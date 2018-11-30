11 доказательств того, что длительное одиночество опасно для здоровья

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Нам всем иногда необходимо уединение, чтобы собраться с мыслями и отдохнуть от окружающих. Однако длительное одиночество не только неприятно — оно опасно для здоровья. Сара Шурд, девушка, проведшая больше года в одиночном заключении, в своем интервью поделилась пугающим опытом и рассказала, как изоляция повлияла на ее психику. Ученые всего мира много лет изучают одиночество. Оно действует на всех по-разному, но есть общие проблемы у большинства людей, которые вынуждены были провести долгое время в изоляции.

AdMe.ru поделится с вами мнением ученых: почему все же опасно оставаться в одиночестве и что делать, чтобы этого избежать.

11. Вред физическому здоровью

Ученые уже давно выяснили, что длительная изоляция вредит здоровью человека не только на уровне психики, но и физически. В частности, одинокие люди, как правило, имеют низкий иммунитет, высокое давление, а также повышенный шанс развития болезни Альцгеймера и старческого слабоумия. Ученые связывают такое воздействие изоляции с нашими далекими предками, для которых отделение от общей группы представляло серьезную опасность. И, хотя опасности каменного века остались позади, наш организм все равно плохо реагирует на одиночество.

10. Ментальная нестабильность

В 2008 году Ян Роббинс провел эксперимент. Он запер нескольких добровольцев в уединенные камеры без звука на 48 часов. Результат проявился довольно быстро: первыми симптомами стали тревожность, чрезмерная эмоциональность, а закончилось все несвязными мыслями и даже галлюцинациями.

9. Галлюцинации

Участники того же эксперимента наблюдали разного рода галлюцинации: от светящихся точек в пространстве до белок, марширующих с сумками за плечами. В основном галлюцинации были визуальными, но встречались слуховые и даже тактильные, например один из участников эксперимента утверждал, что в него выстрелили из ружья. Причины этого не изучены до конца, но у ученых есть теория. Мозг страдает от нехватки информации, поступающей извне. Однако нервная система продолжает подавать в мозг сигналы, пусть и ложные. Мозг же, в свою очередь, пытается из ложных сигналов создать целостную картину, к которой так стремится наша психика. В результате возникают галлюцинации. Так, Сара Шурд рассказывала: «Несколько дней я отчетливо слышала шаги по коридору, хотя там никого не было. Боковым зрением я начала замечать маленькие огоньки, но они исчезали, стоило мне повернуть голову. Однажды я услышала жуткий крик, который продолжался целую вечность, а потом почувствовала, что один из охранников пытается привести меня в чувство. Тогда я поняла, что это был мой крик».

8. Повышенный риск самоубийства

Пожалуй, это может показаться очевидным, но все же с возрастающей степенью одиночества повышается и риск самоубийства. Неважно, переносит человек изоляцию из-за внешних причин или из-за личных проблем: идеи суицида встречаются куда чаще у одиноких людей. Это побудило ученых рассматривать одиночество как проблему, как болезнь, которую можно и нужно лечить, особенно если человек замыкается в себе, живя при этом в мегаполисе.

7. Повышенный риск депрессии

Как показали исследования, одинокие люди в большинстве своем чувствуют себя менее счастливыми и удовлетворенными, они склонны к пессимизму и беспомощности. Возможно, это связано с тем, что одиночество само по себе способствует снижению самооценки, трудоспособности и умения решать свои проблемы. К тому же, долго находясь в изоляции, человек теряет социальные навыки, ему становится все сложнее поддерживать отношения с окружающими.

6. Повышенная склонность к алкоголизму

Одиночество единогласно признается учеными как фактор, способствующий развитию алкоголизма. Кроме того, это еще и поддерживающий фактор, то есть одинокому человеку сложнее противостоять вредной привычке. На каждом этапе алкоголизма человеку тем сложнее, чем меньше у него социальных связей. Это происходит из-за отсутствия необходимой поддержки и сильного давления общества.

5. Снижение иммунитета

Ученые выяснили, что одиночество нарушает иммунитет на клеточном уровне. Причины этого достоверно неизвестны, однако факт остается фактом — одинокие люди больше рискуют заболеть, чем социально активные. Возможно, это связано с общим уровнем стресса, который повышается в условиях социальной изоляции.

