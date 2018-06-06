10 вещей, которые стоит перестать делать, чтобы меньше ходить по врачам

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На вопрос, какие привычки можно назвать самыми вредными, большинство людей, скорее всего, ответят: курение, злоупотребление алкоголем, фастфуд и сидячий образ жизни. Это действительно так, но есть и совершенно неочевидные вещи, которые наносят вред нашему организму. Если вам стало тяжело концентрировать свое внимание, а что-то вы и вовсе регулярно забываете, подумайте, как часто вы пьете кофе прямо на ходу. Возможно, ответ кроется именно в этом.

Мы в AdMe.ru обнаружили 10 повседневных привычек, которые на первый взгляд кажутся безобидными, а на деле могут стать причиной визита к врачу.

1. Пить напитки из жестяной банки

Многим людям нравится пить напитки из жестяных банок. Вот только прежде чем это делать, неплохо представить, как эту банку перевозили в пыльном грузовике, где она лежала, что на нее капало и сыпалось, а главное — как много микробов сейчас находится на ее крышке. Обратной стороной такого увлечения могут стать высыпания на губах или пищевые расстройства. Мы думаем, что это из-за шаурмы, а на деле всему виной жестяная банка с колой. Лучше всего пить из стакана, а если его нет под рукой, то хотя бы через соломинку.

2. Класть сумку на стул или кровать

По возвращении домой женщина обычно кидает свою сумочку на кресло или кровать. Потом переодевается, разбирает покупки, моет руки и садится на то же место, где ранее лежала сумка. И не всегда в одежде, между прочим. Подобная небрежность может обернуться высыпаниями и другими неприятными сюрпризами на деликатных частях тела. Особую опасность в этом плане представляют кожаные сумки, так как их губчатая структура обеспечивает идеальные условия для роста и размножения бактерий.

3. Часто носить галстук

Американские исследователи утверждают, что туго затянутый галстук передавливает яремную вену, в результате чего повышается давление на глазное дно. Это может привести к развитию глаукомы и слепоты. Также было установлено, что галстук стирают довольно редко, поэтому в нем скапливается большое количество бактерий, которые являются разносчиками инфекций. Это довольно веский повод пореже носить галстук и почаще отправлять его в стиральную машину.

4. Пить кофе из пластиковых стаканов

Качественный и вкусный кофе сейчас можно купить на каждом углу. В руках оказывается долгожданный пластиковый стакан с ароматным напитком, а с ним и токсичный химикат бисфенол А, который негативно влияет на рост и восстановление клеток организма, концентрацию внимания, уровень энергии и репродуктивную функцию. Чем горячее напиток в пластиковом стакане, тем больше бисфенола. Чтобы родить здоровых детей и провести меньше часов в женской консультации, но при этом не ограничивать себя в любимом напитке, обзаведитесь термокружкой.

5. Между салатом и бургером выбирать салат

Стоит заметить, что салаты бывают очень и очень разными, и в некоторых случаях вроде бы полезное блюдо может оказаться жирнее бургера. Речь идет прежде всего о салатах, щедро приправленных майонезом и наполненных картофелем и маринованными овощами. Так что если перед вами находится тарелка оливье и куриный бургер, советуем вам выбрать второй вариант. В хорошем бургере есть свежие овощи и настоящее мясо без добавок, а по калорийности он находится в одном ряду с пиццей. Чтобы лишний раз не посещать диетолога, старайтесь рассматривать любое блюдо сквозь призму тех ингредиентов, которые в него входят. Если в составе салата есть и сыр, и мясо, и жирный соус, намного ли он полезнее шаурмы?

6. Брать на себя всю домашнюю работу

Американские врачи выяснили, что такая повседневная обязанность, как уборка в доме, становится причиной повышенного давления. При этом главный вред связан не с самими хлопотами по наведению порядка, а с беспокойством и тревогой, как со всем этим справиться, и обидой на домочадцев, если все дела ложатся только на ваши плечи. Прежде чем записать себя в гипертоники и отправиться в аптеку за снижающими давление препаратами, подумайте, как много ваших мыслей и тревог посвящено домашним хлопотам. Выход один: делите семейные обязанности поровну.

7. Обращаться к доктору Google

Согласно медицинским исследованиям, 80 % пользователей интернета пытаются поставить себе диагноз самостоятельно. Интернет — не самый надежный источник информации. Вместо того, чтобы обратиться к врачу, человек пытается сам диагностировать свое состояние и порой упускает драгоценное время. А еще после гугл-консультаций люди порой превращаются в ипохондриков и начинают верить, что малейший симптом — это признак самой серьезной болезни.

8. Заменять сахар искусственными подсластителями

Диетическая кола не имеет ничего общего со здоровым образом жизни. Люди на такой «диете» довольно часто страдают от ожирения, диабета и сердечных заболеваний. Исследователи считают многие заменители сахара не менее вредными, чем сам сахар, особенно если в их составе есть аспартам, сахарин, сукралоза и ацесульфам калия. Поэтому гораздо лучше остановить свой выбор на полезных и натуральных источниках сладости, например, стевии. По сладости стевия превосходит сахарозу на 15 пунктов. В отличие от обычного сахара, стевия надолго обеспечивает организм углеводами. Она богата витаминами и микроэлементами, а еще это самый низкокалорийный природный заменитель сахара.

9. Неправильно дышать

Оказывается, есть не менее 25 различных типов дыхания. Правильно дышат чаще всего младенцы, а вот большинство взрослых делают это неверно, в результате чего наносят вред своему организму. Люди обычно дышат только грудью, а это ограничивает приток кислорода в нижнюю часть легких. Если в кровь не поступает достаточного количества кислорода, жиры не сгорают, а значит, вы не сможете избавиться от лишнего веса. Кроме того, нехватка воздуха негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. В таком случае продукты распада клеток сгорают не полностью, тело получает слабо обогащенную питательными веществами кровь, и в нашем организме постепенно накапливаются токсины. Намного полезнее дышать животом, а между вдохом и выдохом делать короткую паузу.

10. Неправильно пользоваться туалетом

Ученые доказали: сидеть на унитазе вредно, а более естественно справлять большую нужду на корточках, ведь это требует меньшего напряжения. В результате снижается риск заработать геморрой или дивертикулез. В условиях мегаполиса следовать этому совету сложно, но есть и альтернатива: во время похода в туалет ставить ноги на небольшую скамейку, чтобы угол между туловищем и бедрами был около 30°. Такие подставки можно купить в магазине, можно также использовать вместо них обычную скамейку. А еще избавьтесь от вредной привычки подолгу сидеть на унитазе с телефоном — здоровья она вам не прибавит.

Есть ли еще какие-то неочевидные вредные привычки, которые мы не назвали? Расскажите нам в комментариях.