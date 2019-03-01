10 вопросов, на которые отказываются отвечать серьезные ученые. А мы ответим

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Взрослые — те же дети. Иногда нам в голову приходят странные вопросы, которые и задать-то некому. Почему дождь идет именно тогда, когда мы забываем дома зонт? Куда массово едут старушки в час пик?

Как здорово, что у вас есть AdMe.ru, который может объяснить причины непонятных событий. Мы ответим на вопросы, которые подбрасывает людям взрослая жизнь.

1. Почему остроумный ответ приходит в голову после разговора?

Это явление описал философ Дени Дидро еще в XVIII веке и заодно дал ему название: «лестничный ум» (фр. l’esprit d’escalier). На званом обеде в споре с оппонентом Дидро так разволновался, что не смог достойно ответить на выпады собеседника. Зато когда он вышел отдышаться на лестницу, отличный ответ был тут как тут. В стрессовой ситуации (спор, дебаты, критика) мозг начинает мыслить шаблонами и ничего, кроме стандартного «сам такой», в голову не приходит. Что делать? Не бойтесь ляпнуть что-нибудь неправильно: расслабьтесь и не ищите идеальный ответ. Если вы научитесь не дергаться во время спора, то классные фразы будут рождаться сами собой.

2. Почему, стоит мне о чем-то подумать, я начинаю замечать эту вещь на каждом шагу?

Давайте представим пару ситуаций. Вы решили купить красные туфли и часто рассматриваете витрины магазинов. И вскоре замечаете, что красные туфли попадаются вам на каждом шагу. Или стоит вам вспомнить о старом друге — и на следующий день он вам звонит сам. Волшебство какое-то. На самом деле нет, просто ваш мозг попался в ловушку. Добро пожаловать в мир феномена Баадера — Майнхоф. Это когнитивное искажение, при котором информация, на которую вы недавно обратили внимание, повторяется снова и снова. Причина в том, что наш мозг находится в плену готовых установок. Такая способность полезна для обучения (человек легко распознает знакомые паттерны), но есть и жирный минус: мы придаем слишком много внимания мелочам. Разум человека обнаруживает порядок там, где его и быть не может. Не удивляйтесь, если в ближайшее время вам попадется информация о феномене Баадера — Майнхоф. Это значит, что с вашим мышлением все в порядке.

3. Почему соседняя очередь движется быстрее?

Иногда нам кажется, что весь мир настроен против нас: очередь в соседнюю кассу движется быстрее, а дождь идет именно в тот день, когда зонтик остался дома. Выше нос — мозг снова играет с вами. На этот раз вы угодили под действие эффекта иллюзорной корреляции. Ощущение, что неприятности ходят за вами по пятам, основывается на суждениях о вероятности того или иного события. Наш мозг постоянно строит логические цепочки и часто ошибается. А еще мы не любим совпадения и верим, что у всего есть причина. Память человека хранит воспоминания только о самых ярких событиях и выстраивает их в логической последовательности. А что, если никакой последовательности нет и погода не зависит от наличия у вас зонта? Ничего, ваша память придумает что-нибудь сама. И на свет появятся предубеждения о сверхскоростной соседней очереди. Вот список ловушек сознания, в которые часто попадаются люди.

4. Почему соседи сверху катают железные шары?

Жизнь в многоквартирном доме — настоящее испытание для человека с чутким слухом. При плохой звукоизоляции вы знаете о личной жизни соседей больше, чем хотелось бы. Но иногда по ночам раздаются зловещие звуки — соседи сверху будто катают шары для боулинга. Это явление получило название «феномен металлического шарика». Панельные дома, изготовленные из железобетонных конструкций, часто «радуют» своих жильцов этим явлением. Все дело в свойствах материала. Днем конструкция нагревается и немного деформируется, а ночью отдает тепло и приходит в норму. Ну а вы слышите характерный «металлический» звук.

5. Куда ушли тараканы?

Еще 10–15 лет назад тараканы были всеобщим бедствием: полчища насекомых отлично чувствовали себя в квартирах по всему миру. Однако несколько лет назад энтомологи обеспокоились исчезновением тараканов из городов. Куда они ушли? По одной версии, насекомые бежали от микроволнового излучения сотовых телефонов. По другой — усатым не нравятся современные продукты, выращенные в теплицах. Тараканы никуда не ушли, их просто стало меньше. Изоляция между квартирами стала качественнее, санитарные требования к заведениям общепита повысились, а инсектициды действуют лучше. В многоэтажках с неблагополучными квартирами тараканы хозяйничают так же, как и 20 лет назад. Более того, уничтожать тараканов совсем — значит вредить экосистеме планеты. На лапках насекомого держится значительная часть круговорота азота в атмосфере. А еще тараканов едят птицы, а иногда и люди.

