяют несколько причин, по которым «себяшки» набрали столь бешеную популярность в интернете. И речь не только о таких очевидных мотиваторах, как самовыражение, желание напомнить о себе или компенсация недостатка впечатлений. С помощью селфи взрослые люди формируют «фальшивое Я». Этот феномен был исследован Дональдом Винникоттом на примере детей: когда малыши еще не полностью осознают свою личность, они часто сочиняют о себе небылицы. Селфи возвращают нас в это детское состояние, ведь с помощью таких фото мы показываем себя не настоящими, а такими, какими хотим казаться.

Почему, когда нас фотографирует кто-то другой, мы испытываем дискомфорт?

Полностью расслабиться перед объективом камеры могут разве что профессиональные модели. Обычный человек вечно не знает, как встать, куда деть руки и как изобразить искреннюю улыбку. В итоге даже на хороших и удачных фотографиях мы подчас себе не нравимся. Дело в том, что в жизни мы не видим себя такими, как на фото. Отражение в зеркале прямо противоположно тому, что есть на самом деле. Кроме того, как выяснили психологи, мы подсознательно воспринимаем процесс фотографирования как вторжение в личное пространство. Для разных людей оно дискомфортно в разной степени: некоторые могут быстро расслабиться, другим же нужно долго искать контакт с фотографом.

Как мы определяем возраст незнакомцев, если ничего о них не знаем?

Исследователи в области эстетической медицины провели эксперимент, чтобы выяснить, как люди оценивают возраст незнакомцев. Они установили датчики, которые отслеживали движение глаз испытуемого, когда тот смотрел на фото человека и пытался определить, сколько ему лет. Выяснилось, что при взгляде на молодые лица глаза двигались по траектории перевернутого треугольника. А чем старше были модели на фото, тем больше взгляд тяготел к нижней части лица. Из этого ученые сделали вывод: первое, что выдает возраст, — это подбородок и шея.

Почему нам так нравятся картинки с котиками?

Исследователь Джессика Майрик (Jessica Myrick) изучила реакцию пользователей интернета на фотографии котиков. Она даже предложила термин cat-related media consumption, который можно перевести как «котикомедиапотребление». Такой способ прокрастинации можно назвать самым благоприятным, потому что он снижает уровень стресса и чувства вины за то, что мы, собственно, прокрастинируем. После просмотра таких фото нам легче вернуться к работе, чем, например, после чтения новостей. Кроме того, исследователи считают, что котики вряд ли когда-нибудь станут менее популярны в интернете. Здесь работает эффект самосбывающегося пророчества: желая приобщиться к популярной теме, пользователи публикуют снимки своих питомцев и тем самым способствуют еще большей популяризации тренда.

Какая тактика знакомства считается самой успешной?

Женщины добиваются наибольших успехов на свидании, если не кокетничают и не намекают, а прямо высказывают свои намерения. К такому выводу пришли специалисты из Университета Бакнелла. По данным исследования, лучшая тактика, которую девушка может выбрать, — это прямо спросить мужчину, не состоит ли он в отношениях и хочет ли получить ее номер телефона. Вероятность положительного ответа на эти вопросы гораздо выше, чем шанс на второе свидание у кокетки, изъясняющейся эвфемизмами. То есть ученые еще раз подтвердили: мужчины упорно не понимают намеков.

Почему люди тревожатся, когда долго не заходят в соцсети?

Речь идет не о простом желании поскроллить ленту или о недовольстве из-за ее недоступности, а о психологическом синдроме, вызывающем физический дискомфорт. Конечно, он есть далеко не у каждого пользователя, даже если тот не выпускает смартфон из рук. Этот эффект получил название FoMO — fear of missing out, «страх пропустить». Люди, страдающие от этого синдрома, боятся не только не узнать о новом опыте своих друзей, но даже не понять новый мем. Это негативное влияние смартфона психологи напрямую связывают с беспокойством и депрессией и лечат его аналогичными способами.

Почему веганы многих так раздражают?

По данным исследователей, вегетарианцы и веганы страдают от общественных предрассудков даже сильнее, чем жертвы расизма. Особенно достается людям, которые публично демонстрируют свои убеждения, например постят снимки животных с призывами к бережному отношению или клеят на свои машины слоганы «Если вы любите зверей, вы не будете их есть». По мнению социального психолога Гордона Ходсона (Gordon Hodson), антивеганы воспринимают отказ от мяса как угрозу для себя и своих традиционных ценностей. Им не хочется перестраивать привычный уклад жизни, поэтому они негативно относятся к тем, кому это уже удалось.

Правда ли, что правое полушарие отвечает за творчество, а левое — за логику?

Миф о том, что правое полушарие мозга отвечает за креативность, а левое — за логику, был достоверно развенчан лишь в XXI веке. Очередное подтверждение этому нашли ученые из Университета Дрекселя. Они исследовали мозг джазовых музыкантов во время их импровизации и сравнили, какие зоны активизировались в разные моменты. Снимки, полученные в результате МРТ, затем адаптировали с помощью технологии нейровизуализации. Они показали, что в процессе творчества активно задействованы оба полушария. Поэтому говорить о том, что правое полушарие «креативнее» левого, нельзя.

Почему люди так охотно распространяют фейковую информацию в соцсетях?

Группа японских ученых под руководством Асако Миуры (Asako Miura) провела исследование распространения фейков в соцсетях. Они основывались на модели восприятия риска, разработанной Полом Словичем (Paul Slovic). Согласно ей, существует несколько факторов, из-за которых дезинформация распространяется даже быстрее, чем достоверные факты: Новизна события: все неизведанное воспринимается как потенциально опасное.

Близость в пространстве и времени: если опасность рядом, человек с большой вероятностью поделится информацией об этом.

Необратимость последствий: и чем они ужаснее, тем выше шанс репоста.

Возможность предотвращения этих последствий: людям должно казаться, что своим репостом они могут реально помочь. Большинство фейков полностью соответствуют этой модели. А вот реальные новости далеко не всегда так предсказуемы, поэтому и разлетаются не с такой скоростью.

Почему некоторые люди путают право и лево чаще других?

Эту ошибку допускают люди с абсолютно разным уровнем интеллекта и образования. Она свидетельствует вовсе не о том, что человек глупый, а лишь о состоянии стресса или спешки. «Право» и «лево» — это условные понятия (в отличие, к примеру, от понятий «верх» и «низ», обусловленных физическими законами), которые люди придумали, чтобы проще было ориентироваться. К тому же право и лево меняются местами в зависимости от угла зрения. Исследователи, проводившие изучение этого феномена, заметили одну интересную корреляцию: путаница чаще возникает у людей с гуманитарным складом ума, особенно у тех, кто работает со словом. Дело в том, что за различение правого и левого, как показала МРТ, в мозгу отвечает угловая извилина. Она же заведует и пониманием семантики слов. Так что лингвиста, занятого работой, лучше не просить повернуться направо — точно ошибется.

Вы согласны с выводами исследователей или у вас есть опыт, который их опровергает?