10 вещей, которые происходят с вашим телом, когда вы сидите по 8 часов в день

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Люди все больше времени проводят сидя. Рабочий день в офисе заканчивается домашними посиделками за сериалами или компьютерной игрой. Проблема намного серьезнее, чем кажется на первый взгляд, поэтому надеемся, что по прочтении нашей статьи вам захочется немедленно встать и сделать шаг навстречу более активному образу жизни.

Мы в AdMe.ru ознакомились с книгой «Вставай! Почему стул убивает вас, и что вы можете с этим поделать» («Get Up!: Why Your Chair is Killing You and What You Can Do About It») и готовы поделиться с вами результатами многолетних исследований ее автора Джеймса Левина, который сравнивает сидячий образ жизни с алкоголизмом, ведь и то и другое он считает зависимостью.

1. Нагрузка на позвоночник

По подсчетам ученых, каждый британец в среднем 14 часов в сутки проводит в сидячем положении. Наши показатели вряд ли ушли далеко от этой печальной статистики. Профессор Калифорнийского университета в Беркли Гален Кранц (Galen Krantz) считает, что сидение — абсолютно противоестественное и не предусмотренное природой положение тела. Позвоночник не зря имеет S-образную форму: это помогает выдерживать высокие нагрузки, но в сидячем положении S превращается в С. Человек сутулится, косые и боковые мышцы живота ослабевают и без регулярной тренировки уже не справляются с поддержкой тела.

Когда вы сидите, вся нагрузка переносится на таз и позвоночник, усиливается давление на межпозвоночные диски. Позвонки шейного отдела от постоянного напряжения защемляются, что приводит к снижению интенсивности кровотока в мозг. Как следствие — головные боли и ухудшение зрения. Позвоночник является своеобразным каркасом для всех внутренних органов, именно поэтому так важно, чтобы он всегда был выпрямлен и не испытывал повышенную нагрузку.

2. Сердечно-сосудистая система

Одним из самых серьезных последствий сидячего образа жизни является высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца или хронической гипертонии. Из-за пассивного образа жизни слабеют мышцы, ухудшается кровоснабжение и понижается тонус сосудов. Недостаточность физических нагрузок организма является одной из основных причин возникновения раннего атеросклероза (уплотнение сосудов из-за отложения холестериновых бляшек). Нарушается равновесие между поступлением кислорода и его потребностью. Сердцу необходимо больше кислорода, чем поступает с кровью. Масштабное исследование, охватившее более 17 тысяч человек и длившееся более 13 лет, показало, что у людей, ведущих сидячий образ жизни, шанс умереть от сердечного приступа на 54 % выше.

3. Варикозное расширение вен

Люди, просиживающие целыми днями за столом, страдают от плохой циркуляции крови в нижних конечностях, что приводит к варикозному расширению вен. К этому в большей мере предрасположены женщины. Одной из причин этого явления, помимо наследственности, является то, что женщины часто сидят, закинув ногу на ногу. Сосуды при этом пережимаются, и кровь застаивается в определенных местах. Проблемы с кровообращением опасны и тем, что могут привести к образованию тромбов, которые способны с легкостью закупорить жизненно важный кровеносный сосуд в сердце, легких, головном мозге.

4. Ожирение

Избыточный вес является одним из наиболее распространенных последствий сидячего образа жизни. Замедляется обмен веществ и уменьшается количество сжигаемых калорий, излишки которых откладываются в виде жира. Как только человек садится, его организм замедляет сжигание жира на 90 %, уровень инсулина падает, а кровяное давление, наоборот, растет. За последние 50 лет, с тех пор как большинство работ стали сидячими, люди тратят гораздо меньше калорий. При работе стоя сжигается примерно на 35 % больше калорий, чем в сидячем положении. А исходя из закона энергетического баланса, это ключевой фактор для похудения или поддержания веса.

