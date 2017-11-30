Посмотрите, какие 10 знаков спрятаны на долларовой купюре

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На однодолларовой купюре имеется большое количество символов, которые трактуются многими как масонские. И есть люди, которые скрупулезно высматривают в ее отдельных элементах скрытый смысл. Версия, что эти знаки изготавливались с целью борьбы с фальшивомонетчиками, для них не приоритетна. Сегодня AdMe.ru решил поделиться с вами 10 значениями символов этой загадочной банкноты. А в конце статьи мы покажем, где на долларе найти популярный интернет-мем.

Буква

Этот знак сложно не заметить, да и не тайный он тут вовсе. Буква обозначает определенный банк Федерального резерва, в котором была напечатана купюра. Среди букв бывают: «G» — Чикаго, «F» — Атланта, «В» — Нью-Йорк, «А» — Бостон, «С» — Филадельфия, «В» — Нью-Йорк, «D» — Кливленд, «E» — Ричмонд, «Н» — Сент-Луис, «I» — Миннеаполис, «J» — Канзас-Сити, «К» — Даллас, «L» — Сан-Франциско.

Неизвестное существо

По поводу этого крошечного значка слева от единицы в правом верхнем углу есть не одна догадка. Некоторые считают, что это сова, другие видят в нем череп с костями, а третьи утверждают, что вообще видят паука, объясняя это наличием «паутины» позади цифры «1». Есть также версия, что это обычная помарка, которую в те годы никто не заметил.

Латинские надписи

Говорят, что во времена Великой депрессии власти решили призвать оккультные науки на помощь, чтобы нация вышла из затяжного экономического кризиса, чем и можно объяснить латинские надписи: Annuit coeptis — «Время начала», Novus ordo seclorum — «Новый порядок на века», E pluribus unum — «Из многих — единое».

Цифра 13

Этой цифре отведена особая роль на маленькой зеленой бумажке. А именно: орел со щитом сжимает 13 стрел и оливковую ветвь с 13 листьями и плодами; на щите нарисовано 13 горизонтальных и 13 вертикальных полос, а над головой орла изображены 13 звезд; пирамида имеет 13 кирпичных уровней, 13 вершин в сумме у двух частей пирамиды (8 у крупной нижней части и 5 у парящей верхней части) и 13 пучков травы рядом с ней, а особо внимательные заметили, что и латинские надписи Annuit coeptis и E pluribus unum состоят из 13 букв.

Есть предположение, что эта цифра символизирует 13 бывших колоний, из которых образовались США.

Глаз

Это самый загадочный символ на купюре. Есть мнение, что это Бог, который наблюдает за новым государством и принятым им порядком. Отсюда, возможно, и надпись In God We Trust.

In God We Trust

Существует много легенд, как появилась эта надпись. Одна из них такова. Во времена золотой лихорадки многие ехали на Дикий Запад, чтобы разбогатеть на золотых приисках. В те времена по стране гуляло много самых разных ценных бумаг. Когда кто-то в салуне пытался расплатиться за стакан виски и стейк векселями и прочей лабудой, ему отказывали. Человек в недоумении спрашивал:

— Вы не верите в долг?

Ему неизменно отвечали:

— Мы верим Богу, остальные платят наличными!

Эта фраза тогда звучала так: In God We Trust, All Others Pay Cash.

Римские цифры

В основании пирамиды есть шифр «MDCCLXXVI». Это римская нумерация: M — 1 000, D — 500, CC — 200, L — 50, XX — 20, VI — 6. Итого получается 1776 — год, в котором Америка стала независимым государством.

Крест

Если хорошо приглядеться, то за единичками на каждом из 4 углов с обратной стороны доллара можно разглядеть форму, напоминающую крест или крылья мельницы. Некоторые видят в нем так называемый мальтийский крест как намек на знаменитый орден, рыцари которого были высланы Наполеоном в Америку.

Бог Шива

Внизу слева у единицы как будто бы изображена фигура с собранными в пучок волосами. Есть такие, кто полагает, что это скрытое изображение индуистского бога Шивы, второе имя которого — «Разрушитель».

Высота любой банкноты равна 66,6 мм

Мы тоже не сразу поверили. Если не брать в счет доли миллиметра, то так и есть. Измерили и убедились. Что бы это могло значить?

Бонус: мем Forever Alone