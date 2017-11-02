10 тревожных сигналов, что привычка выпить становится зависимостью

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Многие из нас любят расслабиться после трудовой недели с бокальчиком вина. Для кого-то просыпаться в субботу с похмельем — обычное дело. Как же найти тонкую грань между приятным ритуалом и болезнью? Обычно человек становится зависимым от алкоголя незаметно для себя и окружающих. AdMe.ru публикует 10 тревожных показателей, по которым вы можете проверить себя и своих близких.

1. Вы пьете больше, чем пили раньше

Чем больше вы пьете, тем сильнее ваш организм привыкает к действию алкоголя. Если вы заметили за собой эти изменения, не тянитесь за новым бокалом. Остановитесь на минутку и подумайте, хотите ли вы заплатить за опьянение вашим здоровьем.

2. Вы превышаете свой «лимит»

Если вы придумываете себе ограничения, значит, вы уже не особо себе доверяете. Ваше подсознание подсказывает вам: «Остановись!» Если вы нарушаете свои же обещания, то стоит признать, что алкоголь становится проблемой.

3. Часто похмелье нарушает ваши планы

Если вам случалось просыпаться с тяжелой головой и подавленным настроением после выпитого — это нестрашно. Страшно, когда это происходит систематически. Если хотя бы раз в неделю вы просите отгул на работе и отменяете встречи с друзьями из-за плохого самочувствия после вечеринки, значит, пора что-то менять.

4. У вас нет хобби

Вы забросили все свои хобби и не изучаете ничего нового? Значит, в вашей жизни появилось другое занятие, которое забирает всю вашу энергию. Не оправдывайтесь загруженностью на работе. Помните, что велопрогулка или вязание расслабляет лучше, чем бутылка вина.

5. У вас начались проблемы с желудком

Все знают о разрушительном воздействии алкоголя на организм. Если у вас начались проблемы с пищеварением, любой врач в первую очередь порекомендует диету, исключающую алкоголь.

6. Вам скучно с друзьями

Тревожным звоночком может также стать изменившийся формат ваших встреч с друзьями: если вы встречаетесь только для того, чтобы выпить вместе, значит, что-то тут не так. Вспомните, как раньше вы ходили с ними в походы или просто гуляли по городу, и вам тоже было весело. Без выпивки.

7. Вы придумываете алкогольные ритуалы

Самое страшное в алкоголизме даже не объемы выпитого, а систематичнось. Поэтому особое внимание стоит уделить ритуалам: бокал вина во время ужина «для аппетита», стакан пива в конце дня, чтобы расслабиться и снять усталость, — будьте с этим осторожнее.

8. Вы боитесь, что алкоголя будет мало

Еще один тревожный звоночек — когда вы стремитесь достичь «нужного» состояния опьянения, поэтому покупаете «про запас», подмечаете, сколько алкоголя осталось на вечеринке, дома пьете еще, пока не опьянеете.

9. У вас дома не задерживается алкоголь

Если раньше коллекция спиртного спокойно ждала гостей, то при проблемах с алкоголем вы сами опустошаете свой домашний бар. И конечно, потом пополняете его, но опять ненадолго.

10. Вы защищаете людей, которые пьют

В любом пьющем человеке вы подсознательно начинаете видеть «своего». В каждом споре вы вступаетесь за известных людей, которые страдают от алкоголизма.

Это важно знать!