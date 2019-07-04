11 деликатных вопросов о нижнем белье, которые мы стесняемся обсуждать даже с подругой

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Вопросы носки нижнего белья многие считают табу и не обсуждают с кем бы то ни было. Даже приходя в магазин, не каждая девушка прибегает к помощи продавца-консультанта. В результате, не имея возможности или желания посоветоваться, мы часто неправильно выбираем бюстгальтеры и трусики, что в конечном счете может вести к проблемам со здоровьем.

AdMe.ru понимает всю неловкость ситуации, поэтому дает не только ответы на самые щепетильные вопросы, но и рекомендации по выбору белья.

1. Можно ли носить одно и то же белье несколько дней?

Забыли выстирать белье? Ничего страшного. Если трусики выглядят чистыми, их допустимо надеть повторно, и это никак не скажется на вашем здоровье. Однако, если в интимной зоне есть видимые царапинки или ранки, сыпь, ощущение дискомфорта, лучше не испытывать удачу: несвежее белье может привести к развитию инфекции. То же самое касается случаев, когда вы много потели в течение дня или провели интенсивную тренировку. Влага, особенно в таком нежном месте, — благоприятная среда для размножения бактерий и грибков. Поэтому лучше не пренебрегать свежими трусами.

2. Можно ли ходить без трусов?

Да, но только в одном случае — на тренировке. Причем ваш костюм должен быть сшит из плотного материала, который хорошо выводит влагу. Оставить нижнее белье в шкафчике раздевалки иногда необходимо, поскольку из-за его трения о кожу может появиться раздражение. Если же кожные покровы уже повреждены, не снимайте нижнее белье. Оптимально будет заранее готовиться к тренировкам и запастись специальным бельем, которое не будет травмировать кожу.

3. Сколько пар нижнего белья должно быть в гардеробе?

Эта сторона жизни не регламентируется нормами этикета, поэтому ответ зависит от вашего образа жизни. Какую одежду вы носите и как часто ее стираете? Ходите ли в тренажерный зал? Ответив на эти вопросы, вы сможете понять, сколько пар трусиков и бюстгальтеров вам необходимо, чтобы чувствовать себя уверенно. Можно составить четкий график стирки и обходиться 10 парами трусиков и 3 лифчиками. Другой вариант — иметь трехнедельный запас и долгое время не беспокоиться о наличии чистого белья. Одно из исследований на эту тему показало: в среднем в гардеробе женщин имеется около 34 трусиков, 14 их которых — «парадно-выходные». Бюстгальтеры выбирайте в зависимости от фасона и материала одежды: под вечернее платье, прозрачную блузу, спортивный костюм и так далее.

4. Когда можно не надевать бюстгальтер, а когда — нельзя?

Желание дать телу чуть больше свободы, особенно в жаркий сезон, понятно. Прямого запрета на это не существует. Периодически женщины по всему миру высказываются против того, что скрытая или явная демонстрация сосков расценивается как нечто неприличное. Например, в 2014 году была запущена кампания #freethenipple. Вопрос по-прежнему находится на стадии обсуждения, и единого мнения на этот счет нет. Во избежание недоразумений в офисе лучше надевать бюстгальтер или же подбирать одежду из плотных, непросвечивающих тканей. Другой вариант — использовать накладки на соски или отдать предпочтение бралетту: в нем нет давящих косточек, но с функцией поддержки он справляется на ура. Для прогулок офисные ограничения не действуют, и выбор остается за вами.

5. Нормально ли носить лифчики разных размеров?

У размеров бюстгальтеров нет эталонов, как у математических единиц, поэтому многие женщины имеют лифчики нескольких размеров. Мы видим разную маркировку на этикетках лифов в зависимости от производителя и географического положения. Например, европейский размер 75 соответствует американскому 34, а вот во Франции и Испании он же будет обозначаться как 90. Все потому, что от страны к стране применяют разные способы измерения тех или иных параметров. Есть даже такой термин — sister size, он обозначает близкие размеры.

6. Какая наиболее частая ошибка при выборе лифчика?

Главная ошибка, которую мы совершаем, — не ориентируемся в размерах. Например, 70B оказался слишком тугим в области чашек. Что мы делаем? Берем 75B вместо того, чтобы купить 70C. Другими словами, берем лиф с более длинным ремешком, а нужно — с чашечкой большего размера. Длину ремешка (измеряется под грудью) стоит менять только тогда, когда вы не можете просунуть пальцы под ним.

7. Почему застежка бюстгальтера всегда задирается, а лямки — сползают?

Это происходит из-за ошибки, о которой шла речь выше: ремень вашего бюстгальтера слишком длинный, а чашечки — слишком маленькие. Попробуйте зафиксировать застежку потуже и отрегулировать бретельки. Помните: лямки обычно теряют форму быстрее, чем другие детали лифчика. Помимо этого, они могут растянуться при стирке. Поэтому корректируйте их длину каждый раз после того, как просушите изделие.

8. Можно ли спать в бюстгальтере?

Кое-кто уверяет, что сон в бюстгальтере поддерживает грудь и избавляет от провисания. Это старый миф, не связанный с реальностью. В лифе можно спать (но не нужно злоупотреблять), если его чашечки мягкие, а косточки отсутствуют. Важно, чтобы вам было в нем комфортно. В противном случае этот предмет нижнего белья может натирать, тормозить кровообращение и делать сон беспокойным. Подбирая подходящую одежду для сна, обращайте внимание на материал, из которого она сделана. Ткань должна быть максимально натуральной, чтобы обеспечить коже возможность дышать, а телу — принимать свободные позы. Хлопок, шелк, фланель — хорошие варианты.

9. Как подбирать бюстгальтер, если грудь асимметрична?

Существует несколько способов решения этой проблемы. Во-первых, можно подобрать бюстгальтер из эластичной ткани (атласа, хлопка в сочетании с эластаном и так далее). Она отлично подстроится под небольшие различия. Второй вариант — приобрести лифчик с жесткими чашечками, ориентируясь на размер большей груди. Нестандартное решение: используйте пуш-ап со съемными накладками. Просто вытащите накладку из чашечки, соответствующей большей груди. Если разница в размере молочных желез обусловлена операцией или заболеванием, потребуется специальный бюстгальтер, который обеспечит поддержку и удобство.

10. Какую ткань лучше выбирать для нижнего белья? Имеет ли ткань значение?

Ткань важна, но с оговорками. Лучшим вариантом по-прежнему считается белье из хлопка, которое позволяет воздуху свободно циркулировать и в то же время хорошо впитывает влагу. Белье из натуральных материалов спасает свою хозяйку от развития инфекционных болезней. Синтетические ткани не всегда синоним плохого качества или вреда для здоровья. Определенные виды таких материалов отлично себя показывают, например при спортивных занятиях. Белье из таких материалов впитывает пот, обеспечивает правильную терморегуляцию и делает тренировки более комфортными, значит, продуктивными.

11. Можно ли сушить нижнее белье в машинке?

Тонкости стирки нижнего белья мы знаем от и до: щадящий режим, специальная сеточка. В некоторых случаях разумно и вовсе стирать трусики и бюстгальтеры вручную. Но это только половина дела, ведь неправильная сушка тоже может испортить вещь. Сушить белье в стиральной машине категорически не рекомендуется: слишком высокая температура разрушительно действует на ремешок лифчика. У бюстгальтеров с косточками каркас может прорвать ткань и показаться наружу. Оптимально будет просушить белье на свежем воздухе.

Остались ли у вас вопросы о правилах носки нижнего белья? Напишите в комментариях, и, возможно, мы сделаем продолжение этого материала.