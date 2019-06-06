10 вредных привычек, которые на самом деле нам помогают

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Ученые продолжают активно изучать человеческое поведение и все больше склоняются к выводу, что не все вредные привычки одинаково вредны. Например, теперь известно, что лень уменьшает стресс, беспорядок повышает работоспособность, а откладывание дел на потом позволяет нам больше успевать.

Мы в AdMe.ru приятно удивились пользе некоторых вредных привычек и хотим поделиться этими открытиями с вами.

Беспокойное поведение может быть полезным для сердца

Всем давно известно, что сидячий образ жизни крайне вреден для организма — он ухудшает кровоснабжение органов и тканей. Но не так давно ученые установили, что беспокойные люди намного меньше подвержены его разрушительному действию. В эмоциях они совершают быстрые движения руками и ногами, тем самым поддерживая нормальный кровоток в организме. Также раньше ученые отмечали, что суетливые люди сжигают намного больше калорий и реже имеют проблемы с лишним весом.

Компьютерные игры помогают облегчить боль

Видеоигры — это увлекательнейшее занятие, которое требует от человека максимального погружения и сосредоточенности. Ученые доказали, что благодаря этому свойству они могут использоваться в терапии вместе с обезболивающими и улучшать их эффект. Еще игры способны понижать тревожность и способствовать расслаблению.

Пристрастие к кофе снижает риск болезни Альцгеймера

Несколькими исследованиями было доказано, что вещества, содержащиеся в натуральном кофе, являются хорошей профилактикой болезни Альцгеймера. Однако ученые также подчеркивают, что речь идет об умеренном употреблении этого напитка — не более 4–5 чашек в день.

Лень уменьшает стресс и позволяет нам эффективнее работать

Ученые утверждают, что лень — естественное защитное свойство нашего организма, которое помогает избежать перегрузок. Когда мы ленимся, организм сохраняет энергию, отдыхает и может дольше сохранять работоспособность.

Также доказано, что активное промедление (если вы что-то делаете, а не просто лежите на диване) позволяет больше успевать, правильно расставлять приоритеты, способствует мыслительному процессу. Промедлив, мы способны принимать лучшие решения и деликатнее извиняться, если это необходимо.

Нецензурная лексика способствует разрядке и снимает стресс

Группа ученых провела опыт с водителями автомобилей и пешеходами, нарушавшими правила дорожного движения. Удалось установить: водители, которые словесно выражали агрессию, реже впадали в гнев и адекватнее вели себя на дороге. Используя нецензурную брань, они получали моментальную разрядку и быстрее успокаивались.

Тревожность может спасать от стресса и способствовать хорошему настроению

Как правило, тревожные люди привыкли готовиться ко всему заранее. Если случается худшее — они меньше переживают (ведь они были к этому готовы), а если все проходит гладко — больше радуются (все прошло лучше, чем они ожидали). Психологи говорят, что тревожность способна также помочь избежать проблем и способствовать активным действиям по решению проблем.

Есть, не вставая с постели, полезно для пищеварения

Когда мы впадаем в депрессию, едим в спешке или испытываем во время приема пищи напряжение, наша пищеварительная система «нервничает» вместе с нами. Отсюда газы, несварения и другие малоприятные последствия. Находясь в постели, человек чувствует себя расслабленным и помогает своему желудку справиться с перевариванием пищи быстрее.

Жалобы помогают почувствовать свою ценность

Психологи говорят, что жалобы могут приносить нам пользу. Они позволяют избавляться от негативных эмоций, почувствовать свою значимость и даже улучшить настроение. Так что если хочется поворчать, то не стоит сдерживаться. Но также специалисты предупреждают: если просто впадать в уныние и жаловаться на все подряд, могут пострадать ваша самооценка и психическое здоровье.

Сплетни помогают учиться на чужих ошибках и способствуют сотрудничеству людей

Распускать и передавать сплетни невежливо. Но, оказывается, и эта дурная привычка иногда может приносить пользу. Специалисты утверждают, что слухи сближают людей, помогают нам быть психологически гибкими, учиться на чужих ошибках.

Отвлекаться полезно даже от важных дел

В 2012 году ученые из Университета Карнеги — Меллона обнаружили, что области мозга, которые отвечают за принятие решений, остаются активными, даже когда мы отвлекаемся от дела. Переключение между задачами снимает напряжение и позволяет заметить то, что раньше было скрыто от глаз.

Чтобы понять, как это работает, вот еще один факт. Пенициллин, инсулин, кардиостимулятор, микроволновая печь были изобретены случайно, когда их создатели отвлеклись от основной работы.

Мы не призываем вас пуститься во все тяжкие и начать потакать этим вредным привычкам. Но если вдруг вы заметили у себя одну из них, не стоит переживать. Лучше обращайте внимание на ее полезную сторону.

А какие вредные привычки помогают по жизни вам?