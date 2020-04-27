10 ученых и писателей, чьи заслуги недооценили из-за того, что они женщины

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Считается, что в науке и искусстве очень мало женщин. Отчасти это правда, ведь долгие годы, даже века, представительниц прекрасного пола просто не пускали в эти сферы. А тем, кому удавалось туда попасть, приходилось работать намного больше мужчин, чтобы доказать, что они ничуть не хуже.

К счастью, за последние 100 лет ситуация изменилась в лучшую сторону. Но и в просвещенном XX веке случаи вопиющей дискриминации не были редкостью. Мы в AdMe.ru решили вспомнить выдающихся женщин, чьи заслуги оказались обесценены или присвоены другими.

Маргарет Штеффин

Маргарет Штеффин была возлюбленной и помощницей драматурга Бертольта Брехта. Она не просто помогала ему как переводчица, стенографистка и редактор, но еще была соавтором множества пьес, однако издатели просто не упоминали ее имя. Находясь в Финляндии, Штеффин создала театральную пьесу вместе с писательницей Хеллой Вуолийоки. Эта работа в итоге стала брехтовской драмой, известной под названием «Господин Пунтила и его слуга Матти». После смерти своей музы Бертольт сетовал: «Впервые за 10 лет я не делаю никакой достойной работы...»

Джин Парди

Медсестра Джин Парди работала вместе со знаменитыми эмбриологами Патриком Стептоу и Робертом Эдвардсом — теми самыми, которые разработали технологию экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Именно она впервые в истории увидела, как происходит формирование зародыша человека. Роль Джин в команде была так высока, что, когда ей пришлось ухаживать за больной матерью, работа была приостановлена. В общей сложности же благодаря медсестре-репродуктологу Джин с помощью ЭКО были зачаты 370 детей. Тем не менее имени мисс Парди нет на мемориальной доске больницы Олдхэма, где проводилась первая в мире процедура ЭКО. Роберт Эдвардс писал в местное управление здравоохранения с просьбой включить имя помощницы в памятный список, но его проигнорировали. Более того, в 2013 году появилась новая мемориальная доска, и имени медсестры на ней снова не оказалось.

Эмми Нётер

Эмми Нётер буквально выбила у мужчин право быть математиком и физиком. Сначала ей усложнили получение высшего образования, обязав спрашивать разрешение у профессоров, чьи лекции она хотела посещать. Затем она была вынуждена бесплатно преподавать в университете. Ей не хотели давать должность приват-доцента только потому, что она женщина, но за нее вступился знаменитый математик Давид Гильберт. Впрочем, он же потом и пользовался интеллектом Эмми: считалось, что читаемые ею лекции были лекциями Гильберта, а Нётер выступала в роли его ассистента. Женщина внесла большой вклад в абстрактную алгебру и совершила настоящий переворот в физике, сформулировав теорему о том, что каждой непрерывной симметрии физической системы соответствует некоторый закон сохранения. Теорема получила имя Нётер.

Джейн Гудолл

Джейн с детства увлекалась человекообразными обезьянами и мечтала изучать их в дикой природе. Антрополог Луис Лики пригласил ее в экспедицию в Танзанию в качестве секретаря, и там девушка, не имевшая университетского образования, погрузилась в настоящие научные исследования. В итоге она открыла, что шимпанзе едят мясо других животных (до этого считалось, что они питаются лишь растительной пищей) и что эти обезьяны способны создавать простейшие орудия труда. Когда Джейн Гудолл рассказала об этом на посвященном приматам симпозиуме Зоологического общества Лондона, в ее адрес прозвучали грубые насмешки.Так, статья Associated Press начиналась словами: «Сегодня стройная блондинка, которую обезьяны интересуют больше мужчин, рассказала о том, как она 15 месяцев изучала повадки шимпанзе в джунглях». Джейн не верили, требовали взять в экспедицию фотографа, но она не хотела делать этого, опасаясь, что посторонний человек спугнет обезьян. В итоге ей выделили грант с условием, что она возьмет в экспедицию оператора. Оператор нашелся, однако ему дали задание снимать не только шимпанзе, но и быт самой Гудолл. В итоге вышла статья, акцентированная на том, как хрупкая блондинка выживает в джунглях, а не на ее научных открытиях.

Кэндис Перт

Когда ныне известный нейробиолог Кэндис Перт была еще аспиранткой, она обнаружила рецептор, позволяющий опиатам проникать в мозг. Это открытие было отмечено премией Ласкера (американский аналог Нобелевской премии), только не для молодого ученого, а для ее научного руководителя Соломона Снайдера. Разгневанная Перт заявила СМИ, что ее проигнорировали именно потому, что она женщина. Однако автор статьи в журнале Essays of an Information Scientist от 1979 года считает, что дело не в гендере, а в том, что Кэндис была всего лишь аспиранткой.

Наталия Сарсадских и Лариса Попугаева

Благодаря этим женщинам в Якутии были найдены алмазы. Геолог Наталия Сарсадских предложила при поиске драгоценных камней ориентироваться на часто сопровождающий их минерал пироп, за что метод получил название «пироповая съемка». Летом 1954 года ей предложили проверить свою идею в Якутии, однако она не смогла этого сделать, так как совсем недавно стала матерью, и вместо себя рекомендовала коллегу Ларису Попугаеву. В итоге именно Попугаева обнаружила первую в СССР кимберлитовую трубку «Зарница». Вместо наград девушку заставили задним числом сменить место работы, за что ее коллеги в Ленинграде, в том числе и Сарсадских, обвиняли ее в непорядочности. Ни Сарсадских, ни Попугаева не попали в список лауреатов Ленинской премии 1957 года, присужденной за открытие промышленного месторождения алмазов, и заслуженное признание нашло их лишь позже.

Анн Голон

Анн и ее муж Серж Голон известны как авторы серии романов об Анжелике. Но, по словам самой Анн, на самом деле книги писала только она. Ее супруг лишь помогал ей находить исторический материал и консультировал ее.

Вера Рубин

Астроном Вера Рубин была одним из первооткрывателей темной материи, которая не испускает электромагнитное излучение и рассеяна всюду по Вселенной. Однако в ученом сообществе к открытию женщины отнеслись скептически, потому что оно противоречило теории Ньютона. Скепсис по отношению к себе Вера испытала еще в школе. Однажды она рассказала учителю по физике, что ее приняли в Вассарский колледж. Он ответил: «Это прекрасно. Все будет хорошо до тех пор, пока ты будешь держаться подальше от науки». Позднее открытие Рубин получило мировое признание. Исследовательницу называли одной из главных претенденток на получение Нобелевской премии по физике, но награда ей так и не досталась. Некоторые связывают это с гендерными предрассудками.

Ву Цзяньсюн

У американского физика китайского происхождения и вовсе несправедливо увели Нобелевскую премию ее коллеги. Ву была известна как один из лучших экспериментаторов своего времени. В середине 50-х к ней за помощью обратились двое ученых — Ли Чжэндао и Янг Чжэньнин. Им нужно было провести эксперимент, чтобы доказать теорию слабых взаимодействий, которая была построена без использования закона сохранения пространственной четности. В итоге был проведен так называемый опыт Ву. Он показал, что закон сохранения четности может нарушаться при слабых взаимодействиях. Это открытие было отмечено Нобелевской премией по физике. Только вот сама Ву осталась без награды, что было воспринято многими как проявление сексизма.

А вы сталкивались с гендерной несправедливостью? Расскажите нам о своем опыте.