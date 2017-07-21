10 суперспособностей, которые бывают только у младенцев

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Для того чтобы понять, насколько удивительны младенцы, достаточно лишь однажды их увидеть. Мы в AdMe.ru уверены, что эти маленькие люди — фантастические существа. И вот несколько фактов тому в подтверждение.

1. Младенцы не плачут

«Как же так? — возмутятся многие. — Младенцы только и делают что плачут». Но это неверно. На самом деле малыши кричат, стонут, гулят, но только не плачут. Слезы у них просто не появляются из-за закрытых протоков.

2. Они отлично чувствуют себя под водой

Это называется нырятельным рефлексом. Он пропадает примерно к 6 месяцам. При погружении ребенка в воду у него перекрываются дыхательные пути, а конечности начинают совершать плавательные движения.

3. Они глотают и дышат одновременно

У младенцев гортань лежит выше, чем у взрослых людей. При глотании вход в их дыхательные пути не перекрывается надгортанником. Поэтому во время глотания новорожденные могут без проблем вдыхать воздух.

4. Если нужно, они могут чихать без перерыва

Носовые проходы у новорожденных намного уже, чем у взрослых. Поэтому их нужно прочищать чаще. Поскольку высморкаться у малыша нет никакой возможности, ему приходится пользоваться безусловными рефлексами. Так, новорожденный может чихать без остановки, пока его нос не избавится от раздражителей.

5. Они отлично засыпают под дрель соседа сверху

Многие думают, что во время сна новорожденного нужно ходить на цыпочках и разговаривать самым тихим шепотом, хотя в первые дни жизни малышей совсем не раздражают громкие звуки. Молодые родители обычно впадают в ступор, видя, как их чадо сладко посапывает под звуки ремонта или громкую музыку.

6. У них присутствует естественный акцент

Ученые выяснили, что младенцы кричат с национальным акцентом. Его они приобретают еще в утробе, когда слышат голос матери.

7. Новорожденные умеют ползать

Удивительно, но только что родившийся малыш вполне способен доползти до материнской груди. Правда, для этого нужно сначала положить его маме на живот. По мнению ученых, младенцев привлекает запах молока, к которому они стремятся, практически не видя цели.

8. Из-за множества мелких костей малыши очень гибкие

Скелет младенца насчитывает порядка 300 костей. С возрастом многие из них срастаются и превращаются в единое целое. Но пока кости не соединены, тело новорожденного остается чрезвычайно гибким. Эта природная особенность нужна для того, чтобы малыш мог пройти через родовые пути.

9. У них самостоятельно меняется имидж

Со временем у детей могут полностью поменяться волосы. Тот пух, с которым малыш рождается, выпадает, оставляя место для новых волос. Из-за этого урожденные блондины могут превратиться в брюнетов, а кудряшки способны смениться прямыми прядями.

10. Младенец может утроить свой вес и не потолстеть

В первый год жизни малыш стремительно развивается. В этот период вес младенца может увеличиться втрое. При том на комплекции ребенка это никак не отразится, ведь он не только толстеет, но и растет.