11 бредовых теорий, в которые до сих пор верят окружающие нас люди (Спойлер: и только тайное метро оказалось реальным)

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Теории заговора были популярны во все времена, но с развитием интернета получили второе рождение. Во что только ни верят люди: всемирный заговор производителей часов, пришельцы в облике людей и таинственные планеты... Недавно основателю Facebook Марку Цукербергу пришлось объяснять журналистам, что он не рептилоид.

AdMe.ru расскажет вам о самых сумасшедших теориях заговора, в которые до сих пор верят миллионы людей. А еще с помощью науки объяснит, почему большинство из них — плод воспаленного воображения лжеученых.

1. Иллюминаты

Тайный орден иллюминатов появился в Баварии в далеком XVIII веке. Цель его состояла в противостоянии суевериям и религиозному влиянию католической церкви. В то время иллюминаты были скорее философами, которые размышляли о несправедливости государственного устройства. Однако со временем орден оброс зловещими легендами: поговаривали, что члены организации занимаются оккультными науками и алхимией. Ходили слухи, что иллюминаты обладают тайной властью и даже приложили руку к Французской революции. Современные сторонники теории заговора обвиняют иллюминатов в попытках установления нового мирового порядка — большого сговора с целью захвата политической и экономической власти во всем мире. А «фирменный знак» нового мирового порядка — всевидящее око (око Озириса) — напечатан даже на купюре в 1 доллар США. Бывший министр обороны Канады заявил, что иллюминаты обладают огромной властью, а еще имеют доступ к технологиям изменения климата (но зачем-то держат их в секрете). Иллюминаты стали частью современной культуры, об ордене снимают фильмы и пишут книги. А сторонники конспирологических теорий среди членов ордена усмотрели Бейонсе, Мадонну и Кэти Перри: в их нарядах, клипах и песнях были найдены признаки принадлежности к тайному обществу.

2. Метро-2

Слухи о тайном метро, которое недоступно обычным гражданам, ходят уже много лет. Считается, что термин «Метро-2» придумал советский писатель Владимир Гоник. В своем романе «Преисподняя», действие которого разворачивается в подземных бункерах, Гоник подробно описал линии секретного метро. Тайные бункеры были предназначены для эвакуации руководства СССР в случае ядерной войны. Вероятно, сюжет романа не является чистым вымыслом. Министерство обороны США опубликовало отчет о существовании под Москвой секретных веток метрополитена и, возможно, целого подземного города. Бывшие работники московского метрополитена также подтверждают наличие резервных путей на случай ядерного апокалипсиса. Правда, все подходы к предполагаемому Метро-2 закрыты мощными гермозатворами. В 2012 году немецкий журналист опубликовал видео своей попытки проникновения в Метро-2. Журналист с коллегами попытался вскрыть гермозатвор, но был задержан представителями российских спецслужб. Скептики сомневаются в том, что видео настоящее. Однако факты и свидетельства очевидцев указывают на то, что секретные ветки метро существуют, хоть пока и не признаны властями страны.

3. Землей правят пришельцы

По данным социологических опросов, более 12 млн американцев верят в то, что Землей управляют пришельцы из космоса. Теоретики заговора считают, что инопланетяне уже много лет посещают нашу планету и об этом знают мировые правительства, однако они скрывают эту информацию от населения. Зачем? Возможно, инопланетяне обладают тайными знаниями, которыми власть имущие не хотят делиться с обычными людьми. Согласно другой теории, большинство глав государств заменены на пришельцев и правят ничего не подозревающими людьми. Кажется, самое время позвать Малдера и Скалли.

4. Заговор производителей часов

Согласно одной из теорий заговора, производители часов по всему миру состоят в тайном сговоре. Если присмотреться к рекламе часов, можно увидеть, что в большинстве случаев их стрелки показывают время 10:10. Что это — попытка предупредить о надвигающемся конце света или тайный символ антифашистской организации? Сторонники теории заговора часовщиков утверждали также, что эта цифра символизирует мировой порядок и, как только производители начнут переводить стрелки, случится апокалипсис. Однако разгадка оказалась куда скучнее теорий (хоть они и немного сумасшедшие). Поскольку почти все часовые бренды размещают логотип в центре верхней части циферблата, стрелки в таком положении как бы обрамляют его, подчеркивая престижность покупки. Никакой мистики, просто расчетливый ход маркетологов.

5. Австралии не существует

В начале 2017 года социальную сеть Facebook всколыхнул пост девушки из Швеции, в котором сообщалось, что Австралии не существует. Шелли Флорид рассказала всему миру о том, что Австралия — это секретный проект британского правительства, и преступников не отправляли в ссылку на другой конец света, а расстреливали. Все факты, подтверждающие наличие континента, попросту подтасованы: например, пилоты самолетов вместо Австралии летят на побережье Южной Америки, а все люди на континенте — вымышленные персонажи и компьютерная симуляция. Пост Шелли в одночасье собрал более 20 тыс. комментариев, многие из них были агрессивными, и девушке пришлось удалить страницу. К сожалению, подобных теорий очень много. Пост пользователя Reddit о том, что Финляндии не существует, также стал довольно популярным. В своем сообщении молодой человек утверждает, что Финляндия придумана японцами, чтобы свободно заниматься добычей рыбы. Уверены, такие теории заставляют учителей географии хвататься за сердце.

