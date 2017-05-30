10 удивительных вещей, которые произойдут, если Земля остановится
Недаром в Голливуде наснимали столько фильмов про апокалипсис — многим и страшно, и любопытно, что будет с Землей и с нами, если вдруг случится какая-нибудь напасть.
Вот и мы в AdMe.ru решили выяснить, что произойдет, если Земля вдруг резко остановится (а она действительно постепенно замедляет вращение), изучили мнение ученых и нарисовали на эту тему гифки.
1. Все объекты по инерции полетят на восток с огромной скоростью
- Мы не обращаем внимания на то, с какой огромной скоростью вращается Земля. Но если вдруг она резко остановится, рассказывает физик и астроном из NASA Стен Оденвальд (Sten Odenwald), то люди, машины, дома и все прочее на ее поверхности сорвется с места (как пассажиры в резко затормозившем автобусе) и по инерции стремительно полетит на восток, а после упадет на землю. Скорость на экваторе будет очень высокой — более 1 600 км/ч, ближе к полюсам — более 1 300 км/ч.
2. Образуются сильнейшие цунами
- Сила инерции заставит двигаться воду в морях и океанах, и сильнейшие, невообразимой мощи цунами, двигаясь на восток, накроют сушу и поглотят прибрежные города.
3. Поднимется мощный ветер
- После остановки Земли атмосфера также продолжит свое движение, увлекаемая силой инерции, и «провернется» вокруг планеты, возможно, несколько раз. Начальная скорость воздушного потока будет огромной — более 1 700 км/ч, против такого ураганного ветра ничто не устоит. Вполне может быть, что часть атмосферы Земля при этом потеряет.
4. Вся вода на Земле соберется в 2 океана, и образуется новый материк
- Сейчас из-за центробежной силы вода стремится к экватору, а после остановки Земли произойдет перераспределение суши и воды. Океанические воды соберутся ближе к полюсам, и появятся 2 огромных океана — Северный и Южный. А суша в районе экватора выйдет из-под воды и образует единый гигантский материк, опоясывающий Землю как кольцо — новую Пангею.
5. Начнутся извержения вулканов, смерчи и землетрясения
- Если планета резко остановится, то огромная кинетическая энергия Земли и силы инерции сотрясут ее до основания — все слои планеты придут в волнение. Результат предсказуем: сильнейшие ураганы, бесчисленные извержения вулканов и разрушительные землетрясения.
6. Земля изменит свою форму — из геоида в шар
- Форму геоида Земля принимает вследствие вращения — она слегка сплюснута на полюсах и образует выпуклость к экватору из-за центробежной силы (см. лекцию профессора Этьена Гиса из Университета ENS de Lyon). После остановки форма планеты станет более приближенной к шарообразной.
7. На одном полушарии будет жара, как в пустыне Сахара, на другом — арктический холод
- Если Земля будет делать один оборот вокруг Солнца, то на одной ее стороне будет вечный день, а на другой — вечная ночь. Солнце нагреет одно полушарие до такой степени, что здесь будет царить адская жара, причем жарче всего будет на экваторе, и чуть прохладнее — ближе к полюсам. Вторая половина останется в темноте и остынет до арктических температур. Еще один сценарий по версии NASA: Земля вообще не будет вращаться, даже раз в 365 дней, и тогда день и ночь будут сменять друг друга и продолжаться по 6 месяцев.
8. Исчезнет магнитное поле, защищающее Землю от опасных космических лучей
- Магнитное поле Земли создается вследствие процессов во внешнем ядре, состоящем в основном из железа, и вращения планеты (это, конечно, упрощенно, на самом деле все сложнее). Если вращение прекратится, то и магнитное поле исчезнет, предсказывает Стен Оденвальд. Оно защищает планету от солнечного ветра — заряженных частиц, несущихся к Земле от светила из глубин космоса и губительных для всего живого.
9. Если люди и выживут, то только на границе жары и холода
- Если человечество и сможет приспособиться к новым условиям, то только в переходной зоне — на границе дня и ночи. При этом придется перебраться жить под землю, а на поверхность выходить только в защитных костюмах — из-за космического излучения.
10. Правда, со временем Луна все равно упадет на Землю. Но это будет не скоро
- Если Земля остановится, то, по словам профессора Вогана Пратта (Vaughan Pratt) из Стэнфордского университета, скорость вращения Луны постепенно замедлится, а расстояние до Земли сократится. Через какое-то время она, вероятно, упадет на Землю.
А вообще вращение Земли на самом деле замедляется. В своей «юности» она крутилась гораздо быстрее — сутки продолжались всего 6 часов. Сила притяжения Луны вызывает приливы и отливы, которые год за годом тормозят скорость вращения Земли. В NASA подсчитали, что каждое столетие продолжительность суток увеличивается на 2,3 миллисекунды. Через миллиарды лет сутки станут в несколько раз длиннее, а потом Земля, возможно, и вовсе остановится.
Иллюстратор Natalia Kulakova специально для AdMe.ru