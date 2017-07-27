11 блюд, которые утоляют чувство голода на весь день

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Все мы знаем, что питаться нужно не меньше 3 раз в день по расписанию. Но иногда придерживаться режима просто невозможно, например во время долгих поездок или напряженной работы. В такие моменты очень хочется, чтобы неприятное чувство голода не мешало нам заниматься чем-то важным. AdMe.ru рекомендует эти 10 вкусных и сытных блюд, которые утолят голод надолго. Просто съешьте что-то из этого на завтрак и отправляйтесь покорять мир.

Паста с соусом песто

Традиционно не принято есть пасту на завтрак, но иногда это может быть очень кстати. Любые макаронные изделия (полезнее — из твердых сортов пшеницы) медленно усваиваются организмом и могут подарить сытость до самого вечера. А содержащиеся в соусе песто сыр и кедровые орешки только усиливают этот эффект.

Фалафель

Это блюдо неспроста стало одним из любимейших лакомств всех вегетарианцев мира. Шарики из измельченного нута с запасом компенсируют недостаток белка и надолго утоляют голод. А в сочетании с ароматной булочкой, овощами и острым соусом это еще и чертовски вкусно!

Картофель, запеченный с кожурой

Этот пункт мы включили в список не из-за самого картофеля, а именно из-за его кожуры. Она содержит полисахариды, цинк, железо и магний, которые за один укус компенсируют недобор в суточной норме полезных веществ. Но не советуем баловаться этим довольно тяжелым блюдом слишком часто.

Брауни

Для сладкоежек у нас тоже есть приятные новости. Некоторые виды десертов способны на твердую пятерку справиться со сложной задачей утоления голода. Брауни надолго дарит ощущение сытости благодаря стеариновой кислоте, которая содержится в темном шоколаде.

Десерты со свежей малиной

Любой десерт в сочетании с вкусной и полезной малиной принесет вам чувство сытости как минимум на 5–6 часов. Интересно, что малина работает сразу на два фронта: благодаря высокому содержанию клетчатки она дарит чувство сытости, а благодаря витамину С — помогает организму вырабатывать белок, ответственный за сжигание жиров.

Морские водоросли

Еще один продукт, который помогает справляться с голодом и легко терять лишние сантиметры. В морских водорослях содержатся пищевые волокна, способствующие медленному пищеварению. Такие водоросли можно употреблять как самостоятельное блюдо или в сочетании с японскими роллами.

Попкорн

В последнее время ученые находят все больше подтверждений тому, что это лакомство, считавшееся раньше вредным, на самом деле полезно. Чертовски полезно! Попкорн содержит множество антиканцерогенов, обладает низкой калорийностью и надолго утоляет голод. Обязательно возьмите за привычку есть попкорн не только в кинотеатрах. Ну или просто почаще ходить в кино.

Бутерброды с козьим сыром

В мягких сырах очень много линолевой кислоты, которая приносит быстрое и долгое насыщение. Кроме того, обычно козий сыр содержит минимальное количество соли, что помогает избежать обезвоживания. А в сочетании с ломтиком хлеба этот продукт превращается в быстрый и полезный перекус.

Острый соус чили

Стоит сказать, что любые острые специи, добавленные в ваше блюдо, помогут долго оставаться сытым и довольным. А знаменитый чили в этом смысле абсолютный рекордсмен. Причем чем острее, тем лучше. Такой соус помогает утолять голод и сжигать лишние жиры. Только не забывайте запивать острое блюдо водой.

Кедровые орешки

Незаменимые аминокислоты, углеводы, марганец, медь, цинк, кобальт, йод, витамины А, Е и К — все это содержится в крохотном количестве кедровых орешков. Так что, если после правильного завтрака вы все еще боитесь, что голод нагрянет в самое неподходящее время, просто возьмите с собой немного орешков. Всего одна горсть поможет надолго забыть о еде.

И в качестве бонуса: крепкий черный кофе!

Чашечка бодрящего американо идеально дополнит любое из вышеперечисленных лакомств. Кофе содержит антиоксиданты, которые останавливают тягу к пище. Однако эти качества пропадают, если добавить в кофе сахар или молоко. Разнообразить вкус поможет корица, которая также обладает сильным голодоутоляющим эффектом.