10+ вещей, которые мы неправильно делаем в ванной комнате
С детства нас учили, что перед едой нужно мыть руки горячей водой с мылом, чтобы убить микробы, а зубы чистить строго 2 раза в день. Но каждый по-своему воспринял эти правила, и как итог кто-то пренебрегает ими, а кто-то, наоборот, излишне усердствует. Поэтому мы собрали распространенные «нарушения», которые совершаем в ванной.
Мы в AdMe.ru рекомендуем пересмотреть правила поведения в этой комнате и проверить себя на ошибки.
1. В туалете
- Спускаете воду, когда крышка унитаза поднята. Исследование, проведенное в Университете Оклахомы, показало, что неприятный запах в туалете может играть важную роль в передаче инфекционных заболеваний. Например, в 2012 году провели эксперимент, в результате которого было обнаружено, что инфекционная бактерия Clostridium difficile (вызывает тошноту и диарею) может распространиться, когда смываете с открытой крышкой.
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Слишком долго сидите в туалете. Врачи уверены, что из-за этого проявляются первые симптомы геморроя. Они хоть и могут пройти самостоятельно в течение недели, но, если продолжите в том же духе, без медицинской помощи не обойтись.
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После использования мокрую туалетную щетку возвращаете в держатель. Как известно, влага создает благоприятные условия для размножения микробов. И чтобы этого избежать, дайте ершику полностью высохнуть, перед тем как поставить его на место, а лучше сначала окуните в дезинфицирующее средство и оставьте на пару минут.
2. Использование зубной щетки
- Забываете очищать. Исследователи из Университета Манчестера обнаружили около 10 млн микробов, таких как E.coli (кишечная палочка), на зубной щетке. Поэтому важно тщательно ополаскивать зубную щетку после каждого использования, а иногда 30 минут вымачивать в чашке уксуса, чтобы избавиться от оставшихся микробов. И не забывайте менять ее каждые 3 месяца.
- Неправильно сушите. Американская стоматологическая ассоциация настаивает на том, что сушить щетку можно только в вертикальном положении и в колпаке с дырочками. Это поможет предотвратить риск попадания бактерий даже от рядом стоящей мыльницы, из которой забыли слить скопившуюся воду.
3. Чистите поверхности при комнатной температуре
Руководитель одного из отелей в Арлингтоне, штат Вирджиния, вывела формулу качественной уборки в ванной и туалете. Необходимо прогреть помещение, в котором собираетесь убирать, до температуры на 10 ° выше обычной, и только потом начинать уборку. Такие условия удвоят эффективность щелочных моющих средств.
4. Неправильно моете руки
- Используете горячую воду, чтобы лучше вымыть руки. Исследователи из Университета Вандербильта в штате Теннесси обнаружили, что холодная вода справляется с этой миссией так же, как и горячая. Авторы эксперимента подчеркнули: для того чтобы убить все микробы на руках, необходима температура воды минимум 100 °C.
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Слишком быстро моете руки. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, 20 секунд — достаточное время, чтобы тщательно вымыть руки с мылом. Но 95 % людей делают это неправильно. Согласно исследованию Университета штата Мичиган, средняя продолжительность мытья рук составила намного меньше рекомендованной — 6 секунд. Чтобы выработать полезную привычку, достаточно во время этой гигиенической процедуры посчитать в уме до 20 или дважды напеть песню Happy Birthday.
5. В ванной
- Частый и интенсивный пилинг. Одного раза в 7–10 дней будет достаточно, чтобы кожа оставалась здоровой и ухоженной, но не методом агрессивного растирания мочалкой, которое убивает естественный защитный барьер. Вместо этого используйте лоскут хлопчатобумажной ткани и нежно обтирайте тело во время душа.
- Растираете тело с головы до ног полотенцем. Это удаляет с кожи липиды, белки и жирные кислоты, которые защищают ее от раздражения. Лучше аккуратно промокните кожу полотенцем и оставьте высыхать естественным путем.
- Не до конца смываете с тела гель для душа. Маркетологи убеждают, что это защитный слой, который предохраняет от влияния внешней среды и помогает сохранить кожу увлажненной. На самом деле остатки геля могут привести к забиванию пор, вследствие чего начнут появляться прыщи.
- Недостаточно внимания уделяете коже головы во время мытья волос. Доктор Франческа Фуско утверждает, что чрезвычайно сухая кожа головы может воспалиться и привести к выпадению волос, а также вызвать зуд и шелушение. Во избежание подобных ситуаций используйте маски не только для самих волос, но и для кожи головы.
- Моете лицо под душем. Под воздействием струи воды и высоких температур на лице может проступить капиллярная сетка. Если массаж сильной струей воды полезен для всего тела и обладает антицеллюлитными свойствами, то лицу он ни к чему.
6. Чересчур длинная занавеска для ванны
Если вы купили шторку, а она слегка длинновата, лучше обрежьте несколько сантиметров снизу и по бокам, чтобы она идеально подходила именно для вашей ванны. В противном случае из-за постоянной влажности на краях появятся плесень и грибок, которые могут навредить здоровью.
7. Слишком много всякой косметики на одной полочке, не все средства используются
- Лекарства и витамины следует хранить при комнатной температуре — от 20 до 22 °С. Согласно данным Национальной медицинской библиотеки США, хранение этих средств во влажном помещении, например в ванной комнате, делает их менее эффективными еще до истечения срока годности.
- Запасные полотенца лучше хранить в шкафу, поскольку ванные комнаты являются идеальной почвой для размножения плесени и грибка, а ваши полотенца — плацдарм для их выращивания.
- Кисти для макияжа, находясь в ванной, могут не только испортиться, но и оказаться зараженными плесенью и другими микробами. Поэтому храните их в специальных боксах или органайзерах, а также не забывайте очищать после каждого использования.
- Бритва и дополнительные лезвия должны храниться вне ванной. В противном случае влажность может вызвать ржавчину или затупить бритвы даже до начала использования. А сушка бритвы после каждого применения, наоборот, увеличит срок эксплуатации.
Какие из правил стали для вас открытием? А какие еще вы знаете?
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru