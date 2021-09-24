10 правил жизни Марии Склодовской-Кюри, которая ворвалась в науку, как ураган, и утерла нос всем мужчинам

История жизни ученой Марии Склодовской-Кюри, открывшей радий и полоний, — это история постоянной борьбы, отстаивания своих прав и движения к цели, несмотря на все препятствия. Она дважды лауреат Нобелевской премии и первая женщина, удостоенная этой чести, а также первая женщина — преподаватель Сорбонны и член Парижской медицинской академии.

Мы в AdMe.ru считаем, что у нее есть чему поучиться. В доказательство — 10 жизненных уроков Марии Кюри, которые мы можем только постараться перенять.

Не придумывайте отговорки, а составляйте планы

Окончив гимназию в 17 лет, Мария Склодовская не могла продолжить обучение — в то время Варшавский университет не принимал женщин. Однако она не стала опускать руки. Легально получить высшее образование девушка могла в парижской Сорбонне. Тогда Мария и ее сестра Бронислава, которая тоже хотела учиться, договорились отработать несколько лет гувернантками и поступить в Сорбонну по очереди. Устроившись в чужой дом, Мария не только поддерживала сестру, уехавшую в Париж первой, но и помогала своему отцу. Через 6 лет, в 1891 году, ее мечта сбывается — она отправляется в Сорбонну.

Время на самообразование можно найти всегда

Работая гувернанткой, Мария упорно занималась самообразованием. По ночам при свете свечей она читала книги. При этом Мария находила время на помощь крестьянским детям, которым давала уроки чтения и письма. Девушка не обходила вниманием и спорт: она умела кататься на коньках, ловко гребла, правила экипажем и ездила верхом.

Не оглядывайтесь на других и четко ставьте цели

В Сорбонне Мария поступила на факультет естественных наук, где изучала математику, химию и физику, в то время как большинство ее ровесниц-студенток выбирали медицину. В год поступления Мария была одной из 23 учениц женского пола среди почти 2 тысяч студентов факультета естественных наук. Параллельно с обучением она проходила научную стажировку в лаборатории. А окончив Сорбонну, Мария стала одной из 2 выпускниц-женщин во всем университете. Кстати, именно здесь она познакомилась со своим будущим мужем — ученым Пьером Кюри.

Пышная свадьба — не залог семейного счастья

Первое предложение руки и сердца от Пьера Кюри Мария отвергла, так как планировала вернуться на родину и преподавать. Но в конце концов, позже, свадьба состоялась, а Мария осталась в Париже. Летом 1895 года Пьер и Мария поженились. Они отказались от венчания и колец, а вместо свадебного платья невеста надела темно-синий костюм, в котором потом много лет работала в лаборатории. Деньги, полученные в качестве свадебного подарка, новобрачные потратили на велосипеды, на которых отправились в свадебное путешествие в Иль-де-Франс.

Не пасуйте перед препятствиями

Чтобы доказать существование радия, нужно было выделить его небольшое количество из урановой руды. Лаборатория, в которой Пьер и Мария 4 года бились над этой задачей, была больше похожа на обычный сарай без отопления, вентиляции, с протекающей крышей. Марии приходилось носить тяжелые контейнеры, часами кипятить руду и непрестанно помешивать ее стальной мешалкой. Но эти старания окупились: в 1903 году Мария и Пьер Кюри были удостоены Нобелевской премии по физике за исследование радиации.

Будьте ориентиром для своих детей

Первая дочь Марии Ирен Жолио-Кюри пошла по стопам родителей и стала ученым в области физики и химии. Совместно с супругом она открыла явление искусственной радиоактивности, за что они оба были удостоены Нобелевской премии по химии в 1935 году. Так, после своей матери, она стала второй женщиной — нобелевским лауреатом в истории. Вторая дочь Марии Ева стала журналисткой, музыкантом и общественным деятелем. Она написала биографию своей матери, получив национальную книжную премию.

Счастье приносят не деньги, а любимое дело

Мария и ее муж могли бы заработать целое состояние на открытии радия, но предпочли направить почти все доходы на дальнейшие исследования радиоактивности и основание радиевых институтов. Свое открытие они даже не стали патентовать. А после присуждения Нобелевской премии супруги Кюри получили возможность оснастить свою лабораторию необходимой аппаратурой и купить в квартиру ванну.

Не позволяйте предрассудкам брать верх над вами

Несмотря на то, что Мария Склодовская-Кюри стала первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии, к ней по-прежнему относились как к ассистентке супруга. Она всю жизнь боролась со снисхождением ученых, терпела их нападки и, чтобы доказать свой профессионализм, участвовала в самых громких дебатах на тему радиоактивности. Ее оппоненты не скупились на едкие комментарии, но Марию было не так-то просто смутить. В 1911 году она снова подтвердила свой статус высококлассного ученого, получив уже индивидуальную Нобелевскую премию по химии.

Не дайте славе испортить вас

После открытия радия на супругов Кюри обрушилась невероятная слава. Как писала Мария, фотографы и журналисты осаждали их семью сутки напролет. Они даже цитировали в газетах беседы ее дочери с кошкой Боной. Ситуация только ухудшилась после трагической гибели Пьера: Мария стала мишенью для желтой прессы, обсуждавшей подробности ее романтической связи с ученым Полем Ланжевеном. Мария стойко переносила нападки журналистов, в том числе благодаря поддержке своих друзей, среди которых был и Альберт Эйнштейн.

Никогда не опускайте руки

Мария пережила мужа, одного ребенка, терпела нападки журналистов и ученых и подорвала здоровье, занимаясь изучением радиоактивности. У нее было несколько депрессий и операций, но каждый раз, в любых условиях, она находила в себе силы заниматься делом всей ее жизни. И даже после смерти она сохранила свой статус первой женщины во всем — ее прах вместе с прахом мужа перенесли в Пантеон, где до этого покоились только мужчины. В результате деятельности Марии учение о радиоактивности положило начало новому развитию науки. Радиоактивность нашла применение в медицине, в частности в лечении рака.