10+ вещей, которые мы неправильно делаем в ванной комнате

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С детства нас учили, что перед едой нужно мыть руки горячей водой с мылом, чтобы убить микробы, а зубы чистить строго 2 раза в день. Но каждый по-своему воспринял эти правила, и как итог кто-то пренебрегает ими, а кто-то, наоборот, излишне усердствует. Поэтому мы собрали распространенные «нарушения», которые совершаем в ванной.

Мы в AdMe.ru рекомендуем пересмотреть правила поведения в этой комнате и проверить себя на ошибки.

1. В туалете

Спускаете воду, когда крышка унитаза поднята. Исследование, проведенное в Университете Оклахомы, показало, что неприятный запах в туалете может играть важную роль в передаче инфекционных заболеваний. Например, в 2012 году провели эксперимент, в результате которого было обнаружено, что инфекционная бактерия Clostridium difficile (вызывает тошноту и диарею) может распространиться, когда смываете с открытой крышкой.

Слишком долго сидите в туалете. Врачи уверены, что из-за этого проявляются первые симптомы геморроя. Они хоть и могут пройти самостоятельно в течение недели, но, если продолжите в том же духе, без медицинской помощи не обойтись.

После использования мокрую туалетную щетку возвращаете в держатель. Как известно, влага создает благоприятные условия для размножения микробов. И чтобы этого избежать, дайте ершику полностью высохнуть, перед тем как поставить его на место, а лучше сначала окуните в дезинфицирующее средство и оставьте на пару минут.

2. Использование зубной щетки

Забываете очищать. Исследователи из Университета Манчестера обнаружили около 10 млн микробов, таких как E.coli (кишечная палочка), на зубной щетке. Поэтому важно тщательно ополаскивать зубную щетку после каждого использования, а иногда 30 минут вымачивать в чашке уксуса, чтобы избавиться от оставшихся микробов. И не забывайте менять ее каждые 3 месяца.

Неправильно сушите. Американская стоматологическая ассоциация настаивает на том, что сушить щетку можно только в вертикальном положении и в колпаке с дырочками. Это поможет предотвратить риск попадания бактерий даже от рядом стоящей мыльницы, из которой забыли слить скопившуюся воду.

3. Чистите поверхности при комнатной температуре

Руководитель одного из отелей в Арлингтоне, штат Вирджиния, вывела формулу качественной уборки в ванной и туалете. Необходимо прогреть помещение, в котором собираетесь убирать, до температуры на 10 ° выше обычной, и только потом начинать уборку. Такие условия удвоят эффективность щелочных моющих средств.

4. Неправильно моете руки

Используете горячую воду, чтобы лучше вымыть руки. Исследователи из Университета Вандербильта в штате Теннесси обнаружили, что холодная вода справляется с этой миссией так же, как и горячая. Авторы эксперимента подчеркнули: для того чтобы убить все микробы на руках, необходима температура воды минимум 100 °C.

Слишком быстро моете руки. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, 20 секунд — достаточное время, чтобы тщательно вымыть руки с мылом. Но 95 % людей делают это неправильно. Согласно исследованию Университета штата Мичиган, средняя продолжительность мытья рук составила намного меньше рекомендованной — 6 секунд. Чтобы выработать полезную привычку, достаточно во время этой гигиенической процедуры посчитать в уме до 20 или дважды напеть песню Happy Birthday.

5. В ванной

Частый и интенсивный пилинг. Одного раза в 7–10 дней будет достаточно, чтобы кожа оставалась здоровой и ухоженной, но не методом агрессивного растирания мочалкой, которое убивает естественный защитный барьер. Вместо этого используйте лоскут хлопчатобумажной ткани и нежно обтирайте тело во время душа.

Растираете тело с головы до ног полотенцем. Это удаляет с кожи липиды, белки и жирные кислоты, которые защищают ее от раздражения. Лучше аккуратно промокните кожу полотенцем и оставьте высыхать естественным путем.

Не до конца смываете с тела гель для душа. Маркетологи убеждают, что это защитный слой, который предохраняет от влияния внешней среды и помогает сохранить кожу увлажненной. На самом деле остатки геля могут привести к забиванию пор, вследствие чего начнут появляться прыщи.

Недостаточно внимания уделяете коже головы во время мытья волос. Доктор Франческа Фуско утверждает, что чрезвычайно сухая кожа головы может воспалиться и привести к выпадению волос, а также вызвать зуд и шелушение. Во избежание подобных ситуаций используйте маски не только для самих волос, но и для кожи головы.

Моете лицо под душем. Под воздействием струи воды и высоких температур на лице может проступить капиллярная сетка. Если массаж сильной струей воды полезен для всего тела и обладает антицеллюлитными свойствами, то лицу он ни к чему.

6. Чересчур длинная занавеска для ванны

Если вы купили шторку, а она слегка длинновата, лучше обрежьте несколько сантиметров снизу и по бокам, чтобы она идеально подходила именно для вашей ванны. В противном случае из-за постоянной влажности на краях появятся плесень и грибок, которые могут навредить здоровью.

7. Слишком много всякой косметики на одной полочке, не все средства используются

Лекарства и витамины следует хранить при комнатной температуре — от 20 до 22 °С. Согласно данным Национальной медицинской библиотеки США, хранение этих средств во влажном помещении, например в ванной комнате, делает их менее эффективными еще до истечения срока годности.

Запасные полотенца лучше хранить в шкафу, поскольку ванные комнаты являются идеальной почвой для размножения плесени и грибка, а ваши полотенца — плацдарм для их выращивания.

Кисти для макияжа, находясь в ванной, могут не только испортиться, но и оказаться зараженными плесенью и другими микробами. Поэтому храните их в специальных боксах или органайзерах, а также не забывайте очищать после каждого использования.

Бритва и дополнительные лезвия должны храниться вне ванной. В противном случае влажность может вызвать ржавчину или затупить бритвы даже до начала использования. А сушка бритвы после каждого применения, наоборот, увеличит срок эксплуатации.

Какие из правил стали для вас открытием? А какие еще вы знаете?