4. Нарушения личности

На данный момент это только теория, но все же. Некоторые ученые предполагают, что невозможность (или неспособность) удовлетворить основные эмоциональные потребности играет решающую роль в развитии шизоидного расстройства личности. Невозможность нормального общения приводит к накалу эмоций, нарушается сама схема социального поведения, и в результате расстройство личности прогрессирует. Конечно же, одиночество не может быть единственной причиной всех серьезных нарушений психики. Однако оно сильно усугубляет симптомы и способствует прогрессу заболевания.

3. Плохой сон

Одиночество приводит к плохому сну, считают ученые. Дальнейшие последствия — это низкий уровень энергии днем, ощущение постоянной усталости. Причем страдает не продолжительность отдыха, а именно его качество. Ученые связали одиночество с низким качеством сна, а именно — с микропробуждениями, которых человек не замечает, но которые в итоге сильно сказываются на самоощущении и продуктивности.

2. Негативное влияние на окружающих

Одно из интересных исследований доказало, что одиночество может быть заразным. Если рядом с вами находится человек, страдающий от одиночества, у вас самих шанс ощущать себя одиноким повышается в среднем на 52 %. Звучит парадоксально, но это так, ведь ощущение одиночества бывает и у людей, живущих в крупных городах и ведущих внешне достаточно активную социальную жизнь.

1. Повышенная смертность

Одиночество может представлять серьезный риск для здоровья. Исследования людей в социальной изоляции привели ученых к выводу, что такие люди почти в 2 раза чаще умирают преждевременно. Повышенный риск умереть от одиночества сопоставим с уровнем смертности от курения. И одиночество почти в 2 раза смертельнее, чем ожирение. Социальная изоляция ухудшает работу иммунитета, повышает риск воспалений, которые ведут к артриту, диабету и заболеваниям сердца. За последние десятилетия одиночество удвоилось: 40 % опрошенных заявили, что они одиноки, по сравнению с 20 % в 1980-х годах.

Последствия длительного одиночества

Сара Шурд, проведшая в одиночной камере больше года, и сейчас проходит сеансы психотерапии. Ее интервью привлекло внимание общественности к такой проблеме, как одиночное заключение. Сейчас оно разрешено почти во всем мире, несмотря на то что сама девушка приравнивает его к физическим пыткам. Вот что говорит Сара: «Вам не нужно кого-то бить, чтобы причинить ему боль. Одиночное заключение не оставит никаких следов, но его последствия серьезны и долговечны. Сразу после освобождения я не могла даже говорить с людьми, не могла смотреть им в глаза, хотела сбежать от общества. И сейчас меня преследуют бессонница и ночные кошмары. Я считаю, что длительное одиночное заключение — это жестокое наказание, которое должно приравниваться к пыткам. И я требую, чтобы эту бесчеловечную практику прекратили во всем мире».

Советы по предотвращению одиночества

Одиночество можно преодолеть. Конечно же, если вы окажетесь в физической изоляции, это потребует от вас куда больше сил — например, люди, проведшие много месяцев в одиночных камерах, как правило, спасаются, упражняя свой мозг. Одна женщина-математик, заключенная на долгие месяцы, решала уравнения в уме, составляла математические задачи, проводила воображаемые уроки. Однако на практике для нас гораздо опаснее одиночество «большого города», но его и проще преодолеть. Будьте готовы к тому, что это потребует от вас сознательных усилий. Они стоят того, ведь вы в итоге будете счастливее и здоровее.

Признайте проблему. Вы можете общаться с десятками людей, но одиночество — это чаще внутренняя проблема.

Отследите все негативные проявления одиночества. Это поможет собраться с силами для борьбы.

Подумайте о том, что именно в обществе людей нравится вам больше всего. Это будет первым этапом для налаживания или восстановления социальных связей.

Уделяйте время и силы развитию отношений с людьми, которые вам нравятся и понимают вас. Помните, что отношения требуют усилий, так же как все хорошее в нашей жизни.

Будьте оптимистичны. Это и привлекает окружающих, и вам позволит взглянуть на свои проблемы совершенно иначе. В конечном итоге у вас в руках уже есть все инструменты, чтобы преодолеть одиночество. А еще лучше — не дать ему развиваться.