10 зимних мифов, в которые мы долгое время верили, а они и яйца выеденного не стоят

Зима ассоциируется у нас с Новым годом, запахом мандаринов, елкой и санками. А еще с бесконечными запретами и наставлениями родителей: шапку надень, столбик не лижи, дыши носом, в колготках тонких не ходи. И хотя часть из них имеет по собой какие-то основания, некоторые из этих правил оказались заблуждениями, очень далекими от правды.

Мы в AdMe.ru разобрались, в какие зимние мифы из детства мы продолжаем верить, и объясним, почему не стоит передавать их собственному ребенку.

Гулять с ребенком нужно в любую погоду

Наши бабушки и мамы, кажется, гуляли с нами в любую погоду. Неважно, что на улице: снег, солнце или ураган. В целом, если правильно одеться, гулять можно при любой температуре. Однако с маленькими детьми лучше поосторожничать и остаться дома, если за окном ниже —10 °C. А если все же решили подышать свежим воздухом, пусть прогулка будет недолгой.

Зимой нельзя ходить босиком, только в носках

Страшный сон бабушек — ребенок без носков, а если зимой — вообще пора пить успокоительное. На самом деле специалисты говорят, что ходить дома босиком можно и нужно, даже если полы холодные. Когда ногам иногда немного холодно — это нормально.

Нельзя ходить без шапки, подхватишь менингит

Вопреки популярному мнению, менингит нельзя получить переохладившись. Заболевание распространяется совсем другим способом. А еще, согласно другому мифу, большинство тепла зимой мы теряем через голову. Это не совсем так, тепло мы теряем одинаково из всех частей тела. Тем не менее шапку все же лучше надеть: в холодную погоду легко заработать отит.

Чем горячее жидкость, тем быстрее согреешься

И хотя после мороза многие с радостью выпьют чашку горячего чая, это не самая хорошая идея. Специалисты говорят, что, когда мы пьем горячее, мы чувствуем тепло, хотя на самом деле можем, наоборот, охладить наше тело, потому что от горячего мы потеем. Лучше отдать предпочтение теплому напитку.

На морозе нельзя заниматься спортом

Согласно исследованиям, при низких температурах воздуха организм сжигает больше калорий. Специалисты считают, что тренироваться можно в любую погоду, хоть в снег или дождь, главное — правильно одеться.

Чем теплее дома, тем лучше

Теплый и уютный дом, конечно, хорошо, однако если в комнатах слишком жарко — это повод изменить температурный режим. Специалисты считают, что в доме должно быть около +20 °C. Сухой и теплый воздух раздражает гортань и легкие. Так что самое время прикрутить вентили батарей и включить увлажнитель.

Прежде чем ехать, машину нужно прогреть

Когда-то этот миф был правдой. Автомобили, в которых имеется карбюратор, нужно было прогревать, перед тем как начать движение. Сейчас конструкция автомобилей изменилась, поэтому даже зимой машину следует прогревать не дольше 30 секунд, так как машины оснащены датчиками, которые контролируют температурный режим.

Чтобы согреться, лучше всего принять горячий душ

Несомненно, теплая ванна или душ позволяют быстро согреться. Однако резкое изменение температуры может повредить нашей коже и слизистым оболочкам. Лучше всего выпить что-то теплое, и не сидите на месте — двигайтесь.

Зимой всегда толстеешь, и этого не избежать

Некоторые животные, впадающие в спячку, перед зимой набирают вес. К ним относятся, к примеру, медведи и летучие мыши. Люди же просто от смены года вес не набирают. Однако разумное зерно в этом утверждении есть. Согласно исследованиям, недостаток солнечного света может заставить клетки накапливать жир более активно. Но, как правило, если зимой вы и полнеете, то только лишь потому, что меньше двигаетесь. По статистике, зимой люди набирают около 2–3 кг.

Нужно носить колготки, а то заболеешь артритом

Сам по себе холод артрита не вызывает, а лишь усугубляет уже существующие симптомы. Ученые также установили, что ухудшение проблем с суставами зимой вызвано не столько низкими температурами, сколько изменением атмосферного давления. Однако, чтобы не переохладиться, лучше выбирать колготки потеплее.

А в какие байки вы верили всю жизнь, а оказалось зря?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.