10 вдохновляющих побед, которые люди одержали в борьбе за чистоту планеты

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Проблем окружающей среды становится все больше: горят леса в Бразилии, тают льды в Антарктиде, а океан наполняется пластиком. Но есть люди, которые не готовы смириться с этим и пытаются помочь планете: строят заводы, которые высасывают углекислый газ из воздуха, или изобретают новые способы получения чистой энергии. И каждый из нас может присоединиться к ним, даже если это будет обычная сортировка мусора или уборка в собственном дворе.

AdMe.ru хочет, чтобы экологические новости были и хорошими тоже, поэтому собрал в новой статье вдохновляющие примеры побед за чистоту Земли. А в конце вас ждет бонус — история о пользе, которую неожиданно принес испорченный майонез.

1. Грузовики McDonald’s ездят на отработанном фритюрном масле из ресторанов сети

С 2007 года McDonald’s производит биотопливо из отработанного растительного масла со своих кухонь. После того как масло собирают из ресторанов, его очищают и передают на заводы по переработке. В дальнейшем топливо используется для заправки 42 % собственного автопарка компании. На нем также работает транспорт нескольких логистических компаний из Европы.

2. В Токио строят острова из мусора

В Токио мусор тщательно сортируют сами жители: руководство по утилизации расходов занимает 24 страницы. Большая часть мусора в Японии сжигается, выхлопы тщательно очищаются перед выбросом в атмосферу, а зола от сгоревшего мусора используется для производства цемента и асфальта. Негорючий мусор мелко дробят и укладывают плотными слоями, формируя острова посреди Токийского залива. На острове Одайба уже расположились престижные жилые и деловые кварталы, а на строящемся Уми-но-Мори в 2020 году планируют открыть парк.

3. В Портленде заменили часть обычных водопроводных труб на трубы с турбинами, которые вырабатывают электроэнергию

Основатели стартапа LucidEnergy из города Портленд, штат Орегон, придумали новый способ получения чистой энергии. Они помещают в водопроводные трубы большого диаметра сферические турбины, которые вращаются под напором потока и вырабатывают электричество из воды, которая уже течет под городом. По прогнозам, эти трубы за 20 лет выработают энергии на $ 2 млн.

4. В 80 % туалетов в Гонконге используется морская вода, чтобы сэкономить дефицитную пресную

В Гонконге крайне мало источников пресной воды, поэтому уже 150 лет она поставляется из соседней провинции Гуандун. Чтобы решить проблему, в 1950-х годах в Гонконге построили отдельную систему канализации, где используется морская вода. Это экономит скудные запасы пресной воды, к тому же соленые сточные воды признаны менее токсичными для морских организмов, чем пресные.

5. В Индонезии проезд на автобусе можно оплатить мусором

Жители индонезийского города Сурабая теперь могут заплатить за поездку в общественном транспорте использованным пластиком, который можно сдать в специальных пунктах утилизации на автобусных остановках. Это облегчает сортировку мусора и уменьшает количество личных автомобилей на городских улицах.

6. В Швейцарии построили завод, который «высасывает» углекислый газ прямо из воздуха

Неподалеку от Цюриха работает предприятие, которое с помощью установки со специальными фильтрами «выкачивает» из атмосферы СО2. Затем он используется для выращивания овощей, производства газированных напитков и т. д. Завод планирует ежегодно добывать из воздуха 900 тонн углекислого газа.

7. Швеция — крупнейший экспортер леса, но деревьев там становится все больше

В Швеции леса занимают больше половины территории страны, и на каждое вырубленное дерево высаживают 3 новых. Несмотря на то что страна активно вырубает деревья для собственных нужд и на экспорт, за последние 100 лет лесные активы Швеции удвоились и продолжают расти.

8. Съедобная упаковка

Пластиковые кольца, которые скрепляют упаковку из 4 или 6 банок с напитками, — одна из самых больших проблем для морских обитателей: они запутывают крылья птиц, душат тюленей и деформируют раковины растущих морских черепах. Стартап E6PR начал изготавливать такие кольца из материала, который не только биоразлагаем на 100 %, но и, попав в море, может послужить кормом для рыб и животных.

9. В Москве обменивают мусор на билеты в кино или музей

В рамках проекта «Искусство ради экологии» жители Москвы обменивают отсортированный мусор на билеты в кино, музеи, театры, на концерты и выставки. Для этого нужно сдать на переработку не меньше 1 кг алюминия и 2 кг макулатуры, стекла или пластика. Мусор можно сдавать в 10 пунктах, адреса которых публикуются на сайте проекта. Ближайшая акция — с 31 августа по 24 сентября.

10. После того как добровольцы убрали с пляжа Версова в Индии 5 млн кг мусора, на него впервые за 20 лет вернулись черепахи, чтобы отложить яйца

Афроз Шах, адвокат из Мумбаи, сумел вдохновить тысячи местных жителей на уборку городского пляжа Версова, который был похоронен под грудами мусора. За 86 недель добровольцы, среди которых были и жители трущоб, и звезды Болливуда, сумели очистить пляж. За это Афроз Шах был награжден ООН титулом «чемпион Земли». Вскоре после очистки пляжа там были замечены 80 морских черепах, которые не появлялись больше двух десятилетий.

Бонус: испорченный майонез превратили в энергию

После того как в кампусе Мичиганского университета испортилось 4 700 литров майонеза, сотрудники не выбросили его, а загрузили в анаэробный реактор. Это аппарат для очистки сточных вод и промышленных отходов, где в процессе реакции выделяется биогаз, который можно превратить в тепло и электричество. Полученная «майонезная» энергия была использована для нужд близлежащих ферм.

А что вы делаете для того, чтобы сохранить планету?