11 фактов, которые переворачивают наши представления о мире с ног на голову

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Общее число ученых в мире подошло к отметке в 8 млн человек. Даже если представить, что каждый из них трудится над одним исследованием 10 лет, это будет означать, что ежедневно совершаются сотни открытий. Медицина, поведение животных, технологии — знакомые нам теории получают опровержение или предстают в новом свете.

AdMe.ru объединил в подборку факты, которые иначе, чем разрыв шаблона, и не назовешь.

1. Самый криминальный город в мире — Ватикан

Удивительный парадокс сложился из-за способа подсчета рейтинга: количество гражданских и уголовных преступлений, произошедших в течение года, делят на число жителей города. А в последнем город-государство значительно уступает бразильскому Cан-Паулу, нигерийскому Лагосу и даже району Бронкс в Нью-Йорке. Например, в 2006 году население Ватикана насчитывало 492 человека, а количество преступлений, зарегистрированных на его территории, составило 827 случаев. В итоге статистический уровень преступности оказался самым высоким в мире — 1,68 происшествия на каждого гражданина.

2. Ленивцы могут задержать дыхание на 40 минут, плавая под водой

Эти млекопитающие, известные своим, мягко говоря, размеренным образом жизни, иногда не прочь поплавать. И если на суше за минуту ленивец может преодолеть всего 2 метра, то в водоеме его скорость возрастает в 5 раз! А благодаря замедленному обмену веществ они могут продержаться без воздуха рекордное количество времени.

3. У человеческого языка нет «специализированных» вкусовых зон

Распробовать сладкое можно кончиком языка, а горечь ощущается ближе к его корню — привычная карта восприятия вкуса признана мифом. Разные типы вкусовых луковиц распределены по всему языку. Иллюзию «зонирования» создает преобладание рецепторов одного вида на том или ином участке.

4. Зрение собак не черно-белое, они различают синие и желтые цвета

Вопреки распространенному мнению, собаки не видят мир только в черно-белой гамме. Старый миф о диахромном зрении опровергли российские ученые. Эксперимент с обозначением пустых и полных кормушек разным цветом показал, что наши питомцы не хуже человека различают синий и желтый цвета. Однако разницы между красным и зеленым собаки не видят.

5. В мире существуют как минимум три Санта-Клауса

Это название носят города в США. Что характерно, все они расположены в южной части страны — в штатах Джорджия, Аризона и Индиана. Последний много лет подряд попадает на карты обязательных мест для празднования Рождества. Здесь туристы могут встретиться с самим символом праздника. Санта-Клаус в Джорджии — городок с меньшим размахом и может похвастаться только парком, часовней и 8 улицами с характерными названиями вроде улицы Рудольфа или Декабрьской. Ну а третий — тезка из штата Аризона — в настоящее время превратился в город-призрак, о котором напоминают только несколько строений вдоль шоссе.

6. Овцы устраивают поединки после стрижки, потому что перестают узнавать друг друга

Любое стадо овец имеет свою иерархию, при этом ранжирование выстраивается среди животных одного пола и возраста. Лидеры в своем сообществе получают лучшие места у кормушек и во время отдыха и могут контролировать поведение остальных участников своей группы. Но все это до ближайшей стрижки, которая сродни революции, рассказывается в этом блоге. Вместе с отличительными признаками — внешним видом и запахом — теряется и статус, и с помощью поединков животные заново выясняют, кто теперь достоин возглавить стадо.

7. Знаменитое яблоко Ньютона упало не на голову ученому

Падение фрукта, который в конечном счете способствовал открытию закона всеобщего тяготения, произошло лишь на глазах Исаака Ньютона. Прямое приземление яблок заставило английского физика задуматься, почему траектория падения всякий раз одна и та же. Эти размышления упоминает биограф ученого Уильям Стьюкли в книге «Воспоминания о жизни Ньютона». Очевидно, этот текст и стал почвой для легенды о яблоке, свалившемся на голову исследователя.

8. Смена обоев на рабочем столе снижает уровень стресса

Традиционный совет сменить обстановку, если постоянное напряжение загоняет вас в тупик, теперь применимо к тому, как выглядит экран вашего ноутбука или iPad. Новый фон может ослабить действие стресса и повысить продуктивность. При этом наиболее эффективны снимки природы, наименее — городские виды и геометрические абстракции.

9. Гориллы умеют мурчать не хуже кошек

Кроме привычных нам домашних питомцев звуки мурчания можно услышать от лемуров, морских свинок, медведей, лис, гиен, кроликов и белок. А гориллы могут начать мурчать во время приема пищи.

10. В полной темноте глаз человека способен заметить горящую свечу на расстоянии 48 км

Мы не можем в полной мере оценить силу собственного зрения, поскольку даже при ровном ландшафте его ограничивает линия горизонта. Максимальное расстояние, при котором на эксперимент не будет влиять форма Земли, составляет всего 5 км. На самом же деле человек способен видеть куда дальше: будь планета плоской, в полном мраке мы бы смогли разглядеть маленькое пламя, горящее в 48 км от нас, свидетельствуют исследования ученых.

11. Тонна мобильных телефонов содержит больше золота, чем тонна золотой руды

Согласно данным экологов, переработка 1 000 кг руды дает 1–2 грамма золота. И то же самое количество драгоценного металла можно получить, если отправить в переработку золотосодержащие детали 41 мобильного телефона. Одна же тонна гаджетов содержит порядка 300 граммов золота. Однако стоимость самих устройств слишком высока, чтобы такой вариант «золотодобычи» оказался рентабельным.

Разумеется, за пределами статьи остается множество фактов, которые способны перевернуть наши представления о мире с ног на голову. Делитесь тем, о чем еще не знает AdMe.ru, в комментариях.