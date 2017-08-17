10 задач, которые просты только на первый взгляд

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Логические и математические задачи — один из лучших способов всегда держать мозг в тонусе. Так что даже если вы давно закончили школу, это не повод от них отказываться.

AdMe.ru выбрал 10 задачек, которые заставят вас хорошенько подумать. А если не хватит терпения — ответы в конце статьи.