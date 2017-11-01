10 заблуждений, от которых уже давно пора избавиться

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Некоторые цифры прочно засели в наших головах как неоспоримые истины. И если в правило про микробов и 5 секунд мы с возрастом перестаем верить, какие-то вещи мы так и не подвергаем сомнению. А зря! AdMe.ru приводит примеры «статистических» данных, которые на самом деле совсем не соответствуют истине. А в конце мы приготовили бонус с крайне распространенным мифом, в который по-прежнему верит подавляющее число людей.

1. В прошлом люди не доживали до 30 лет

В доисторические времена средняя продолжительность жизни составляла около 30 лет, но это не значит, что все люди начинали умирать с 29-ти. Высокий процент детской смертности снижал среднюю продолжительность жизни населения. При этом предельный возраст людей мог значительно превышать отметку в 30 лет.

2. Человек проглатывает 8 пауков в год

Большинство хищников не будут атаковать кого-то в разы больше себя. К тому же пауки очень чувствительны к теплу и вибрациям и вряд ли специально заползут на человека. Пугающая цифра появилась после публикации статьи Лизы Холст в 1993 году, в которой она выдумала «факты», чтобы продемонстрировать легковерие людей.

3. Молния не бьет в одно место дважды

Вопреки распространенному мнению, молния действительно может ударить в одно и то же место 2 раза. Более того, как показывают исследования, такое явление совсем не редкость.

4. Нужно выпивать 8 стаканов воды в день

Если вы стараетесь потреблять достаточное количество воды, но 8-й стакан выпиваете через силу, перестаньте — вашему организму уже достаточно. Эта цифра не универсальна, главное — утолять жажду своевременно. Исследования показывают, что мозг специально затрудняет глотание, когда количество воды в организме превышает его норму.

5. После еды нельзя плавать в течение 30 минут

Плавание после еды навредит вам не больше обычной прогулки и, вопреки распространенному мнению, не может привести к судороге из-за непереваренной пищи. Максимум, что может доставить неприятность, — тошнота.

6. 1 год собачьей жизни равен 7 человеческим

Если вы захотите перевести возраст вашей собаки на «человеческий», не стоит доверять принципу 7:1. На самом деле все зависит от породы и размера питомца. А миф появился в 1960-х после детских задачек по математике, где предлагалось вычислить возраст собаки, используя этот принцип. Вы можете посчитать возраст своего питомца по нашей шпаргалке.

7. Мухи живут 24 часа

Взрослые особи комнатных мух живут вовсе не 24 часа, а примерно 2-4 недели, а также могут проводить всю зиму в спячке.

8. У языка есть 4 зоны восприятия вкуса

На самом деле вкусы ощущаются на всех частях языка, а версия о 4 зонах появилась в результате некорректного перевода труда немецкого ученого Дэвида Хэнига.

9. Память золотых рыбок составляет всего 3 секунды

На самом деле память золотых рыбок вовсе не ограничивается 3 секундами. Исследование израильских ученых показало, что рыбки, которые в течение месяца приучались получать пищу после определенного звука, вспомнили его спустя целых 5 месяцев жизни в естественных условиях.

10. У человека 5 органов чувств

У человека гораздо больше 5 чувств. Некоторые ученые насчитывают даже до 21, в числе которых, например, баланс, боль, температура, ощущение своей позы в пространстве.

Бонус: быки реагируют не на красный цвет, а на саму тряпку

На самом деле быки даже не различают цвета, а в ярость их приводит тряпка, которой перед ними размахивают.