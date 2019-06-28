10 женщин-ученых нашего времени, которые разрушили стереотипы о людях науки

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Красота притягивает внимание, но при этом порождает множество стереотипов. Так, например, в ходе исследования было выявлено, что научные открытия, сделанные привлекательными людьми, вызывают интерес и недоверие одновременно: чем лучше выглядел ученый, тем менее качественную работу от него ожидали. А между тем есть множество доказательств тому, что красота и ум нередко идут рука об руку, и в нашей статье вы найдете этому подтверждение.

AdMe.ru уверен, что в человеке все может быть прекрасно и совсем не обязательно выбирать между внешностью и интеллектом.

1. Автор 13 документальных сериалов по истории

Сюзанна Липскомб — профессор, британский историк, радио- и телеведущая, автор 6 книг. В марте 2018 года Сюзанна запустила серию подкастов, в которых рассказывала об истории Англии, за что в мае того же года была удостоена награды за лучший брендированный контент.

Также за последние 6 лет Сюзанна Липскомб выпустила 13 исторических документальных фильмов, которые транслировались по популярным английским каналам.

2. Профессор, чьи исследования изменили взгляд на психологию, философию и лингвистику

Лера Бородицкая — профессор, психолингвист, специалист по когнитивной науке и исследователь в области языка и познания. Журнал Utne Reader включил Леру в список 25 людей, чьи идеи изменили мир. Доклады и лекции Бородицкой позволили по-новому взглянуть на спорный вопрос — влияет ли язык, на котором мы говорим, на наше мышление и поведение.

Лера ведет активный образ жизни: читает научно-популярные лекции для широкой публики, занимается спортом и обожает рыбалку. Кажется, именно так выглядит мечта многих мужчин.

3. Ученый, который знает о неравенстве в мире больше, чем кто-либо другой

Мэри-Энн Окота — британский антрополог и автор нескольких документальных фильмов, которые поднимают важные остросоциальные вопросы. И одной из самых сложных тем стало изучение жизни и психологии одичавших детей. Мэри-Энн готова в любой момент отправиться в путешествие, и ее смело можно назвать самым энергичным ученым: она ведет блог для The Independent, регулярно пишет для The Daily Telegraph, издала 2 книги, занимается благотворительностью, обладает профессиональными навыками оказания первой помощи, умеет ориентироваться на местности, а еще она прекрасный аквалангист, наездник и моряк.

4. Автор научных сериалов о спасении диких животных и окружающей среды

Лиз Боннин — автор научных сериалов, биохимик и биолог, изучающий диких животных. Свою карьеру Лиз начала в ирландской женской поп-группе, но профессия телеведущей больше пришлась ей по душе. После съемок документального фильма о тиграх в одном из национальных парков в Индии Лиз приостановила работу в развлекательных программах и решила посвятить себя науке.

Лиз провела более 40 программ о животных и их спасении, но недавно расширила свою сферу деятельности и теперь также поднимает проблемы экологии: она показала буревестников, у которых в желудках был обнаружен пластик, посетила незаконные свалки в Малайзии, куда другие страны отправляют свои отходы, и встретилась с индонезийскими рыбаками, вынужденными собирать мусор, чтобы зарабатывать себе на жизнь.

5. Физик, который может заинтересовать наукой даже самого непоседливого ребенка

Сьюзи Шихи — австралийский физик и научный сотрудник Оксфордского университета. Сьюзи получила награду за работу по изучению динамики частиц в адронном коллайдере и разработала образовательную передачу по физике для детей в возрасте от 11 до 18 лет, доказав, что наука может быть интересной.

6. Принцесса безопасности

I made a new friend! 🦘🤗🇦🇺 pic.twitter.com/iZA3PUXGHw — Parisa Tabriz (@laparisa) December 21, 2018

Париса Табриз — компьютерный инженер, эксперт по кибербезопасности, директор по разработке программного обеспечения в Google. Именно эта девушка отвечает за безопасность Google Chrome. В 2007 году Париса посчитала, что ее должность на визитке «специалист по защите информации» звучит скучно, и исправила ее на «принцесса безопасности» из-за своего большого и успешного опыта в хакерстве. Также Париса стала прототипом главного героя в детской книге «Ара — звездный инженер».

7. Ученый, который создал новый строительный материал

Рэйчел Армстронг — профессор экспериментальной архитектуры, новатор в области развития устойчивых материалов. Рэйчел исследует инновационный подход в строительстве, который она сама называет «живой архитектурой». Данный подход предполагает, что при постройке зданий могут использоваться некоторые свойства живых систем: биореактор, который извлекает ценные ресурсы из солнечного света, сточных вод и воздуха, генерирует их в кислород, белки и биомассу, из которой в свою очередь и разрабатываются строительные материалы.

8. Педагог, который может объяснить физику любому на пальцах

Дебора Беребичез — физик, эксперт по аналитическим данным, телеведущая, педагог и предприниматель. Дебору часто приглашают на телевидение в качестве эксперта, поскольку она легко может объяснить физику на примерах из повседневной жизни.

9. Основатель одной из самых инновационных компаний в мире

Дебби Стерлинг — инженер, предприниматель и основатель GoldieBlox, компании по производству интерактивных игрушек для девочек, которая в 2014 году была названа одной из самых инновационных в мире. Идея создавать продукты для девочек пришла к Дебби после того, как на детской ярмарке она заметила, что технические игрушки преимущественно позиционируются как развлечение для мальчиков.

10. Первая женщина — космический турист

Ануше Ансари — ученый в области электротехники и глава компании Prodea Systems. Ануше свободно владеет английским и французским, а для космического полета выучила разговорный русский язык. На борту МКС Ансари проводила серию экспериментов и стала первым человеком, кто вел блог из космоса.

А вы сталкивались со стереотипами, связанными с вашей внешностью?