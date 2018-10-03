10 вещей, которые необходимо вымыть или почистить сразу после покупки
Все мы знаем о том, что надо мыть овощи, фрукты и некоторые другие продукты питания. Но оказывается, нужно мыть не только то, что мы едим. Определенные предметы обихода также нуждаются в мойке или чистке сразу, как только вы их купите. Речь идет об одежде, обуви, постельном белье и о других вещах.
Мы в AdMe.ru разобрались, почему нужно мыть или чистить некоторые вещи после покупки и как именно это делается.
1. Одежда
Мы привыкли к тому, что раз вещь новая, значит, она чистая. И ее можно сразу надевать. Но на самом деле это не так. И на это есть следующие причины:
- Мы никогда не знаем, в каких условиях хранилась купленная нами вещь.
- Согласно экспертизам, поскольку множество людей до вас могли мерить какую-либо вещь, есть вероятность того, что она сохранила на себе все их болячки и микроорганизмы. Это может быть и грибок, и диарея, и даже стафилококк.
Как же избежать всех этих несчастий?
- По возможности не примеряйте новую вещь на голое тело. Можно мерить на нательное белье.
- Помойте руки сразу после шопинга.
- Постирайте купленную вещь, перед тем как надеть ее.
2. Обувь
С обувью тоже не так все просто. И дело в грибке. Есть несколько способов обработки обуви:
- Новую обувь достаточно один раз обработать дезинфицирующим спреем, который можно купить в аптеке («Микостоп», «Дезавид», «Горостен»).
- Если это обувь из секонд-хенда, то споры можно удалить с помощью раствора формалина (15 %) или хлоргексидина (1 %).
- Также для обуви из секонд-хенда эффективна уксусная эссенция.
- И наконец, от спор можно избавиться при помощи специальных нагревательных устройств (например «Тимсон»).
3. Постельное белье и полотенца
Свежекупленные постельное белье и полотенца тоже не совсем безопасны. Дело в том, что на завершающей стадии их производства применяются определенные химикаты — формальдегид и карбамидоформальдегидная смола. Это защищает от пятен, складок и микробов, которые водятся на фабриках.
Чтобы избавиться от остатков химикатов, рекомендуется постирать новые полотенца и постельное белье. Кроме того, это поможет удалить излишки красящих веществ, а также усилит абсорбирующие свойства тканей.
4. Маникюрные принадлежности
Обработка маникюрных принадлежностей важна не только в салоне красоты, но и в домашних условиях. Рекомендуется дезинфицировать не только новые принадлежности, но и те, которыми вы уже пользовались (даже если это были только вы). Для этой цели следует сбрызнуть инструменты дезинфектором, который можно купить в аптеке.
5. Зубная щетка
Раньше бытовало мнение, что новые зубные щетки нужно ошпаривать кипятком. Это объяснялось тем, что щетки делались из щетины свиньи и имели полости внутри. А современные щетины состоят из полимерных материалов, которые не нуждаются в столь тщательной дезинфекции. Их достаточно промыть теплой водой с мылом.
6. Посуда
Новая посуда тоже не отличается стерильностью, поэтому и ее следует мыть перед употреблением. На каждый вид посуды есть свои рекомендации.
Так, например, силиконовую посуду перед первым использованием нужно вымыть теплой водой с жидким моющим средством и смазать маслом. Посуду из нержавеющей стали или с антипригарным покрытием также стоит вымыть теплой водой с моющим средством, ополоснуть и хорошо вытереть.
А если вы стали счастливым обладателем чугунной посуды без покрытия, то готовьтесь к более тщательной обработке:
- Удалите сухой тряпкой машинное масло, которое наносят производители во избежание появления ржавчины.
- Вымойте изделие горячей водой и моющим средством.
- Прокалите сковороду с солью (в течение 40–60 минут). Это позволит избавиться от запаха машинного масла. Прокаливать лучше в духовке при температуре 175–200°, но можно и на обычной плите.
- Смажьте сковороду растительным маслом и еще раз прокалите в течение 25–30 минут. Таким образом создается защитный слой, который препятствует коррозии и обладает небольшими антипригарными свойствами.
7. Электрический чайник
Довольно часто после покупки новый чайник пахнет пластмассой. Есть несколько способов борьбы с этим запахом:
- Обработка чайника содой. Наполните чайник водой до максимума, добавьте 30 г соды и вскипятите его. Дайте постоять раствору пару часов. Промойте чайник проточной водой, а потом вскипятите еще пару раз.
- Обработка чайника лимоном. Наполните чайник водой до максимума, добавьте в воду 50 г лимонной кислоты или выдавите сок 3 лимонов (также можно использовать лимонные корки), прокипятите чайник. Оставьте раствор на ночь. Утром вылейте воду, налейте новую и прокипятите еще раз.
8. Посудомоечная машина
Посудомоечная машина тоже нуждается в предварительной обработке. И здесь дело не только в фабричных загрязнениях, а еще и в том, что перед началом эксплуатации надо устроить пробный запуск, чтобы убедиться, что все работает. Что для этого нужно сделать?
- Удалите из камеры для мытья все наклейки и прочие инородные элементы.
- Подключите машину к сети и откройте кран.
- Воспользуйтесь специальной солью и моющим средством, которые обычно входят в комплект машины. Засыпьте соль в специальный отсек, предварительно наполнив его водой. А потом залейте моющее средство в специальный лоток.
- Установите самый длительный режим с максимальной температурой.
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После завершения цикла оставьте дверцу открытой, чтобы «проветрить» отсек.
9. Духовка
Поверхность новой духовки тоже часто бывает пропитана заводскими запахами, маслами и доксинами, от которых стоит избавиться. Поэтому духовку необходимо прокалить перед первым использованием:
- Духовка со всеми противнями и решетками должна нагреться до максимальной температуры. Если запахи и масла остались — следует прокалить еще раз.
- После прокаливания помещение, в котором находится духовка, хорошо проветривают.
В современных плитах часто бывает встроена функция автоматического самоочищения духового шкафа (пиролиз). Поэтому, если у вас есть такая плита, вам не нужно задумываться о прокаливании.
10. Холодильник
Для очистки холодильника от магазинной грязи и пыли есть специальные средства, которые можно купить в отделах бытовой химии. Но есть также и народное средство. Это пищевая сода, которая не только хорошо чистит, но также и избавляет от пластикового запаха:
- Не торопитесь подключать холодильник к сети. Сделайте это после чистки.
- Растворите в 1 литре теплой воды несколько столовых ложек соды.
- Пропитайте губку полученным раствором и тщательно протрите им холодильную и морозильную камеры, включая полки и решетки.
- Вымойте холодильник чистой водой и вытрите сухой тряпкой.
А какие у вас есть способы мойки или чистки новых вещей? Делимся в комментариях.
Фото на превью Depositphotos, Jaume Escofet / Flickr