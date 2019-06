10+ трюков от известной учительницы английского, которые помогут выучить язык даже тем, кто давно отчаялся

Немного о том, как я стала teacher

Непостижимым временем для тех, кто изучает английский, почему-то является на самом деле простое Present Perfect Continuous. Мне кажется, что все путаются в названиях и из-за этого мозг отключается.

Я всегда говорю, что лучше всего запомнить Present Perfect Continuous через похмелье. Вот представьте, что у вас утром болит голова от того, что вы не просто выпили, а пили всю ночь, то есть от самого процесса. Вы имеете результат от совершенного действия в прошлом: You have been drinking, so you have a hangover.