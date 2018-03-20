10 заблуждений о технике, которые мы все пересказываем друг другу

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Правда ли, что телефон вредно оставлять на зарядке на всю ночь? Вовсе нет. И это далеко не единственный миф о технике, который мы повторяем друг другу из года в год. Пора разобраться, от каких «фактов» о гаджетах лучше избавиться.

Мы в AdMe.ru выбрали 10 самых распространенных заблуждений о работе техники и сегодня расскажем, почему не стоит принимать их на веру.

Миф № 1. Чем больше мегапикселей у камеры, тем лучше фото

Мегапиксели не влияют на качество или красоту фотографий. От них зависит лишь размер фото. На качество снимков влияет много других параметров, например оптика и физический размер матрицы, а также навыки самого фотографа.

Миф № 2. Телефон нельзя оставлять заряжаться на всю ночь, так как это вредит батарее

Современные смартфоны работают на литий-ионных батареях и перестают заряжаться, когда отметка достигает 100 %. Но даже когда это произойдет, зарядное устройство продолжит потреблять небольшое количество тока. Так что если и не стоит оставлять телефон подключенным к электросети, то только в целях экономии.

Миф № 3. Высокий уровень мобильного сигнала означает хорошую связь

Все палочки в углу экрана смартфона далеко не всегда гарантируют бесперебойную связь. Эти отметки показывают, насколько сильный сигнал вы получаете от ближайшей вышки сотовой связи. Они не демонстрируют качество связи и скорость передачи данных. Если к вышке подключено слишком много людей, то проблемы со связью могут возникнуть, даже если вы видите все палочки на экране.

Миф № 4. Компьютеры Mac устойчивы к вирусам

Ни у одной компьютерной системы нет иммунитета к вирусам. Но есть несколько теорий, почему компьютеры Mac получают меньше вредоносных программ. Во-первых, вирусы пишут для наиболее распространенных систем, то есть для Windows, а не Mac OS. Во-вторых, в Mac OS меньше уязвимых мест. Но это все равно не обеспечивает иммунитета к вирусам: компьютеры все еще можно заразить вредоносной программой, просто приложив чуть больше усилий.

Миф № 5. Режим инкогнито защищает ваши данные

Многие пользователи просто не дочитывают то, что написано в окне браузера, когда переходят в режим инкогнито. На самом деле он стирает лишь локально сохраненные данные. Любой внешний источник (посещенные веб-сайты, интернет-провайдер, администратор сети) все еще может отследить вашу активность.

Миф № 6. Функция «Обновить» ускоряет работу Windows

Кнопка «Обновить», которую мы нажимаем на рабочем столе или в окне браузера, просто обновляет все иконки в соответствии с последними изменениями. Например, вы сменили название папки, но оно осталось прежним. Вы нажимаете «Обновить», и название меняется на новое. Иногда 1–2 секунд, пока вы выбираете эту функцию, достаточно, чтобы компьютер наладил работу, поэтому может показаться, будто он действительно ускорился.

Миф № 7. Нужно использовать только оригинальные зарядные устройства

Оригинальные устройства могут быстрее заряжать гаджеты, но качественные аналоги других известных фирм ничем не грозят вашему девайсу. Вред могут нанести дешевые подделки, поэтому, если вы хотите сэкономить и купить неоригинальный зарядник, достаточно обращать внимание на цену и фирму, а также на параметр, влияющий на время зарядки — величину выходного тока (измеряется в амперах).

Миф № 8. Нужно всегда безопасно извлекать USB

Если во время работы с USB-носителем вы не считываете данные и не записываете их, то его можно спокойно вытащить, не выбирая «Безопасное извлечение устройства». При выборе данного режима операционная система просто проверяет, что все изменения сохранены и данные не передаются на носитель.

Миф № 9. Нельзя заряжать телефон, пока он не разрядится до конца

Это не относится к современным литий-ионным батареям. На самом деле такие устройства лучше держать заряженными на 40–80 %, а значит, не стоит ждать, пока индикатор станет красным.

Миф № 10. Сканеры в аэропорту вредят картам памяти

Рентгеновские сканеры в аэропорту могут навредить необработанной пленке нецифровых камер, но они не повреждают и не стирают данные с карт памяти.

Многие ли из этих мифов вы считали правдой? Может, вы хотите поделиться другими полезными фактами о технике? Пишите в комментариях.