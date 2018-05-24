10+ строгих правил в жизни Илона Маска, которые уже можно назвать «рецептом успеха»

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Сегодня мало кто не знает про Илона Маска. Он всегда продвигал идеи, которые казались нереальными для своего времени: электронные платежи, доступные электромобили, полет на Марс, ракеты многоразового использования. И Илон не ограничился только словами: создав PayPal, Tesla, SpaceX, он стал одним из самых известных людей в Кремниевой долине и во всем мире. Исходя из того, что о нем говорят его близкие и коллеги, он мало похож на бизнесмена, который не знает, куда девать свои миллионы. Скорее он трудоголик, который работал и работает в бешеном темпе и требует того же от других. Илон редко дает интервью и практически никогда не рассказывает о себе, но благодаря нескольким книгам про него мы можем хотя бы немного понять, что он за личность. AdMe.ru подобрал цитаты от самого Илона и людей из его окружения, которые помогут лучше познакомиться с Илоном Маском в разных сферах его жизни.

Илон Маск и работа

«Если бы я мог не есть и при этом работать больше, я бы перестал есть. Как бы получать питательные вещества, не сидя за едой?» Илон Маск

Брюс Лик, бывший ведущий инженер Apple QuickTime, удивлялся его способности работать по ночам. Он отмечал, что Илон мало спал и всегда разбирался в том, над чем работал. У него был уровень компьютерного хакера, он изучал литературу, связанную со всеми проектами, которые создавал (включая ракетостроение!). Когда SpaceX существовал только в виде идеи, Илон сам детально расписал стоимость материалов для сборки и запуска ракеты. Маск был уверен, что сможет обыграть компании, занимающиеся запуском летательных аппаратов, создав ракету среднего размера. В таблицах Илона все было описано на редкость подробно, были даже представлены гипотетические показатели производительности ракеты. Его коллеги, которые вплотную занимались ракетостроением и связанными с ним вопросами, даже не поверили сначала, что Илон смог так быстро изучить все и самостоятельно провести вычисления. Как оказалось, до этого Маск несколько месяцев изучал аэрокосмическую отрасль и физику космических полетов, читал книги «Ракетные двигатели», «Основы астродинамики», «Аэротермодинамика газовых турбин и ракетные двигатели».

Большинство коллег Маска отмечали, что даже в условиях очень сильного стресса он остается очень рациональным. Какие бы удары ни наносила ему судьба, он сдерживает их, не теряет концентрации и сохраняет возможность принимать четкие, взвешенные решения. При этом сам Илон не говорит, что не чувствует страха или стресса. В интервью он как-то сказал: «Я не сказал бы, что реже других испытываю страх. Вообще-то я бы хотел сократить присутствие этой эмоции в своей жизни, потому что она отвлекает и истощает нервную систему». Но при этом он же утверждает: «Ошибки совершать нестрашно. Главное, каждый раз ошибаться в чем-то новом». В условиях даже самого большого давления Маск оставался преданным работе на все 100 %. Как-то во время ужина со своим инвестором он сказал: «На эти компании я потрачу все, что у меня есть, до последнего доллара. Если нам придется переехать жить в подвал к родителям жены, мы переедем».

Маск и отношения с коллегами и партнерами

«Когда один из сотрудников пропустил важное мероприятие, так как присутствовал при рождении своего ребенка, Маск написал ему: „Это не повод. Я весьма разочарован. Тебе необходимо расставить приоритеты. Мы здесь меняем мир, меняем историю, и ты либо с нами, либо нет“». Эшли Вэнс «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее»

Однажды упал почтовый сервер SpaceX и Илон сказал буквально следующее: «Чтобы такой хрени больше не было, понял?» Он умел прожигать взглядом и всегда хотел немедленных результатов. Такого же он требовал и от себя. Он считает, что нужно быть очень дотошным, оценивая себя, и работать как вол. В условиях постоянного давления некоторые работники в компаниях Маска выдерживают считанные недели или месяцы. Некоторые задерживались на пару лет, но все равно выгорали или были уволены. При этом иногда эго Маска выходило за границы. Коллектив работников каждый раз приходил в бешенство, когда они читали в газетах, что Маск приписывает создание ракеты Falcon только себе. А когда-то Илон даже нанял документалистов, которые ходили только за ним с камерой. Все это сильно бесило людей, которые работали в цеху не разгибая спины, а компания к тому же еще не запустила ни одной ракеты.

Подобно многим ученым, Маск часто употребляет во время разговора точные научные выражения, ничего не поясняя и не упрощая. Если вы ничего не понимаете, это ваши проблемы. При этом манера Маска запросто рассуждать о невозможных вещах превратила его в божество Кремниевой долины: коллеги вроде Пейджа говорят о нем с почтительным уважением и неким трепетом, а начинающие предприниматели стремятся «быть как Илон» — в былые времена они так же умилительно подражали Стиву Джобсу.