6. Химтрейлы

Сторонники конспирологических теорий не обошли своим вниманием даже конденсационные следы от самолетов. Конденсационный, или инверсионный, след — это след, который возникает в атмосфере за движущимися летательными аппаратами и является, по сути, отдельным видом облаков. Но, по утверждениям мистиков, эти следы представляют собой набор химикатов или химтрейлы (англ. chemtrails — «химиотрассы»). Активисты группы Bye Bye Blue Sky уверены, что с помощью выбросов из самолетов правительства по всей планете могут изменять климат и ставить опыты над погодой. А еще контролировать население, чтобы сделать его послушным. Современные ученые провели ряд исследований, призванных доказать то, что следы от самолетов абсолютно безопасны для человека. Во множестве статей о природе химтрейлов авторы пытались достучаться до здравого смысла читателей, однако успокоить разбушевавшуюся фантазию активистов оказалось нелегко. Миф о химтрейлах оказался удивительно живуч и перешел в разряд городских легенд.

7. Пол Маккартни мертв

Одна из самых неправдоподобных теорий заговора касается члена ливерпульской четверки The Beatles Пола Маккартни. По данным некоторых фанатов, Пол умер еще в 1966 году, а все это время вместо него выступает двойник. В текстах The Beatles поклонники находили подтверждения страшной догадки. Правда, для того чтобы услышать фразу «Пол мертв, скучаю по нему, скучаю по нему», приходилось прокручивать песни задом наперед. А если поместить обложку альбома «Вчера и сегодня» перед зеркалом под определенным углом, то можно увидеть надпись «Он умер». Фанаты Элвиса Пресли, наоборот, настроены более оптимистично. Они верят, что Элвис до сих пор жив, просто слава ему надоела, поэтому король рок-н-ролла скрывается в своем поместье в Грейсленде. В сети появилось видео, где якобы постаревший Элвис бодро шагает по лужайке.

8. Принц Чарльз — вампир

Появлению этого мифа предшествовали два события. Во-первых, в ходе поездки по Румынии принц Чарльз заявил, что является дальним родственником Влада Цепеша (прототип Дракулы Брэма Стокера) и поэтому чувствует некоторое родство с Трансильванией. Во-вторых, мэр трансильванского города Алба-Юлия предложил Чарльзу титул принца Трансильвании. Правда, пока ответа не последовало. Такие совпадения привели к слухам о том, что принц Чарльз — вампир. Вероятнее всего, речь идет о порфирии — наследственном заболевании монархов, из-за которого возникает светобоязнь и железодефицит в крови. К счастью, принц Чарльз абсолютно здоров, а теория оказалась не более чем слухом.

9. Зона 51

На протяжении долгих лет вокруг Зоны 51 (Аризона, США) ходили мрачные слухи. Согласно конспирологическим теориям, военные проводили здесь тайные эксперименты, наблюдали за НЛО и занимались разработкой загадочных технологий. В 2013 году правительство страны приоткрыло завесу тайны и обнародовало архивные документы, согласно которым на военной базе разрабатывали новейшее вооружение и самолеты-разведчики. Однако конспирологов было уже не остановить: согласно недавним теориям, высадка Армстронга на Луну была инсценирована именно на этой военной базе. А еще здесь разбирают летающие тарелки пришельцев, но это не точно: доказательств тому до сих пор нет.

10. Нибиру

Нибиру — мифическая планета, которая вроде бы есть, только ни один человек ее не видел — ни астрономы, ни ученые. Кроме нескольких теоретиков, которые, основываясь на месопотамских легендах, предположили, что между Марсом и Юпитером существует еще одна планета. И населяют ее разумные существа. В начале XXI века в прессе регулярно стали появляться пророчества о конце света. А «виновата» опять Нибиру: по подсчетам лжеученых, она должна была врезаться в Землю на космической скорости и вызвать катаклизм. Об этом предсказании землянам рассказала Нэнси Лидер. По ее словам, пришельцы с Нибиру вживили ей датчик и надиктовали сценарий конца света. Вероятно, Нэнси слегка заблуждается. Об этом говорят и астрономы: никакой «новой» планеты в Солнечной системе нет. И инопланетян, проживающих на ней, тоже.

11. Нацисты на Луне

Согласно этой теории, первыми на Луну прибыли вовсе не американцы, а немцы. На специально спроектированных летающих тарелках нацистские солдаты высадились на поверхность Луны в 1942 году. Спустя некоторе время им стало скучно, и солдаты принялись строить подземную подлунную базу, на которую впоследствии сбежали побежденные нацисты. Эта теория выглядит настолько сумасшедшей, что не верится в то, что у нее есть последователи. Однако болгарский исследователь доктор Владимир Терзиски (один из основоположников теории) успешно путешествует по всему миру с лекциями. И даже находит слушателей. Геолог из Кембриджского университета Колин Саммерхейс опубликовал огромный отчет о том, что постройка базы на Луне невозможна (по крайней мере, в том виде, что описывают конспирологи). Однако интерес к теме не утихает, ведь у Третьего рейха действительно имелись передовые ракетные технологии, а еще «летающая тарелка» (экспериментальный самолет, который напоминает НЛО).

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