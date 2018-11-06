10 вещей, которым сложно найти логическое объяснение. А ведь оно есть

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ежедневно поисковая система Google обрабатывает около 5,5 млрд различных запросов от своих пользователей. В 2012 году эта цифра была почти вдвое меньше. Люди постоянно чему-то учатся, узнают что-то новое и активно расширяют свой кругозор. Но порой даже самые обычные вопросы способны ввести нас в замешательство: к примеру, почему низкопробную прессу называют желтой и как Дамблдор колдовал без своей волшебной палочки?

Мы в AdMe.ru решили выяснить, что к чему. Оказалось, можно объяснить даже самые странные вещи.

1. Откуда берутся «бабочки в животе»?

Это ощущение возникает благодаря так называемой кишечно-мозговой оси — взаимосвязи между работой кишечника и мозга. В кишечнике есть много нервных клеток, которые влияют на наш мозг гораздо сильнее, чем мы с вами думаем. Со своей стороны, головной мозг со всеми его чувствами, эмоциями и мыслями постоянно общается с «кишечным мозгом». Для организма и влюбленность, и страх — это стресс, поэтому запускается реакция «бей или беги». Растет уровень кортизола и адреналина, которые дают команду повысить кровяное давление и усилить приток крови к мышцам и легким. В этот же момент происходит ее отток от кишечника. Отсюда и возникает то самое ощущение «бабочек в животе».

2. Почему гениальные идеи приходят к нам в душе?

Вас целый день мучила какая-то проблема, а неожиданное решение пришло к вам в душе? Ничего удивительного. Все дело в том, что в такие минуты ваш мозг на некоторое время отключается, а тело при этом испытывает очень приятные ощущения. Именно свобода от навязчивых мыслей и комфорт способствуют тому, что мозг начинает креативить. Душ, равно как тренировки и приятная музыка, становится причиной активного выброса «гормона радости» дофамина в кровь. Вы расслабляетесь, отвлекаетесь и не заставляете мозг работать силой. В благодарность за это ваше подсознание работает более творчески.

3. Почему слезы соленые?

Приблизительно на 99 % слезы состоят из воды, а остальное — это неорганические вещества, включая хлорид натрия (соль). Степень солености, а точнее, химический состав слез зависит от состояния организма и причины, по которой вы плачете. Самые соленые слезы текут от жалости к себе. Когда человек плачет, у него активно работает щитовидная железа и усиливается частота сердцебиения. Организм испытывает напряжение, которое похоже на тяжелую физическую нагрузку. По этой причине пот тоже имеет соленый вкус. А вот слезы радости вовсе не такие соленые. Под объективом микроскопа они даже выглядят иначе.

4. Почему систему автоисправления называют Т9?

Стоит все же заметить, что система Т9 была создана не для исправления ошибок в тексте, а как предиктивная система набора, чья главная функция — на основании неполных данных «угадать» слово, которое хотел ввести пользователь. На каждой кнопке старых моделей телефонов было по 3–4 буквы. На кнопки нужно было нажимать один раз, а система пыталась определить, какое слово можно из этих букв составить. Потому и полное название системы довольно простое: Text on 9 keys ― «Текст на 9 кнопках».

5. Почему волшебники колдуют с помощью волшебной палочки?

Профессор истории Бристольского университета Рональд Хаттон говорит о том, что палочка — это удобный способ сфокусировать волю волшебника и направить ее на нужный объект. Стоит отметить, что в поттериане великие волшебники (к примеру, Альбус Дамблдор) порой обходились без волшебной палочки. Это означало, что они настолько мастерски контролируют свою силу, что не нуждаются в дополнительном способе фокусировать свою волю.

6. Почему низкопробную прессу называют желтой?