6. Взорвутся ли грудные импланты в космосе?

В начале 2000-х в интернете распространилась новость: силиконовая грудь в космосе может взорваться. Поэтому женщин с такими имплантами не возьмут в астронавты. Да и на обычном самолете летать опасно из-за перепадов давления. Однако такие опасения напрасны. Чтобы грудь «взорвалась» в космосе, нужно выйти за борт космического корабля голышом. В других ситуациях (дайвинг, полеты на самолетах) груди ничто не угрожает. Иногда имплантаты действительно повреждаются, но перепады давления здесь ни при чем. Примерно 3 % пациенток вынуждены делать замену имплантов из-за нарушения целостности вследствие травм. Более того, сегодня можно установить импланты из материала, который используется для строительства шаттлов NASA.

7. Кто придумывает названия кошачьему корму?

Вы едите гречку с сосиской, а ваш котик уплетает бефстроганов под сливочным соусом? Названия кошачьих кормов придумывают маркетологи. На самом деле вкусы кошачьих блюд не отличаются друг от друга — это уловка, призванная впечатлить хозяина питомца. Специалисты считают, что самый полезный для кошки корм тот, в котором содержание мяса и костной муки не ниже 35 %. Кстати, в некоторых странах Европы корм для животных из костной муки запрещен. Такие меры приняты из-за эпидемии коровьего бешенства.

8. Почему ночью еда кажется вкуснее?

Еда ночью не становится вкуснее, просто наш мозг хуже контролирует чувство голода и не получает удовольствия от еды. В результате научного эксперимента выяснилось, что во время ночных набегов на холодильник испытуемые предпочитают жирную пищу здоровой и низкокалорийной. Но почему? Из-за плохого освещения пища выглядит менее аппетитной и мы вынуждены есть больше, чтобы получить удовлетворение от съеденного. Наши чувства притупляются, и для того чтобы наесться, организму требуется большее количество еды.

9. Проблема бутерброда и колбасы (для тех, кто все же решился поесть на ночь глядя)

Почему кусочка колбасы и сыра никогда не хватает на бутерброд? Пользователи сети придумали оригинальное решение этой проблемы. Квадратный кусочек сыра нужно разрезать по диагонали. Один из получившихся кусочков разделить пополам и разложить треугольники на хлебе. Готово — вы великолепны. Теперь сыр не свешивается с хлеба.

Чтобы сделать второй вариант бутерброда перфекциониста, потребуется 2 кусочка круглой колбасы. Положите их внахлест и наслаждайтесь безупречным зрелищем. Ну и вкусом, конечно. Подробнее о способе здесь.

Бонус: куда едут бабушки в час пик?

Пользователи интернета задаются вопросом: «Куда утром едут старушки?». Член сообщества Pikabu под ником Obstruktor работает водителем автобуса. Он проследил за бабушками и поделился своей версией событий.

Дело было в 2000 году, и работал я в то время в автобусном парке в городе Комсомольске-на-Амуре. И вот однажды отправили меня по маршруту № 10, что идет до поселка Таежный. Я подъехал на остановку и тут же был атакован бабулями разных форм и возрастов. Мне, тогда наивному юноше, казалось, что огромная, нескончаемая толпа бабушек захлестнет мой автобус. Но, проморгавшись, я увидел, что все бабули прекрасно поместились в салоне и, распределившись на сидячих и стоячих, стали ждать отправления. На каждой остановке я видел несколько старушек, которые, отталкивая остальных, пытались влезть и вытолкать находящихся в салоне бабулек. Каждая пенсионерка считала, что остальные "товарки" находятся здесь незаслуженно. Наконец-то состав бабушек обрел постоянство, и мы согласно графику, переваливаясь, по ухабам двинулись к конечной остановке. Подъехав к конечной остановке, а это была проходная птицефабрики, толпа бабушек, не контролируемая никем, кинулась на выход, наткнулась на закрытые двери и, матеря водителя, начала выламывать их. Не дождавшись полной остановки, они, как бывалые десантники, выпрыгивали из автобуса и, не забывая отталкивать друг друга, кинулись к магазину, торгующему продуктами птицефабрики без накрутки. Подводя итог, скажу: мой первый рейс по новому маршруту удался. С тех пор я смотрю на бабушек иными глазами, не как раньше. И их мнимая беспомощность уже не вводит меня в заблуждение. Одна просьба: никому не говорите, кто их выдал. Obstruktor

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