10+ трюков от известной учительницы английского, которые помогут выучить язык даже тем, кто давно отчаялся

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Привет! Меня зовут Мария, и когда-то я, как и все, страдала над английским. Мне очень тяжело давался язык: сотни грамматических правил, которые писал, кажется, автор технических инструкций для ракетных установок с единственной задачей — запутать еще больше. Спустя годы я таки выучила английский и решила стать тем учителем, которого так мне не хватало.

Специально для AdMe.ru я поделюсь своими методами изучения языка, которые облегчат вам жизнь и сделают понимание доступным.

Немного о том, как я стала teacher

Иногда мне кажется, что английский со мной всю жизнь. Начинала я учить язык, как и все, со старого зеленого учебника Плахотник еще в школе. Затем на факультете филологии в универе. После этого я работала в Америке и даже стажировалась в Оксфорде (поэтому не понаслышке знаю разницу между американским и британским английским). Сейчас же я живу и преподаю в Израиле. И могу сказать, что лучше всего я разобралась во всех нюансах тогда, когда начала сама его преподавать.

Как запомнить новые слова?

Используйте карточки. С их помощью можно выучить не только много слов, но и целые предложения и выражения. Вы можете сделать их самостоятельно: на одной стороне пишите незнакомое слово, а ниже контекст, в котором оно используется; с обратной стороны запишите перевод. Я же для своих студентов делаю специальные карточки с озвучкой, которые можно прослушать в приложении.

Метод «24 часа — 3 дня — 1 неделя» . Учите в день столько слов, сколько вам комфортно. Спустя 24 часа повторите то, что выучили, затем спустя еще 3 дня и через неделю. Эта система позволяет закрепить новые слова и выражения в вашей памяти.

. Учите в день столько слов, сколько вам комфортно. Спустя 24 часа повторите то, что выучили, затем спустя еще 3 дня и через неделю. Эта система позволяет закрепить новые слова и выражения в вашей памяти. Соблюдайте систематичность. Можно уделять небольшое количество времени, но главное — делать это эффективно. Пары часов в неделю может хватить, чтобы достичь хороших результатов.

Можно уделять небольшое количество времени, но главное — делать это эффективно. Пары часов в неделю может хватить, чтобы достичь хороших результатов. Система «5 пальцев». На каждый палец своей руки запомните по одному новому слову. Затем придумайте одну общую историю со всеми словами, чтобы закрепить все в памяти. Я рекомендую делать это упражнение каждый день.

На каждый палец своей руки запомните по одному новому слову. Затем придумайте одну общую историю со всеми словами, чтобы закрепить все в памяти. Я рекомендую делать это упражнение каждый день. Используйте юмор и ассоциации. Каждый, кто учил язык, замечал — важное и нужное слово моментально улетучивается из нашей головы, а вот какое-то дурацкое слово, которое нам что-то напомнило или просто кажется смешным по звучанию, остается в нашей голове на веки вечные.

Ошибки, которые мешают вам говорить на иностранном языке

Самая большая проблема всех начинающих учеников — это то, что они занижают свои способности . Вы стремитесь к идеалу, боитесь опозориться перед тем, кто знает английский лучше, в то время как сами носители порой не знают ни одного слова из вашего языка. (А вы продолжаете комплексовать, что не знаете слово «катышки»...)

. Вы стремитесь к идеалу, боитесь опозориться перед тем, кто знает английский лучше, в то время как сами носители порой не знают ни одного слова из вашего языка. (А вы продолжаете комплексовать, что не знаете слово «катышки»...) Меня часто спрашивают: «Что посоветуете тем, кто боится говорить на иностранном языке?» Я отвечаю: «Бокал вина». Это, конечно же, шутка, хотя она и вправду работает. А если серьезно, то начните говорить с теми, кто знает язык еще хуже, чем вы . В таком диалоге вы не будете замечать ошибки друг друга и сможете побороть свой страх. А дальше уже дело практики.

. В таком диалоге вы не будете замечать ошибки друг друга и сможете побороть свой страх. А дальше уже дело практики. Еще одной распространенной ошибкой начинающих является желание выучить как можно скорее: «Мария, а через сколько занятий я выучу английский?» В реальности же правильный ответ на этот вопрос — никогда. Я до сих пор учу, а он, английский, все не заканчивается. Но достаточно 2–3 грамотных уроков, чтобы вы начали выражать свои мысли простым языком.

Лайфхаки, которые помогут вам заговорить

Метод чукчи, или «Что вижу, о том говорю». Комментируйте любое свое действие на английском языке. Называйте вслух предметы, которые вас окружают. Так вы, во-первых, запомните необходимые слова, а во-вторых, привыкнете к звучанию английского из вашего рта.