Илон Маск и детство

«Может быть, я читал слишком много комиксов в детстве. В комиксах все пытаются спасти мир. И мне показалось, что надо попытаться сделать мир лучше, потому что иначе в чем заключается смысл этой жизни?» Илон Маск

Призвание Маска — сделать людей межпланетным видом — отчасти объясняется большим влиянием научной фантастики и высоких технологий. Он любил книги, комиксы, компьютерные игры, учился физике и экономике. Его папа — инженер-электромеханик, вокруг Илона с детства было много всяких инженерных штук. Маск говорил: «Физика — это хороший способ мышления. Выпаривайте идеи до тех пор, пока не обнаружите их истинную сущность, и с этого момента начинайте придумывать».

Лет в 5–6 Илон стал периодически отгораживаться от мира, отдаваясь решению какой-то задачи. В такие моменты с ним можно было даже не разговаривать: он бы попросту не услышал. В воображении он видел картинки с высочайшей четкостью и детализацией. Он и сам говорил, что та часть мозга, которая занята обработкой визуальной информации, у него умеет переключаться на внутренние мыслительные процессы. С сожалением он констатировал, что теперь нечасто это использует, потому что слишком много вещей требует его внимания, но в детстве это случалось само собой.

К учебе Илон относился без особого энтузиазма. Он говорил, что лучше будет играть в компьютерные игры, писать программы и читать книги, чем пытаться получить наивысший балл по предмету, в котором не видит смысла. Вместо этого Илон стремился к полезным знаниям и приходил в книжный магазин неподалеку от дома сразу после школы и оставался там, пока родители не вернутся с работы. Читал художественную литературу, комиксы, научпоп. Продавцы его в основном не трогали, выгоняли лишь несколько раз. У него быстро появилось несколько любимых книг: «Автостопом по Галактике», «Властелин колец», «Основание» Айзека Азимова, «Луна — суровая хозяйка» Роберта Хайнлайна. Илон вспоминал, что быстро вырос из районной библиотеки и уговаривал библиотекарей заказывать для него новые книги. В 3-м классе он даже начать читать Британскую энциклопедию. «Это было очень полезно! — вспоминал Илон. — Ты ведь даже не знаешь, чего именно ты не знаешь. И вот ты начинаешь понимать, сколько всего вокруг нас».

Когда Маск стал серьезно задумываться о том, чем ему заняться после окончания университета, сначала он рассмотрел возможность работы в сфере компьютерных игр. Ими Маск был одержим с самого детства. Но все-таки он решил, что для него это недостаточно великая цель. «Я действительно люблю компьютерные игры, но, если я создам самые крутые игры, как это повлияет на земные дела, на мир в целом? — говорит он. — Никак. Я обожаю компьютерные игры, но не настолько, чтобы ограничить ими свою карьеру».

Илон Маск и девушки

«Я думаю, что работе и детям я уделяю достаточно времени. Но есть еще проблема. Мне нужно найти подругу. Вот на это нужно выкроить еще сколько-то. Может быть, даже 5–10 часов... Сколько времени нужно женщине в неделю? Может быть, 10 часов? Какой вообще минимум? Я не знаю». Илон Маск

Одна из бывших жен Маска признавалась, что тот очень усердно ухаживал за нею. Когда она демонстрировала холодность, он только удваивал усилия и не признавал слова «нет». Если телефон звонил не переставая, это значило, что звонит именно Илон. Она говорила: «Отвязаться от него невозможно. Это Терминатор. Он фиксирует свой взгляд на чем-то и говорит: „Мое“. Ну и постепенно он покорил меня».

Практически все женщины в жизни Маска отмечали, что его сложно понять. Его бывшая жена Джастин говорит: «Он делает то, что хочет, и никто не в силах помешать ему. Этот мир принадлежит Илону, а все мы, остальные люди, просто обитаем в нем».

Илон Маск и цели

«Он менее всего — генеральный директор компании, озабоченный прибылью, скорее, он генерал, ведущий войска к великой победе. В то время как Марк Цукерберг хочет помочь вам поделиться с другими своими детскими фотографиями, Маск хочет... как бы это сформулировать... спасти род человеческий от добровольного или случайного уничтожения». Эшли Вэнс

Эшли Вэнс, автор книги о Маске, отмечает, что Илон, соглашаясь на написание книги о нем, хотел, чтобы мир знал, что он кое-чем отличается от обычного предпринимателя из Кремниевой долины. Он не просто вынюхивает тенденции и рвется к богатству. Он ищет ответы на главные, общечеловеческие вопросы. Однажды Маск сказал, что люди должны заниматься вещами, к которым чувствуют пристрастие, — только так можно быть счастливым. Он всегда говорил: «Работайте по 80–100 часов в неделю. Это повысит шансы на успех». Объяснял он этот постулат просто: если другие работают 40 часов в неделю, а вы пашете 100 часов, то, даже делая то же самое, вы можете достичь результата в 2,5 раза быстрее.

Несмотря на падения, неудачи и недоверие со стороны общественности, в начале 2012 года многие признали: Маск действительно добивается целей. Его компании, когда-то осмеянные, преуспевали: SpaceX отправила орбитальный корабль на Международную космическую станцию и благополучно вернула его на Землю, Tesla Motors выпустила электромобиль Model S, да такой, что у представителей автомобильной промышленности перехватило дыхание от восторга.