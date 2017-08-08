11 странных вещей, которые умеет только женское тело
Говорят, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. И что-то в этом есть, ведь даже их тела существенно отличаются от мужских.
AdMe.ru собрал десяток с небольшим доказательств, почему каждая женщина обладает способностями, которые и не снились мужчинам.
11. Женщины более гибкие
Почему: В их мышцах и связках содержится больше эластина, чем коллагена. Благодаря этому женщины более гибкие от природы.
С другой стороны, с годами это ускоряет появление морщин и приводит к болевым ощущениям в суставах при небольшой нагрузке.
10. Женщины живут дольше
Почему: Иммунная система женщин лучше справляется с любыми внешними и внутренними угрозами для организма, а ее клетки стареют медленнее, благодаря чему работают эффективнее. Поэтому женщины чаще доживают до глубокой старости и болеют реже мужчин.
9. Одиноких женщин всегда больше, чем мужчин
Почему: Во многом это связано с высокой смертностью среди представителей мужского пола. В итоге число женщин превышает число мужчин. Например, в России женщин на 9 млн больше, чем мужчин.
С другой стороны, встречаются страны, где люди искусственно пытаются повлиять на рождаемость, чтобы в семьях было больше мальчиков. Например, в ОАЭ на 100 женщин приходится 213 мужчин.
8. Женщины чувствуют себя счастливее от запаха мужского пота
Почему: Феромоны, содержащиеся в мужском поте, оказывают положительное влияние на работу женского тела. Менструальный цикл стабилизируется, улучшается настроение и уменьшается уровень беспокойства.
7. Женщина способна родить 40 детей и больше
Почему: В силу генетических особенностей некоторые женщины способны родить и вырастить несколько десятков детей. Рекордсменом считается жительница города Шуи, которая в начале XVIII века родила 69 детей. Она рожала 27 раз: 16 двойняшек, 7 тройняшек и 4 четверняшек. Сегодня в среднем на 1 семью приходится 1–2 ребенка.
6. Женские отпечатки пальцев на 99 % иные
Почему: Кожа женщин выделяет в 2 раза больше аминокислот, чем мужская, и распределяет их иначе по поверхности пальца. Благодаря этому ученые с вероятностью в 99 % могут узнать пол человека по одному лишь отпечатку пальца.
5. Кормление грудью придает суперспособности
Почему: Запускается выработка в непривычном объеме гормонов , которые оказывают существенное влияние на работу мозга и тела. Женщины реже испытывают беспокойство, становятся храбрее, получают больше удовольствия от привычных вещей, превращаются в эмпатов, способных почти читать мысли и настроения других людей, лучше различают звуки и цвета.
4. Гормональные средства меняют запах женщин, делая их менее желанными в глазах мужчин
Почему: Гормональные средства от нежелательной беременности меняют гормональный баланс в организме. Запах женщины теперь содержит информацию о том, что она не готова зачать ребенка. В ответ на это мужской мозг принимает решение, что эта женщина чуть менее привлекательна, нежели другие.
3. У женщин память лучше
Почему: В отличие от мужского, женский мозг использует разные зоны обоих полушарий для эффективного хранения информации. Большое значение имеют и постоянные изменения уровня эстрогена, связанные с менструальным циклом. Лучше всего у женщин работает вербальная и ассоциативная память.
2. У беременных женщин вырастает новый орган
Почему: Чтобы вырастить малыша, тело женщины создает новый орган — плаценту. Она заботится о ребенке и влияет на выработку гормонов у мамы, а после родов выходит из организма вслед за плодом.
1. Мозг женщины постоянно перестраивается из-за гормонов и даже изменяет ее личность
Почему: Часть мозга, отвечающая за эмоции, память и удержание внимания, реагирует на постоянные изменения уровня эстрогена в теле женщины. В результате в течение менструального цикла поведение женщин и даже их личность могут в значительной степени различаться.