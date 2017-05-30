10 удивительных вещей, которые произойдут, если Земля остановится

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Недаром в Голливуде наснимали столько фильмов про апокалипсис — многим и страшно, и любопытно, что будет с Землей и с нами, если вдруг случится какая-нибудь напасть. Вот и мы в AdMe.ru решили выяснить, что произойдет, если Земля вдруг резко остановится (а она действительно постепенно замедляет вращение), изучили мнение ученых и нарисовали на эту тему гифки.

1. Все объекты по инерции полетят на восток с огромной скоростью

Мы не обращаем внимания на то, с какой огромной скоростью вращается Земля. Но если вдруг она резко остановится, рассказывает физик и астроном из NASA Стен Оденвальд (Sten Odenwald), то люди, машины, дома и все прочее на ее поверхности сорвется с места (как пассажиры в резко затормозившем автобусе) и по инерции стремительно полетит на восток, а после упадет на землю. Скорость на экваторе будет очень высокой — более 1 600 км/ч, ближе к полюсам — более 1 300 км/ч.

2. Образуются сильнейшие цунами

Сила инерции заставит двигаться воду в морях и океанах, и сильнейшие, невообразимой мощи цунами, двигаясь на восток, накроют сушу и поглотят прибрежные города.

3. Поднимется мощный ветер

После остановки Земли атмосфера также продолжит свое движение, увлекаемая силой инерции, и «провернется» вокруг планеты, возможно, несколько раз. Начальная скорость воздушного потока будет огромной — более 1 700 км/ч, против такого ураганного ветра ничто не устоит. Вполне может быть, что часть атмосферы Земля при этом потеряет.

4. Вся вода на Земле соберется в 2 океана, и образуется новый материк

Сейчас из-за центробежной силы вода стремится к экватору, а после остановки Земли произойдет перераспределение суши и воды. Океанические воды соберутся ближе к полюсам, и появятся 2 огромных океана — Северный и Южный. А суша в районе экватора выйдет из-под воды и образует единый гигантский материк, опоясывающий Землю как кольцо — новую Пангею.

5. Начнутся извержения вулканов, смерчи и землетрясения

Если планета резко остановится, то огромная кинетическая энергия Земли и силы инерции сотрясут ее до основания — все слои планеты придут в волнение. Результат предсказуем: сильнейшие ураганы, бесчисленные извержения вулканов и разрушительные землетрясения.

6. Земля изменит свою форму — из геоида в шар

Форму геоида Земля принимает вследствие вращения — она слегка сплюснута на полюсах и образует выпуклость к экватору из-за центробежной силы (см. лекцию профессора Этьена Гиса из Университета ENS de Lyon). После остановки форма планеты станет более приближенной к шарообразной.

7. На одном полушарии будет жара, как в пустыне Сахара, на другом — арктический холод

Если Земля будет делать один оборот вокруг Солнца, то на одной ее стороне будет вечный день, а на другой — вечная ночь. Солнце нагреет одно полушарие до такой степени, что здесь будет царить адская жара, причем жарче всего будет на экваторе, и чуть прохладнее — ближе к полюсам. Вторая половина останется в темноте и остынет до арктических температур. Еще один сценарий по версии NASA: Земля вообще не будет вращаться, даже раз в 365 дней, и тогда день и ночь будут сменять друг друга и продолжаться по 6 месяцев.

8. Исчезнет магнитное поле, защищающее Землю от опасных космических лучей

Магнитное поле Земли создается вследствие процессов во внешнем ядре, состоящем в основном из железа, и вращения планеты (это, конечно, упрощенно, на самом деле все сложнее). Если вращение прекратится, то и магнитное поле исчезнет, предсказывает Стен Оденвальд. Оно защищает планету от солнечного ветра — заряженных частиц, несущихся к Земле от светила из глубин космоса и губительных для всего живого.

9. Если люди и выживут, то только на границе жары и холода

Если человечество и сможет приспособиться к новым условиям, то только в переходной зоне — на границе дня и ночи. При этом придется перебраться жить под землю, а на поверхность выходить только в защитных костюмах — из-за космического излучения.

10. Правда, со временем Луна все равно упадет на Землю. Но это будет не скоро

Если Земля остановится, то, по словам профессора Вогана Пратта (Vaughan Pratt) из Стэнфордского университета, скорость вращения Луны постепенно замедлится, а расстояние до Земли сократится. Через какое-то время она, вероятно, упадет на Землю. А вообще вращение Земли на самом деле замедляется. В своей «юности» она крутилась гораздо быстрее — сутки продолжались всего 6 часов. Сила притяжения Луны вызывает приливы и отливы, которые год за годом тормозят скорость вращения Земли. В NASA подсчитали, что каждое столетие продолжительность суток увеличивается на 2,3 миллисекунды. Через миллиарды лет сутки станут в несколько раз длиннее, а потом Земля, возможно, и вовсе остановится.