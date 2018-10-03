10 вещей, которые необходимо вымыть или почистить сразу после покупки

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Все мы знаем о том, что надо мыть овощи, фрукты и некоторые другие продукты питания. Но оказывается, нужно мыть не только то, что мы едим. Определенные предметы обихода также нуждаются в мойке или чистке сразу, как только вы их купите. Речь идет об одежде, обуви, постельном белье и о других вещах.

Мы в AdMe.ru разобрались, почему нужно мыть или чистить некоторые вещи после покупки и как именно это делается.

1. Одежда

Мы привыкли к тому, что раз вещь новая, значит, она чистая. И ее можно сразу надевать. Но на самом деле это не так. И на это есть следующие причины: Мы никогда не знаем, в каких условиях хранилась купленная нами вещь.

Согласно экспертизам, поскольку множество людей до вас могли мерить какую-либо вещь, есть вероятность того, что она сохранила на себе все их болячки и микроорганизмы. Это может быть и грибок, и диарея, и даже стафилококк. Как же избежать всех этих несчастий? По возможности не примеряйте новую вещь на голое тело. Можно мерить на нательное белье.

Помойте руки сразу после шопинга.

Постирайте купленную вещь, перед тем как надеть ее.

2. Обувь

С обувью тоже не так все просто. И дело в грибке. Есть несколько способов обработки обуви: Новую обувь достаточно один раз обработать дезинфицирующим спреем, который можно купить в аптеке («Микостоп», «Дезавид», «Горостен»).

Если это обувь из секонд-хенда, то споры можно удалить с помощью раствора формалина (15 %) или хлоргексидина (1 %).

Также для обуви из секонд-хенда эффективна уксусная эссенция.

И наконец, от спор можно избавиться при помощи специальных нагревательных устройств (например «Тимсон»).

3. Постельное белье и полотенца

Свежекупленные постельное белье и полотенца тоже не совсем безопасны. Дело в том, что на завершающей стадии их производства применяются определенные химикаты — формальдегид и карбамидоформальдегидная смола. Это защищает от пятен, складок и микробов, которые водятся на фабриках. Чтобы избавиться от остатков химикатов, рекомендуется постирать новые полотенца и постельное белье. Кроме того, это поможет удалить излишки красящих веществ, а также усилит абсорбирующие свойства тканей.

4. Маникюрные принадлежности

Обработка маникюрных принадлежностей важна не только в салоне красоты, но и в домашних условиях. Рекомендуется дезинфицировать не только новые принадлежности, но и те, которыми вы уже пользовались (даже если это были только вы). Для этой цели следует сбрызнуть инструменты дезинфектором, который можно купить в аптеке.

5. Зубная щетка

Раньше бытовало мнение, что новые зубные щетки нужно ошпаривать кипятком. Это объяснялось тем, что щетки делались из щетины свиньи и имели полости внутри. А современные щетины состоят из полимерных материалов, которые не нуждаются в столь тщательной дезинфекции. Их достаточно промыть теплой водой с мылом.

6. Посуда

Новая посуда тоже не отличается стерильностью, поэтому и ее следует мыть перед употреблением. На каждый вид посуды есть свои рекомендации. Так, например, силиконовую посуду перед первым использованием нужно вымыть теплой водой с жидким моющим средством и смазать маслом. Посуду из нержавеющей стали или с антипригарным покрытием также стоит вымыть теплой водой с моющим средством, ополоснуть и хорошо вытереть. А если вы стали счастливым обладателем чугунной посуды без покрытия, то готовьтесь к более тщательной обработке: Удалите сухой тряпкой машинное масло, которое наносят производители во избежание появления ржавчины. Вымойте изделие горячей водой и моющим средством. Прокалите сковороду с солью (в течение 40–60 минут). Это позволит избавиться от запаха машинного масла. Прокаливать лучше в духовке при температуре 175–200°, но можно и на обычной плите. Смажьте сковороду растительным маслом и еще раз прокалите в течение 25–30 минут. Таким образом создается защитный слой, который препятствует коррозии и обладает небольшими антипригарными свойствами.

7. Электрический чайник

Довольно часто после покупки новый чайник пахнет пластмассой. Есть несколько способов борьбы с этим запахом: Обработка чайника содой. Наполните чайник водой до максимума, добавьте 30 г соды и вскипятите его. Дайте постоять раствору пару часов. Промойте чайник проточной водой, а потом вскипятите еще пару раз.

Обработка чайника лимоном. Наполните чайник водой до максимума, добавьте в воду 50 г лимонной кислоты или выдавите сок 3 лимонов (также можно использовать лимонные корки), прокипятите чайник. Оставьте раствор на ночь. Утром вылейте воду, налейте новую и прокипятите еще раз.

8. Посудомоечная машина

Посудомоечная машина тоже нуждается в предварительной обработке. И здесь дело не только в фабричных загрязнениях, а еще и в том, что перед началом эксплуатации надо устроить пробный запуск, чтобы убедиться, что все работает. Что для этого нужно сделать? Удалите из камеры для мытья все наклейки и прочие инородные элементы.

Подключите машину к сети и откройте кран.

Воспользуйтесь специальной солью и моющим средством, которые обычно входят в комплект машины. Засыпьте соль в специальный отсек, предварительно наполнив его водой. А потом залейте моющее средство в специальный лоток.

Установите самый длительный режим с максимальной температурой.

После завершения цикла оставьте дверцу открытой, чтобы «проветрить» отсек.

9. Духовка

Поверхность новой духовки тоже часто бывает пропитана заводскими запахами, маслами и доксинами, от которых стоит избавиться. Поэтому духовку необходимо прокалить перед первым использованием: Духовка со всеми противнями и решетками должна нагреться до максимальной температуры. Если запахи и масла остались — следует прокалить еще раз.

После прокаливания помещение, в котором находится духовка, хорошо проветривают. В современных плитах часто бывает встроена функция автоматического самоочищения духового шкафа (пиролиз). Поэтому, если у вас есть такая плита, вам не нужно задумываться о прокаливании.

10. Холодильник

Для очистки холодильника от магазинной грязи и пыли есть специальные средства, которые можно купить в отделах бытовой химии. Но есть также и народное средство. Это пищевая сода, которая не только хорошо чистит, но также и избавляет от пластикового запаха: Не торопитесь подключать холодильник к сети. Сделайте это после чистки.

Растворите в 1 литре теплой воды несколько столовых ложек соды.

Пропитайте губку полученным раствором и тщательно протрите им холодильную и морозильную камеры, включая полки и решетки.

Вымойте холодильник чистой водой и вытрите сухой тряпкой.