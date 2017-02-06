10 свойств банана, о которых вы, скорее всего, не знали

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Бананы — это тот самый случай, когда «вкусно» идет в паре с «полезно». Содержащиеся в них витамины и другие вещества поддерживают наш организм буквально по всем фронтам. AdMe.ru собрал 10 полезных свойств этих тропических фруктов, которые во многом зависят от их спелости. Это не значит, что какие-то бананы можно есть, а какие-то нет. Просто рекомендации по выбору плодов в соответствии с их зрелостью помогут увеличить их полезное действие.

Профилактика онкологических заболеваний

В бананах содержится специфический белок, который помогает предотвратить онкологические заболевания (фактор некроза опухоли). Количество этого вещества в зрелых плодах значительно выше. Поэтому есть рекомендуется те бананы, у которых кожура покрылась темными точкам или потемнела. Источник: jstage

Борьба с судорогами

Дефицит минералов — частая причина судорог в икроножных мышцах. Употребляя такую богатую калием и магнием пищу, как бананы, можно предотвратить мышечные спазмы, поэтому многие спортсмены включают их в свой рацион. Источник: dailymail

Предупреждение болезней почек

Пища, содержащая достаточное количество калия, помогает избежать появления камней в почках. Согласно одному исследованию, регулярное включение бананов в рацион также помогает снизить на 40 % вероятность злокачественных новообразований в почках. Источник: foodandlife, NCBI

Крепкое сердце

Рацион с достаточным содержанием калия рекомендован тем, кто страдает повышенным давлением и предрасположен к сердечно-сосудистым заболеваниям. Ежедневное потребление 1,3 грамма этого минерала снижает на 26 % риск развития сердечных патологий. Чтобы восполнить эту норму, следует съедать от 2 до 3 бананов (в зависимости от их веса). Источник: NCBI

Чистые сосуды

Причиной ухудшения проходимости сосудов является холестерин, который провоцирует атеросклероз. В бананах присутствуют фитостеролы, помогающие снизить концентрацию этого вещества в организме и сохранить здоровье сосудистой системы. Источник: NCBI, NCBI

Здоровый желудок

Бананы показаны людям с язвенной болезнью желудка, а также тем, кто находится в группе повышенного риска. Эти плоды содержат особый фермент, способствующий секреции слизи, которая защищает стенки желудка. Источник: NCBI

Источник энергии

Обилие витаминов и минералов делает бананы отличным источником энергии. Простые углеводы быстро усваиваются и практически моментально восполняют дефицит энергетических ресурсов в случае необходимости.

Хорошее настроение

Бананы содержат гормон радости (дофамин), а также несколько витаминов группы В, которые оказывают положительное действие на нервную систему. Все это позволяет отнести их к категории продуктов, которыми следует полакомиться, если вдруг подступила хандра. Источник: NCBI

Помощь при диабете

В этих тропических фруктах присутствует особый вид крахмала (резистентный), который помогает улучшить состояние человека при сахарном диабете 2-го типа. Здесь следует уточнить, что больше этого вещества находится в зеленых бананах. Для сравнения, в зеленом плоде среднего размера находится 12,5 грамма крахмала, в спелом — не более 5 граммов. Источнк: NCBI

Стройная фигура

Резистентный крахмал препятствует формированию жировых отложений и увеличивает расходы энергии, что приводит к быстрым и ощутимым результатам при борьбе с лишним весом. Рекомендуемая суточная норма этого вещества — 10 граммов. Конечно же, помимо поедания бананов следует вести активный образ жизни и контролировать пищевые привычки. Источник: NCBI