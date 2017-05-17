10 внешних признаков, которые чаще остальных передаются по наследству

AdMe.ru нашел любопытное исследование. Сотрудники Королевского колледжа Лондона сравнили 3D-слепки лиц 1 000 пар близнецов, среди которых были однояйцевые и многояйцевые (двойняшки), и выяснили, какие черты лица наследуются чаще всего. Полученные результаты ученые внесли в «карту лицевой наследуемости».

Оказалось, чаще всего от родителей нам передаются на следующие черты:

© eastnews   © Carolco Pictures  

Фото на превью rexfeatures

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Динамично, пафосно и мурашчато

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