5. Мышцы и кости

Из-за сутулости и малой подвижности мышцы становятся слабыми и дряблыми. В первую очередь этот процесс затрагивает мышцы брюшного пресса и ягодицы. Еще одним возможным последствием малоподвижного образа жизни является остеопороз. Дело в том, что в сидячем положении кости не испытывают никаких трудностей по поддержанию тела. Со временем это приводит к потере их прочности, структура костной ткани становится более пористой, а кости — более хрупкими и ломкими.

6. Пищеварительная система

Поджелудочная железа вырабатывает инсулин, доставляющий глюкозу к клеткам, для того чтобы питать их энергией. Но клетки в неработающих мускулах потребляют инсулин в намного меньших количествах, а поджелудочная железа тем не менее продолжает его выработку. В 2011 году было установлено, что всего один день продолжительного сидения приводит к снижению уровня потребления инсулина клетками. В результате появляется предрасположенность к диабету и другим болезням. Сидячий образ жизни может спровоцировать одно из самых неприятных заболеваний — хронический запор, а в особо тяжелых случаях и геморрой.

7. Старение

Журнал The Lancet приводит весьма неутешительные показатели смертности в результате гиподинамии — 5,3 млн человек в год, в то время как от курения умирает 5 млн. Теломеры, находящиеся на концах хромосом и защищающие их от любых повреждений, по мере старения организма становятся короче. Было доказано, что при малоподвижном образе жизни теломеры укорачиваются быстрее, чем при активном, вследствие этого процесс старения заметно ускоряется. Цена нашего комфорта слишком высока: каждый час сидения стоит нам двух часов жизни.

8. Психические расстройства и тревоги

Сидячий образ жизни негативно влияет и на психическое здоровье. Люди, не получающие никаких нагрузок, более склонны к возникновению депрессий и тревог. Стулья, на которых мы сидим, становятся нашими островами отчуждения и одиночества. Как показали исследования, человеку, который все время сидит, не хватает эндорфинов, которые высвобождаются во время спортивных нагрузок и выполнения физических упражнений, улучшают настроение и помогают чувствовать себя счастливее и расслабленнее. Вдобавок занятия спортом оказывают влияние на производство гормона серотонина, несбалансированный уровень которого может привести к депрессии, повлиять на память и аппетит. К тому же работа над своим телом поможет улучшить самооценку и повысить уверенность в себе.

9. Бессонница

Малоподвижный образ жизни способен вызвать проблемы со сном. Все дело в том, что постоянное сидение наш организм воспринимает как... отдых, даже если при этом ваша мозговая активность находится на пике. А если вы весь день «отдыхали», то организм решает, что потребность в расслаблении и отдыхе вы уже удовлетворили, а значит, и спать вам сейчас не очень-то нужно. Регулярные занятия спортом, наоборот, помогают избавиться от бессонницы и улучшают качество сна.

10. Мужские проблемы

Мужчинам сидячий образ жизни грозит эректильной дисфункцией, простатитом и гормональным дисбалансом. Когда мужчины много часов подряд сидят в одном положении, циркуляция крови в малом тазу значительно ухудшается, что приводит к развитию воспалительных процессов, способных повлечь за собой более серьезные проблемы. При неподвижном образе жизни увеличиваются жировые отложения, что ведет к нарушению гормонального баланса. В жировой ткани образуются женские половые гормоны — эстрогены, которые вызывают появление у мужчины живота. Избавиться от него весьма непросто.

Что же делать?

В некоторых компаниях мотивируют сотрудников больше ходить: подальше от рабочего места размещают кулеры с водой и мусорные корзины, устанавливают настольный футбол и теннис, организовывают встречи и тренинги, на которых необходимо больше двигаться. Также ученые и врачи дают такие рекомендации: Чаще ходите пешком.

Не спешите садиться в общественном транспорте.

Пройдитесь по офису к коллеге, вместо того чтобы позвонить или написать ему.

Проводите рабочие встречи стоя.

Совершайте прогулку в обеденный перерыв, обедайте вне офиса.

Вместо лифта и эскалатора используйте лестницы.

Делайте перерывы во время работы и проводите несложную разминку.

По прочтении нашего материала вам захотелось встать со стула? А может, вы сделали это еще на середине статьи? Делитесь в комментариях.