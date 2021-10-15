10 советов о том, как выбрать джинсы, которые сядут как влитые и прослужат долго

Джинсы наверняка есть в гардеробе у большинства людей этой планеты. Но при современном многообразии фасонов и цветов не так-то просто выбрать идеальную модель, которая и сидеть будет хорошо, и прослужит долго.

Мы в AdMe.ru разобрались, куда нужно смотреть и на что следует обратить внимание, прежде чем купить очередную пару.

Маркировка

Как подобрать свой правильный размер? Обычно производители указывают размеры в дюймах. На джинсах в большинстве случаев есть 2 цифры: W (ширина в талии) и L (длина). Чтобы рассчитать все это в сантиметрах, нужно умножить указанные цифры на 2,54.

Шероховатая текстура

У классических хлопковых джинсов ткань будет плотной, шероховатой на ощупь и увесистой. Джинсы не должны быть тоненькими и идеально гладкими, даже если они летние и рассчитаны на очень теплую погоду.

Расстояние от паховой зоны до ширинки

Расстояние от пахового шва до нижнего края ширинки не должно быть больше 7–9 см. В противном случае будет казаться, что джинсы слишком сильно натянуты.

Правильная посадка

Если хочется удлинить силуэт, нужно выбирать высокую посадку. Но не следует натягивать высоко джинсы, которые для этого не предназначены. Ведь даже если посильнее затянуть ремень на джинсах средней посадки, они не станут похожими на модель c высокой талией, а будут лишь некрасиво топорщиться и создадут странный эффект в области паха.

Задние карманы

Изучая швы задних карманов, следует обратить внимание на углы. В углу заднего кармана можно заметить шов-закрепку, который специально создан для предотвращения быстрого износа, если на кармане нет заклепки. Благодаря утолщенным швам карманы не оторвутся спустя несколько месяцев носки.

Удлинение силуэта

Подобный вертикальный декор добавит изюминку даже самым простым моделям, особенно в тандеме с высокой посадкой. А еще преобразит фигуру, визуально удлинив ноги и сделав их стройнее. Можно поэкспериментировать и с шириной штанин.

Молния

Молния должна быть от YKK. Это ведущий производитель фурнитуры, которую используют почти все уважаемые изготовители джинсов. Зубчики молнии и замок должны быть одного цвета.

Шлевки

На джинсах должно быть 5 или больше шлевок, чтобы ремень хорошо держал джинсы и сидел красиво. Если их меньше, он будет прилегать неплотно и исказит пропорции фигуры. К тому же это скажется на удобстве.

«Опасная» сборка

Такая сборка будет смотреться хорошо только тогда, когда живот совершенно плоский. В противном случае подобная модель может испортить фигуру и «дорисовать» ненужные выпуклости, особенно после плотного обеда.

Модели с принтом

Карманы, потертости, вышивка, стразы, ремешки и прорези — обилие декора способно сыграть злую шутку с вашей фигурой, когда этого совсем не хочется. Чтобы визуально не добавить себе ненужные сантиметры, лучше отдать предпочтение лаконичным моделям без каких-либо лишних деталей. Крупный контрастный принт тоже способен добавить дополнительный объем и вдобавок привлечь внимание к проблемным зонам.