11 ответов на детские вопросы, которые ставят взрослых в тупик

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Помните, как малышами мы часто задавали взрослым такие вопросы, на которые они не могли ответить четко, и говорили: «Так придумала природа». В этой статье мы собрали популярные темы, которые интересуют детей, и разобрались с ответами на них.

Нам в AdMe.ru было интересно вспомнить забавные «почему» и узнать, как отвечают на них специалисты.

1.

К сожалению, нет: чтобы «построить» глаз, нужно много живых клеток, а у большинства микробов их слишком мало или вообще одна — он сам. Но даже если бы у микробов вдруг появились глаза, они все равно навряд ли увидели бы собратьев. Ведь глаз просто воспринимает свет, а зрение — это уже плод деятельности нервной системы. Поэтому даже если бы глаз и поместился на микробе, нервной системе там все равно места нет. Однако «общаться» между собой бактерии могут. Ученые выявили, что некоторые виды бактерий излучают определенные сигналы. Это позволяет им определять размер своего сообщества. Объяснение для ребенка: микробы могут чувствовать, что рядом с ними находится другой микроб, но увидеть не смогут, потому что такую сложную систему, как зрение, невозможно создать на таком маленьком существе, как бактерия.

2.

Все на свете имеет свое состояние — жидкое, твердое или газообразное. Но вот вода еще и «мокрая», потому что молекулы воды имеют между собой определенную связь и способны «прицепиться» к рукам, предметам, одежде, передав им часть своих свойств, смочить. Понятие «мокрый» — это наши тактильные ощущения, то, что мы можем описать, касаясь воды. Рецепторы посылают сигналы мозгу, и комбинация движения, температуры, давления воды говорит ему: «вода мокрая». Объяснение для ребенка: мы не смогли бы говорить, что вода мокрая, если бы наша кожа не могла чувствовать. Частички воды прикрепляются к коже, делая ее на время мокрой.

3.

Самолет держится в воздухе за счет подъемной силы. Она, в свою очередь, возникает, когда потоки воздуха движутся навстречу крылу. Крыло повернуто под точным углом и при определенной скорости самолета начинает «взлетать», стремиться вверх. Встречный поток воздуха постоянно поддерживает крыло, не давая ему упасть. Разгоняют самолет, конечно же, двигатели. Реактивные толкают самолет вперед, а винтовые как бы тянут его за собой. На работу самолета влияют 4 силы — тяга, сопротивление, вес, подъемная сила. Их взаимодействие и позволяет самолетам держаться в воздухе. Объяснение для ребенка: самолет может подняться в воздух, потому что инженеры придумали специальную форму крыльев, они помогают воздуху держать его, тогда как двигатели заставляют самолет двигаться.

4.

Практически все крупные планеты, и Земля не исключение, — шарообразные. Эту форму они приняли потому, что очень тяжелые. И их собственная сила тяготения (гравитация) придает им форму шара. Если бы вдруг появилась другая сила и захотела бы придать планете, например, форму куба, то, когда действие этой силы закончится, сила тяготения снова начнет «собирать» планету в шар. Выступающие части начнут втягиваться, пока вся поверхность не станет гармоничной с «точки зрения» силы тяготения. Но все же Земля не идеальный шар — она приплюснута со стороны полюсов. Объяснение для ребенка: наша планета очень тяжелая, и поэтому другие формы ей принять тяжело. Невидимая сила, которая действует на нашу Землю, «заставляет» ее быть круглой.

5.

Кролик, курица, говядина, рыба... А почему не производят корм с самым «кошачьим» вкусом — вкусом мышей? Все просто: люди, которые создают корм, не знают вкуса мышей и не собираются пробовать. Были бы рады кошки такому корму — это большой вопрос. Ведь многие домашние кошки, даже если и ловят мышку, практически никогда не едят ее, а только хвастают добычей перед хозяином и играют с ней. Ученые говорят: чтобы кошке захотелось съесть мышь, ей нужно показывать этот процесс в детстве, выработать навык. Иными словами, если мама-кошка не научила охотиться, а потом есть мышь, то кошке не особо приходит это в голову, если только она не потерялась в лесу и не голодна. Объяснение для ребенка: чтобы знать, что корм будет вкусным, его нужно попробовать, а никто из людей не станет есть мышь. К тому же домашним кошкам тоже может не понравиться вкус мышки, потому что они ловят их, но редко едят.

