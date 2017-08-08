11 странных вещей, которые умеет только женское тело

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Говорят, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. И что-то в этом есть, ведь даже их тела существенно отличаются от мужских. AdMe.ru собрал десяток с небольшим доказательств, почему каждая женщина обладает способностями, которые и не снились мужчинам.

11. Женщины более гибкие

Почему: В их мышцах и связках содержится больше эластина, чем коллагена. Благодаря этому женщины более гибкие от природы. С другой стороны, с годами это ускоряет появление морщин и приводит к болевым ощущениям в суставах при небольшой нагрузке.

10. Женщины живут дольше

Почему: Иммунная система женщин лучше справляется с любыми внешними и внутренними угрозами для организма, а ее клетки стареют медленнее, благодаря чему работают эффективнее. Поэтому женщины чаще доживают до глубокой старости и болеют реже мужчин.

9. Одиноких женщин всегда больше, чем мужчин

8. Женщины чувствуют себя счастливее от запаха мужского пота

Почему: Феромоны, содержащиеся в мужском поте, оказывают положительное влияние на работу женского тела. Менструальный цикл стабилизируется, улучшается настроение и уменьшается уровень беспокойства.

7. Женщина способна родить 40 детей и больше

Почему: В силу генетических особенностей некоторые женщины способны родить и вырастить несколько десятков детей. Рекордсменом считается жительница города Шуи, которая в начале XVIII века родила 69 детей. Она рожала 27 раз: 16 двойняшек, 7 тройняшек и 4 четверняшек. Сегодня в среднем на 1 семью приходится 1–2 ребенка.

6. Женские отпечатки пальцев на 99 % иные

Почему: Кожа женщин выделяет в 2 раза больше аминокислот, чем мужская, и распределяет их иначе по поверхности пальца. Благодаря этому ученые с вероятностью в 99 % могут узнать пол человека по одному лишь отпечатку пальца.

5. Кормление грудью придает суперспособности

Почему: Запускается выработка в непривычном объеме гормонов , которые оказывают существенное влияние на работу мозга и тела. Женщины реже испытывают беспокойство, становятся храбрее, получают больше удовольствия от привычных вещей, превращаются в эмпатов, способных почти читать мысли и настроения других людей, лучше различают звуки и цвета.

4. Гормональные средства меняют запах женщин, делая их менее желанными в глазах мужчин

Почему: Гормональные средства от нежелательной беременности меняют гормональный баланс в организме. Запах женщины теперь содержит информацию о том, что она не готова зачать ребенка. В ответ на это мужской мозг принимает решение, что эта женщина чуть менее привлекательна, нежели другие.

3. У женщин память лучше

Почему: В отличие от мужского, женский мозг использует разные зоны обоих полушарий для эффективного хранения информации. Большое значение имеют и постоянные изменения уровня эстрогена, связанные с менструальным циклом. Лучше всего у женщин работает вербальная и ассоциативная память.

2. У беременных женщин вырастает новый орган

Почему: Чтобы вырастить малыша, тело женщины создает новый орган — плаценту. Она заботится о ребенке и влияет на выработку гормонов у мамы, а после родов выходит из организма вслед за плодом.