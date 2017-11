Посмотрите, какие 10 знаков спрятаны на долларовой купюре

Буква

Неизвестное существо

Латинские надписи

Цифра 13

Глаз

Это самый загадочный символ на купюре. Есть мнение, что это Бог, который наблюдает за новым государством и принятым им порядком. Отсюда, возможно, и надпись In God We Trust.

In God We Trust

Существует много легенд, как появилась эта надпись. Одна из них такова.

Во времена золотой лихорадки многие ехали на Дикий Запад, чтобы разбогатеть на золотых приисках. В те времена по стране гуляло много самых разных ценных бумаг. Когда кто-то в салуне пытался расплатиться за стакан виски и стейк векселями и прочей лабудой, ему отказывали. Человек в недоумении спрашивал:

— Вы не верите в долг?

Ему неизменно отвечали:

— Мы верим Богу, остальные платят наличными!

Эта фраза тогда звучала так: In God We Trust, All Others Pay Cash.