11 доказательств того, что наш мир — чертовски непредсказуемое место

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Много ли мы знаем о нашем мире? Задумываемся ли о том, являются наши знания правдой или только кажутся нам истинными? Сколько еще сюрпризов готовит нам наша планета и Вселенная? AdMe.ru предлагает познакомиться с малоизвестными фактами, которые, возможно, заставят вас по-другому посмотреть на мир вокруг.

1. Кирибати — единственное государство в мире, которое находится во всех 4 полушариях

Островное государство Кирибати, расположенное в Тихом океане, занимает меньше места, чем Москва. Однако у него есть одна удивительная особенность — оно находится одновременно в Южном, Северном, Западном и Восточном полушариях. Дело в том, что именно на территории Кирибати находится точка пересечения меридиана 180° долготы, делящего нашу планету на Восточное и Западное полушария, и экватора, делящего Землю на Южное и Северное полушария.

2. Декларация независимости США была подписана 2 июля 1776 года

Зал, где была подписана Декларация независимости

Принято считать, что Декларация независимости была подписана 4 июля 1776 года — в день, который теперь отмечается как День независимости США. На самом же деле подписание декларации представителями 13 новообразованных штатов произошло 2 июля, а 4 июля она была принята и одобрена Вторым континентальным конгрессом.

3. Эмбрионы обычных песчаных акул пожирают себе подобных

В двурогой матке обычных песчаных акул бывает до 50 эмбрионов. В тот момент, когда какой-либо из зародышей и в том и в другом «роге» достигает длины порядка 10 см, он начинает поедать другие эмбрионы, обеспечивая себе все необходимое для роста и развития. На протяжении всей беременности, длящейся от 8 месяцев до года, акула продолжает производить яйца, которые и служат кормом для молодых каннибалов.

4. Возраст гигантского кальмара можно определить по годовым кольцам

У гигантского кальмара есть особые органы — статоцисты, необходимые для ориентации в пространстве. В заполненных жидкостью статоцистах «плавают» твердые образования, которые называют отолитами, во время движения они раздражают специальные рецепторы, которые подают мозгу сигнал о положении тела. Именно на отолитах и есть кольца, подобные тем, по которым определяют возраст деревьев и, как ни странно, кальмаров.

5. Во времена сегрегации в США существовал путеводитель для афроамериканцев

С 1936 по 1966 год в США продавалось необычное издание под названием «Зеленая книга», написанная обычным почтовым работником Виктором Хьюго Грином. Книга представляла собой путеводитель, рассказывающий о местах, где афроамериканцы без опасения за собственную жизнь могут поесть, переночевать или даже просто сходить в туалет.

6. Острова Диомида принадлежат и России и США одновременно

Острова Диомида находятся в Беринговом проливе на расстоянии примерно 35 км и от Чукотки и от Аляски. Этот «архипелаг» состоит из двух островов — Ратманова и Крузенштерна, первый из которых принадлежит России, а второй — США. Расстояние между островами составляет меньше 4 км, однако разница во времени равна 23 часам, поскольку именно здесь проходит линия перемены дат.

7. Самое старое животное на Земле было убито учеными

Моллюск Arctica islandica

Самое старое животное на планете, моллюск Arctica islandica, найденный у берегов Исландии, прожил, по оценкам ученых, 507 лет, то есть был ровесником Христофора Колумба. «Непреднамеренное убийство» случилось, когда ученые открыли «дом» моллюска, для того чтобы верно сосчитать годовые кольца на раковине. Это, наверное, единственный моллюск в мире, получивший имя, — ученые назвали его Мин, по имени династии, правившей в Китае во время его появления на свет.

8. Марлон Брандо ввел моду на футболки

Как известно, изначально футболка носилась исключительно как нижнее белье и появляться в ней на публике было так же допустимо, как в трусах. Однако после выхода в 1951 году фильма «Трамвай „Желание“», в котором Стэнли Ковальски в исполнении Марлона Брандо практически все время ходил в футболке, отношение к этому виду одежды изменилось. Впрочем, массово носить их стали только в 60-е годы.

9. Количество уникальных партий в шахматах больше, чем атомов в видимой Вселенной

В 1950 году Клод Шеннон путем математических вычислений установил, что количество уникальных возможных шахматных партий составляет 10^120 степени. В то же время, по оценкам ученых, количество атомов во всей видимой Вселенной равно примерно 10^80, то есть на треть меньше.

10. Каждый год человек убивает 100 миллионов акул

Считается, что акула — один из самых опасных для человека хищников. Однако для самих акул человек представляет гораздо большую угрозу — каждый год люди убивают около 100 миллионов особей. Иными словами, каждый час уничтожается более 11 000 этих морских обитателей, которые, к слову, очень редко убивают людей — количество людей, погибших от зубов акул, составляет от 5 до 15 человек в год.

11. Кукурузные хлопья использовались как лекарство от тяги к сексу

Санаторий Келлога, около 1900 года

Джон Харви Келлог, которому мы обязаны изобретением кукурузных хлопьев, всю жизнь был противником секса и различных проявлений сексуальности. Кроме того, он первым в мире организовал комплексный санаторий, в котором в числе прочего было специальное меню, призванное снизить сексуальное влечение у пациентов. В нем совсем не было мяса, зато на завтрак подавались изобретенные Келлогом хлопья.

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В книге «Все, что мужчины знают о женщинах» около ста пустых страниц. У нас тоже все.