Во всем мире желтой прессой называют падкую на всяческие скандалы журналистику. В 1895 году американский художник Ричард Аутколт разместил в газете The World серию фривольных рисунков с юмористическими текстами. Среди них было изображение ребенка в желтой рубашке, которому приписывались различные забавные высказывания. Рисунки пленили американскую публику, а мальчишку прозвали «желтым малышом». Вскоре в газете New York Journal также начали печатать подобные рисунки, и между газетами возник спор за право использования «желтого малыша». В 1896 году редактор New York Press Эрвин Уордмен презрительно назвал обе газеты «желтой прессой», намекая, что они не стесняются использовать любые средства ради сенсации. Это выражение стало крылатым и быстро укоренилось в лексиконе жителей многих стран.

7. Почему в американских фильмах все ходят по дому в обуви?

Трижды вытереть ноги о входной коврик и снять обувь прямо на пороге для нас в порядке вещей. А вот в зарубежных фильмах герои даже на кроватях лежат в кроссовках. Все дело в том, что нам труднее поддерживать чистоту. В странах Европы и США жители передвигаются в основном на машинах. Уровень дорожного покрытия чаще бывает выше уровня обочин, плюс здесь хорошо работают системы дренажа и водоотведения. Здесь мало участков голой земли, везде растет трава, поэтому обувь так сильно не пачкается. По дороге домой обратите внимание на то, сколько участков земли без травы вам нужно пройти. Именно эту землю вы приносите в дом на своих подошвах.

8. Почему люди на старинных фотографиях почти всегда запечатлены с положенными друг другу на плечи руками?

Что может быть проще, чем сделать фото? Но в эпоху зарождения фотографии этот процесс занимал не доли секунды, как сейчас, а от нескольких минут до часа. И все это время нельзя было двигаться, чтобы фото не вышло смазанным. Поэтому в фотоателье тех лет предлагали различные приспособления для одиночных фото: этажерки, подставки и даже скульптуры, на которые человек мог облокотиться и замереть на нужное время. Если же фотографировалось несколько человек, проще было положить свою руку на плечо другого. Это помогало долгое время сохранять равновесие и не двигаться.

9. Почему на изображениях iPhone указано время 9:41?

Во вторник, 9 января 2007 года, со сцены Macworld Conference & Expo Стив Джобс говорил о новых технологиях, за которыми будущее. Он признался, что с большим нетерпением ждал этого дня. А в 9:41 презентовал iPhone. То есть время, которое мы видим в рекламах Apple на экранах гаджетов, — это максимально точное время анонса первого iPhone.

10. Почему в американских туалетах нет ершиков?

В туалетах США сложно найти привычные нам ершики для чистки. Дело в том, что здесь используют унитазы с более мощным сливом. Такая система уберегает стенки сантехники от загрязнений: все, что туда попадает, отправляется сразу в воду, а потом благополучно затягивается в канализационную трубу. В Европе и странах бывшего СССР трубы для слива располагаются почти на одном уровне с чашей. Из-за этого не возникает дополнительного давления, и смывание не всегда проходит успешно. В США же добились эффекта сифона благодаря значительному перепаду между сливной трубой и уровнем унитаза. Однако в некоторых жилых домах все-таки пользуются ершиками.

Бонус: беременная женщина может... забеременеть

Джулию Гровенбург называют 11-й женщиной в истории, родившей детей разного возраста. Ее малыши появились на свет в один день, однако дочь на месяц старше сына. Врачи называют это удивительное явление суперфетацией.



Подобное может случиться, если в организме женщины образовалась не одна, а две яйцеклетки. Первая оплодотворяется во время полового акта, а вторая — немного позже.



Обычно гормональные изменения в организме женщины исключают вероятность повторного зачатия, но исключения все же возможны, пусть и крайне редко. Врачи расценивают шанс наступления беременности во время беременности как 1 : 1 000 000.

Удалось ли нам рассказать вам что-то новое или неожиданное? Или вы и есть тот самый эрудит, которому принадлежит добрая часть всех запросов в Google и которого сложно чем-то удивить?