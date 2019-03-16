10 вещей, которые знает массажист о своем клиенте, даже если видит его впервые

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Образ жизни человека накладывает отпечаток на организм, и дело не только во вредных привычках. Увлечения, характер работы, старые травмы, проблемы со здоровьем — все это профессионал может буквально «прочитать» на нашем теле. И если одни изменения носят необратимый характер, то с другими справиться мы можем самостоятельно или поможет квалифицированный специалист.

AdMe.ru поинтересовался, что может заметить массажист у пациента уже на первом приеме. Оказалось, эти люди знают о нас больше, чем мы думаем.

1. Вы носите сумку на одном плече

Опытный массажист сразу заметит, что одна сторона тела напряжена сильнее, чем другая. Привычка носить сумку (особенно тяжелую) на одном и том же плече в долгосрочной перспективе приводит к смещению позвоночника. Появляется скованность в ягодицах, подколенных сухожилиях и квадрицепсах — а это в свою очередь провоцирует неестественный угол наклона таза. Чтобы избежать неприятных метаморфоз, достаточно периодически менять руку.

2. У вас есть дети

Беременность не проходит незамеченной для женщины: все 9 месяцев идет перестройка организма, в том числе размягчаются связки, причем не только в области таза, но во всем теле в целом. Восстанавливаться они могут еще пару лет, так что массажист обязательно заметит изменения на первом сеансе. Кроме того, у некоторых женщин развивается синдром запястного канала во время беременности. К счастью, большинство проблем со временем исчезает.

3. Проводите много времени за рулем

Поза, в которой человек сидит за рулем, изначально не совсем правильна: колени оказываются выше бедер, а корпус наклоняется вперед. Из-за этого возникает напряжение в плечах и пояснице, что при длительном воздействии пагубно влияет на позвоночник. Человек начинает сутулиться и втягивать голову в плечи. Если за рулем приходится проводить много времени, по возможности делайте легкую разминку и подумайте о специальных накладках на спинку сиденья.

4. Спите в неправильной позе

Специалисты уверены, что лучшая поза для сна — на спине, причем на подушке должна быть не только голова, но и колени. А вот любителям засыпать на животе часто приходится расплачиваться за свою привычку утренней болью в области шеи. Дополнительная нагрузка на верхние отделы позвоночника провоцирует скованность мышц, а со временем может стать причиной более серьезных проблем — например искривления.

5. Перенесли травмы в детстве

Последствия некоторых травм носят типичный характер, а потому вряд ли скроются от внимания специалиста. Например, у людей, перенесших перелом бедра, позвоночника или ноги, зачастую наблюдается небольшая разница в длине конечностей. Вы могли давно забыть, как неудачно покатались на санках в детстве, но для массажиста после детального осмотра все станет очевидно.

6. Вы злоупотребляете смартфоном

Увлекшись перепиской или просмотром соцсетей, мы часто забываем следить за осанкой. А зря: голова неосознанно тянется к экрану смартфона, приподнимаются плечи, мышцы шеи становятся скованными. В итоге даже простое растирание этой области может отозваться болью или дискомфортом. А длительное времяпрепровождение в такой позе может спровоцировать функциональные нарушения и перекос в плечах. Основная рекомендация для любителей интернет-серфинга — почаще отрываться от экрана и делать легкую разминку.

7. У вас аллергия

На лице есть особо чувствительные точки — они локализуются в районе глаз, лба и щек. Если у вас действительно приступ аллергии, эти зоны будут воспалены. Причем выявить проблему можно не только визуально, но и при пальпации: ткани в этих зонах отличаются на ощупь от своего нормального состояния. Лимфоузлы в области груди и шеи тоже могут стать отечными.

8. Много работаете за компьютером

Многочасовая работа за компьютером имеет сразу несколько неприятных последствий для организма. Во-первых, возникают зажимы в шее и плечах. Во-вторых, сильно страдает нижняя часть спины, от этого в долгосрочной перспективе у людей, вынужденных весь день проводить перед монитором, развивается перекос в бедрах. А кроме того, многие жалуются на напряжение в ягодицах и ногах, которое неизменно накапливается от неправильного положения тела.

9. Есть проблемы с пищеварением

Все очень просто: при хронических запорах живот становится твердым — массажист заметит проблему, едва вас коснувшись. К счастью, тот же массажист способен помочь справиться с недугом — для его устранения есть множество специальных техник.

10. Вы носите тяжелый рюкзак

В использовании рюкзака есть много нюансов, несоблюдение которых отзовется неприятными последствиями — от сколиоза до болезней сердца. Как минимум лямки могут врезаться в лопатки, и мышцы в этой области напрягутся в ответ на давление (кстати, то же самое происходит при ношении слишком тугого бюстгальтера). Поэтому крайне важно правильно подобрать снаряжение. Рюкзак должен плотно прилегать к спине. Желательно, чтобы на нем был поясной ремень, — тогда нагрузка распределится равномерно и вы минимизируете риски.

А вы замечали у себя похожие симптомы? Как считаете, насколько сильно привычки влияют на организм?