или «Что вижу, о том говорю». Комментируйте любое свое действие на английском языке. Называйте вслух предметы, которые вас окружают. Так вы, во-первых, запомните необходимые слова, а во-вторых, привыкнете к звучанию английского из вашего рта. Метод самоанализа. Помимо того, что вы делаете, описывайте еще и что вы при этом чувствуете, о чем думаете и мечтаете. Вслух, естественно.

Помимо того, что вы делаете, описывайте еще и что вы при этом чувствуете, о чем думаете и мечтаете. Вслух, естественно. Метод самолюбования. Подойдите к зеркалу и начните говорить с самим собой по-английски. Можете также записывать свой голос на диктофон. Это помогает почувствовать язык и кайфовать от того, что вы на нем говорите.

Подойдите к зеркалу и начните говорить с самим собой по-английски. Можете также записывать свой голос на диктофон. Это помогает почувствовать язык и кайфовать от того, что вы на нем говорите. Метод качка заключается в том, чтобы выполнять какое-то одно упражнение, не включая мозг. Если вы устали и у вас нет сил думать, то почитайте текст на английском вслух. Систематичность этого упражнения даст свой результат.

заключается в том, чтобы выполнять какое-то одно упражнение, не включая мозг. Если вы устали и у вас нет сил думать, то почитайте текст на английском вслух. Систематичность этого упражнения даст свой результат. Метод лентяя. Зачем вам Present Perfect, если вы и в Past Simple двух фраз связать не можете? Учите грамматику только по своему уровню, откажитесь от пассивного залога и стройте фразы по схеме «подлежащее — сказуемое». Со временем вы сдвинетесь с мертвой точки.

Метод «есть». Начинайте говорить с конструкции There is/ There are, которые переводятся как «имеется». Часто вы начинаете мямлить из-за того, что вам не хватает именно этого слова.

Начинайте говорить с конструкции There is/ There are, которые переводятся как «имеется». Часто вы начинаете мямлить из-за того, что вам не хватает именно этого слова. Метод пулемета. У вас должен быть определенный набор фраз, которые помогут вам выкроить время для того, чтобы подумать. Например, собеседник спрашивает вас: How are you? Вместо стандартного I am fine, thank you скажите: Can’t complain! («Не жалуюсь!») Tell me about your day? How are you doing? И пока ваш собеседник будет в деталях говорить о себе, вы сможете быстро придумать, что еще сказать или спросить.

У вас должен быть определенный набор фраз, которые помогут вам выкроить время для того, чтобы подумать. Например, собеседник спрашивает вас: How are you? Вместо стандартного I am fine, thank you скажите: Can’t complain! («Не жалуюсь!») Tell me about your day? How are you doing? И пока ваш собеседник будет в деталях говорить о себе, вы сможете быстро придумать, что еще сказать или спросить. Метод блокнота. Возможно, вы разговаривали сами с собой и у вас появился вопрос, на который вы не смогли ответить? Запишите его в блокнот и погуглите ответ. Главное правило этой системы заключается в том, что, прежде чем записать что-то новое, вы должны прочитать старое.

Как разобраться во временах?

Времена Simple простые, и это главное, что вам нужно запомнить. Present Simple — действие просто происходит; Past Simple — действие просто произошло; Future Simple — действие просто произойдет. Здесь нет никаких лишних деталей.

Времена Continuous — длительные времена, то есть везде у глагола будет окончание -ing. Present Continuous — настоящее длительное; Past Continuous — определенный продолжительный момент в прошлом; Future Continuous — определенный момент в будущем. Главное — запомните, что все действия длительные!

Времена Perfect — все действия завершены. Present Perfect — действие завершено к настоящему моменту; Past Perfect — действие было завершено к определенному моменту в прошлом; Future Perfect — действие будет завершено к определенному моменту в будущем.

Времена Perfect Continuous — для настоящих заучек английского. Present Perfect Continuous — действие всегда началось уже заранее и длится в определенный момент в настоящем времени; Past Perfect Continuous — началось в прошлом и длится в определенный момент в прошлом; Future Perfect Continuous — начнется за какой-то период и будет происходить в определенное время в будущем.

Непостижимым временем для тех, кто изучает английский, почему-то является на самом деле простое Present Perfect Continuous. Мне кажется, что все путаются в названиях и из-за этого мозг отключается. Я всегда говорю, что лучше всего запомнить Present Perfect Continuous через похмелье. Вот представьте, что у вас утром болит голова от того, что вы не просто выпили, а пили всю ночь, то есть от самого процесса. Вы имеете результат от совершенного действия в прошлом: You have been drinking, so you have a hangover.

Do you speak English?

Да, вы точно будете speak English! Главное — запомните, что английский может выучить любой, если перестанет перекладывать ответственность на школу, репетиторов или курсы. Неважно, гуманитарий вы или технарь, сколько вам лет и учите вы сами или с преподавателем. Поставьте себе цель и уверенно к ней идите!