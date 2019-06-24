10+ трюков от известной учительницы английского, которые помогут выучить язык даже тем, кто давно отчаялся
Привет! Меня зовут Мария, и когда-то я, как и все, страдала над английским. Мне очень тяжело давался язык: сотни грамматических правил, которые писал, кажется, автор технических инструкций для ракетных установок с единственной задачей — запутать еще больше. Спустя годы я таки выучила английский и решила стать тем учителем, которого так мне не хватало.
Специально для AdMe.ru я поделюсь своими методами изучения языка, которые облегчат вам жизнь и сделают понимание доступным.
Немного о том, как я стала teacher
Иногда мне кажется, что английский со мной всю жизнь. Начинала я учить язык, как и все, со старого зеленого учебника Плахотник еще в школе. Затем на факультете филологии в универе. После этого я работала в Америке и даже стажировалась в Оксфорде (поэтому не понаслышке знаю разницу между американским и британским английским). Сейчас же я живу и преподаю в Израиле. И могу сказать, что лучше всего я разобралась во всех нюансах тогда, когда начала сама его преподавать.
Как запомнить новые слова?
- Используйте карточки. С их помощью можно выучить не только много слов, но и целые предложения и выражения. Вы можете сделать их самостоятельно: на одной стороне пишите незнакомое слово, а ниже контекст, в котором оно используется; с обратной стороны запишите перевод. Я же для своих студентов делаю специальные карточки с озвучкой, которые можно прослушать в приложении.
- Метод «24 часа — 3 дня — 1 неделя». Учите в день столько слов, сколько вам комфортно. Спустя 24 часа повторите то, что выучили, затем спустя еще 3 дня и через неделю. Эта система позволяет закрепить новые слова и выражения в вашей памяти.
- Соблюдайте систематичность. Можно уделять небольшое количество времени, но главное — делать это эффективно. Пары часов в неделю может хватить, чтобы достичь хороших результатов.
- Система «5 пальцев». На каждый палец своей руки запомните по одному новому слову. Затем придумайте одну общую историю со всеми словами, чтобы закрепить все в памяти. Я рекомендую делать это упражнение каждый день.
- Используйте юмор и ассоциации. Каждый, кто учил язык, замечал — важное и нужное слово моментально улетучивается из нашей головы, а вот какое-то дурацкое слово, которое нам что-то напомнило или просто кажется смешным по звучанию, остается в нашей голове на веки вечные.
Ошибки, которые мешают вам говорить на иностранном языке
- Самая большая проблема всех начинающих учеников — это то, что они занижают свои способности. Вы стремитесь к идеалу, боитесь опозориться перед тем, кто знает английский лучше, в то время как сами носители порой не знают ни одного слова из вашего языка. (А вы продолжаете комплексовать, что не знаете слово «катышки»...)
- Меня часто спрашивают: «Что посоветуете тем, кто боится говорить на иностранном языке?» Я отвечаю: «Бокал вина». Это, конечно же, шутка, хотя она и вправду работает. А если серьезно, то начните говорить с теми, кто знает язык еще хуже, чем вы. В таком диалоге вы не будете замечать ошибки друг друга и сможете побороть свой страх. А дальше уже дело практики.
- Еще одной распространенной ошибкой начинающих является желание выучить как можно скорее: «Мария, а через сколько занятий я выучу английский?» В реальности же правильный ответ на этот вопрос — никогда. Я до сих пор учу, а он, английский, все не заканчивается. Но достаточно 2–3 грамотных уроков, чтобы вы начали выражать свои мысли простым языком.
Лайфхаки, которые помогут вам заговорить
- Метод чукчи, или «Что вижу, о том говорю». Комментируйте любое свое действие на английском языке. Называйте вслух предметы, которые вас окружают. Так вы, во-первых, запомните необходимые слова, а во-вторых, привыкнете к звучанию английского из вашего рта.
- Метод самоанализа. Помимо того, что вы делаете, описывайте еще и что вы при этом чувствуете, о чем думаете и мечтаете. Вслух, естественно.
- Метод самолюбования. Подойдите к зеркалу и начните говорить с самим собой по-английски. Можете также записывать свой голос на диктофон. Это помогает почувствовать язык и кайфовать от того, что вы на нем говорите.
- Метод качка заключается в том, чтобы выполнять какое-то одно упражнение, не включая мозг. Если вы устали и у вас нет сил думать, то почитайте текст на английском вслух. Систематичность этого упражнения даст свой результат.
- Метод лентяя. Зачем вам Present Perfect, если вы и в Past Simple двух фраз связать не можете? Учите грамматику только по своему уровню, откажитесь от пассивного залога и стройте фразы по схеме «подлежащее — сказуемое». Со временем вы сдвинетесь с мертвой точки.
- Метод «есть». Начинайте говорить с конструкции There is/ There are, которые переводятся как «имеется». Часто вы начинаете мямлить из-за того, что вам не хватает именно этого слова.
- Метод пулемета. У вас должен быть определенный набор фраз, которые помогут вам выкроить время для того, чтобы подумать. Например, собеседник спрашивает вас: How are you? Вместо стандартного I am fine, thank you скажите: Can’t complain! («Не жалуюсь!») Tell me about your day? How are you doing? И пока ваш собеседник будет в деталях говорить о себе, вы сможете быстро придумать, что еще сказать или спросить.
- Метод блокнота. Возможно, вы разговаривали сами с собой и у вас появился вопрос, на который вы не смогли ответить? Запишите его в блокнот и погуглите ответ. Главное правило этой системы заключается в том, что, прежде чем записать что-то новое, вы должны прочитать старое.
Как разобраться во временах?
- Времена Simple простые, и это главное, что вам нужно запомнить. Present Simple — действие просто происходит; Past Simple — действие просто произошло; Future Simple — действие просто произойдет. Здесь нет никаких лишних деталей.
- Времена Continuous — длительные времена, то есть везде у глагола будет окончание -ing. Present Continuous — настоящее длительное; Past Continuous — определенный продолжительный момент в прошлом; Future Continuous — определенный момент в будущем. Главное — запомните, что все действия длительные!
- Времена Perfect — все действия завершены. Present Perfect — действие завершено к настоящему моменту; Past Perfect — действие было завершено к определенному моменту в прошлом; Future Perfect — действие будет завершено к определенному моменту в будущем.
- Времена Perfect Continuous — для настоящих заучек английского. Present Perfect Continuous — действие всегда началось уже заранее и длится в определенный момент в настоящем времени; Past Perfect Continuous — началось в прошлом и длится в определенный момент в прошлом; Future Perfect Continuous — начнется за какой-то период и будет происходить в определенное время в будущем.
Непостижимым временем для тех, кто изучает английский, почему-то является на самом деле простое Present Perfect Continuous. Мне кажется, что все путаются в названиях и из-за этого мозг отключается.
Я всегда говорю, что лучше всего запомнить Present Perfect Continuous через похмелье. Вот представьте, что у вас утром болит голова от того, что вы не просто выпили, а пили всю ночь, то есть от самого процесса. Вы имеете результат от совершенного действия в прошлом: You have been drinking, so you have a hangover.
Do you speak English?
Да, вы точно будете speak English! Главное — запомните, что английский может выучить любой, если перестанет перекладывать ответственность на школу, репетиторов или курсы. Неважно, гуманитарий вы или технарь, сколько вам лет и учите вы сами или с преподавателем. Поставьте себе цель и уверенно к ней идите!
Фото на превью english.maria.batkhan / instagram