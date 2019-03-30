10 вопросов, на которые у ученых нет ответа

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Научная мысль не стоит на месте. То, что еще 20 лет назад считалось фантастикой в области медицины и технологий, сегодня стало частью повседневной жизни. Однако существует ряд вопросов, на которые наука все еще не может дать однозначные ответы. Например, как появилась жизнь, что было до Большого взрыва, как объяснить встречу с привидением, как научить компьютер на 100 % понимать человеческую речь?

AdMe.ru — за добрую дискуссию. Если у вас есть идеи или вы испытали радость первооткрывателя и разгадали одну из этих загадок, добро пожаловать в комментарии.

1. Как появилась жизнь?

Есть много теорий на этот счет, и даже в рамках единой концепции ее адептам не всегда удается договориться о деталях. Например, сторонники «первичного бульона» (это не тайный культ поваров, а официальный термин) считают, что Земля сама сформировала сложные молекулы, в которых и зародилась первая жизнь. Однако среди последователей этой идеи нет единого мнения относительно того, где проходили наиболее важные процессы: в вулканических кратерах, в почве, подо льдом? Мы имеем много мнений, но это мало приближает нас к ответу.

2. Как работает эффект плацебо?

Плацебо — вещество без явных лечебных свойств (например, вода), которое может использоваться в качестве лекарства. Феномен улучшения самочувствия от применения такого псевдолекарства называют эффектом плацебо. Существует несколькой теорий о том, как это работает. Некоторые считают, что сознание человека создает условия для выздоровления тела, ведь пациент верит, что лечение поможет. Другие говорят о благотворном эффекте от простого разговора с врачом, но отмечают отсутствие клинически значимого терапевтического эффекта. Как бы то ни было, эффект плацебо — вопрос, ответа на который нет до сих пор.

3. Как сделать так, чтобы компьютеры понимали, что говорят люди?

Дело в том, что повседневный язык — сложная структура, которая зависит от множества вещей. В случае с машинным интеллектом очень важна интерпретация. Например, фраза «съешь эту тарелку супа» воспринимается человеком как предложение съесть суп, где тарелка — это количество супа. Компьютер же воспримет такую фразу буквально — как приказ съесть тарелку. На сегодняшний день компьютерные мозги — это просто вычислительное устройство, которое неспособно прочувствовать контекст с точки зрения человека. А значит, сделать так, чтобы компьютер на 100 % понимал, что говорят люди, не представляется возможным.

4. Научные знания со временем опровергаются; может ли быть так, что мы топчемся на месте и не знаем ничего?

Любая наука всегда пребывает в стадии черновика. Но это не означает, что мы ничего не знаем. Это значит, что мы в процессе познания и на этом пути некоторые устоявшиеся истины могут быть оспорены. Это нормально, ведь мы при этом не возвращаемся к состоянию незнания, а учимся чему-то новому, делаем еще один шаг на пути к лучшему пониманию сути вещей. Например, полеты на самолетах — результат изучения и понимания законов аэродинамики. А ведь когда-то это считалось невозможным. Узнаем ли мы когда-нибудь все? Ответа на этот вопрос у современной науки нет.

5. Разве это не очевидно?

Возможно, нечто кажется очевидным сейчас, когда вы это знаете. Но спросите себя честно, было ли это очевидным до того, как вы об этом узнали? Данный феномен принято считать чем-то вроде ретроспективного предубеждения. Это работает так: в тот момент, когда нам подробно объясняют определенную истину, мы понимаем, что она обоснована, и инстинктивно чувствуем, что она правдива. Отсюда и приходит ощущение, что «это очевидно, ведь по-другому и быть не может».

6. Существуют ли человеческие феромоны?

Может ли человек учуять страх, злонамеренность или представителя противоположного пола издалека? Нет. С другой стороны, многие люди могут узнать своих близких и друзей буквально по запаху. Кроме того, определенные химические сигналы, например естественный аромат тела или дыхания, могут вызывать у человека вполне определенную реакцию. Но даже если некие человеческие феромоны существуют, то до сих пор не ясно, каким образом наш организм расшифровывает химический сигнал.

7. Животные мигрируют; мы знаем почему, но как это работает?

Вот как осоеды мигрируют из Нидерландов в Западную Африку. Животные могут мигрировать на тысячи километров в течение года, спасаясь от перепада температур, в поисках пропитания или условий для продолжения рода. При этом разные виды используют разные ориентиры и методы навигации, например магнитное поле Земли. Однако механизм такой «логистики» недостаточно изучен.

8. Многие люди утверждают, что видели привидения: как это объяснить?

Важно понимать, что многие паранормальные практики имеют научное объяснение, связанное с физиологическими процессами. Например, ощущение выхода из тела может быть вызвано нарушением нервных процессов в височно-теменной области. Странные звуковые эффекты, мурашки или ужас при пробуждении — сонным параличом. Задавая вопрос парапсихологу на тему привидения, необходимо рассказывать именно о своем состоянии. Возраст места встречи с духом, леденящие кровь истории этого места и прочую романтическую и поэтическую информацию стоит сразу опустить, так как это — белый шум, который только сбивает. Поэтому если речь идет о чужом опыте, а не о вашем собственном, то добраться до правды будет невозможно.

9. Видят ли другие люди окружающий мир таким же, каким вижу его я?

Этого не знает никто. Даже если не брать в расчет дальтоников, нельзя с уверенностью утверждать, что для миллионов людей на нашей планете голубое небо совершенно одинаково.

10. Что было до Большого взрыва?

Единственный ответ, который можно дать на этот вопрос на данный момент, — ничего, потому что никакого «до» не было. Не существовало ни пространства, ни времени. Слабое место такого ответа — получается, все произошло из ничего. Однако «ничего» для праздного ума — это не то же самое, что «ничего» для физика. Но это — совсем другая история.

А какие неразгаданные тайны вы знаете?