6.

Для того чтобы глаза у кошки засветились в темноте, немного света все же должно присутствовать в комнате. Потому что это свечение не что иное, как отражение света, в абсолютно темной комнате глаза светиться не будут. У глаз кошки очень тонкий отражающий слой глаза, состоящий из прозрачных клеток. Свет поглощается кошачьим глазом не целиком, а отражается прозрачными клетками и узким пучком выходит наружу. Такое свойство позволяет кошкам видеть в темноте гораздо лучше. Объяснение для ребенка: в глазу у кошки есть специальные прозрачные частички, их можно сравнить с кусочками зеркала. Если в темной комнате есть хоть немного света, он обязательно отразится от этих «зеркал», и нам будет казаться, что глаза у кошки горят.

7.

Есть забавная байка, которую рассказывают детям, о том, что кровь на самом деле синяя и, только выходя наружу и соприкасаясь с воздухом, становится красной. Конечно, это просто шутка. Кровь красная всегда, а вены кажутся нам синими. Это объясняется законами физики об отражении света. Ткани нашего тела поглощают лучи красного спектра, а синего — отражают. Мозг «сравнивает» цвет сосудов с теплым цветом кожи и «показывает» нам синий цвет. Объяснение для ребенка. Наши глаза воспринимают цвета по-разному, в зависимости от того, как падает свет. Через слой кожи красный цвет кажется нам синим.

8.

Именно этот цвет скажет нам о здоровье, а вот другие оттенки заставляют беспокоиться, что в организме что-то пошло не так. Коричневый цвет получается потому, что из желудка пища поступает в тонкий кишечник. А в его верхний отдел — двенадцатиперстную кишку — поступает желчь. Взаимодействие желчи с остатками пищи, образование специального вещества стеркобилина и придает коричневый оттенок. Другие цвета говорят о неполадках в организме. Зеленый — дисбактериоз или инфекции, светло-желтый — проблемы со стороны печени, красный — может свидетельствовать о кровотечениях, только если вы накануне не ели свеклу или помидоры. Объяснение для ребенка: коричневыми какашки становятся потому, что их так окрашивает специальное вещество, которое вырабатывает организм здорового человека. Другие цвета могут означать то, что тело сообщает нам о нездоровье и стоит показаться врачу.

9.

Рожицы и чрезмерные улыбки, на которые уже подросшие малыши могут реагировать с недоумением, зачем они? А от избытка эмоций! Взрослый хочет быть ближе к ребенку, насмешить его, вызвать улыбку или заразительный смех. Поэтому делает для этого все. Иногда вспоминая свое детство и от души веселясь.

10.

Этот риторический вопрос беспокоит не только детей. Нередко такая ситуация происходит от несоблюдения технических моментов при укладке асфальта. Одна из причин, по мнению специалистов, — размыв грунта. Там, где регулярно лопается покрытие, есть проблемы под землей. А вот уже к размыву грунта может привести халатность по отношению к коммуникациям — дырявые водопроводные и канализационные трубы. Объяснение для ребенка: если дорога опять провалилась, это может значить, что рабочие сделали ошибку, когда укладывали асфальт или где-то недалеко под землей есть дырявые трубы или подземные ручейки, которые размывают дорогу.

11.

Объясняя ребенку отличия между полами, формулируйте свои ответы согласно возрасту, отмечают психологи. Стоит отвечать на конкретные вопросы ребенка, если малыш не спрашивает об отношениях, не нужно ему объяснять это навязчиво. Он спросит об этом тогда, когда ему будет интересно. Рассказывая о физических отличиях, называйте вещи своими именами, не стесняйтесь названий половых органов. Вообще, смущение и какое-то особенное выделение этой темы служит плохую службу, малышу начинает казаться, что он спрашивает что-то неправильное.