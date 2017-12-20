7 совершенно незначительных вещей, которые могут быть сигналом опасной болезни

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Иногда лучше побыть паникером и обратить внимание даже на незначительнейшую мелочь в организме. Ведь именно такие мелочи помогают выявить и устранить опасную болезнь на ранних стадиях. AdMe.ru собрал на первый взгляд пустяковые изменения во внешности или поведении, которые могут быть предвестниками трагичного диагноза. Прочитайте внимательно!

На фото со вспышкой красный лишь один глаз

Красные глаза на фото со вспышкой — настоящая кара всех любителей сниматься в ночи. На самом деле это просто отсвечивающие кровеносные сосуды в глазу человека. И если один глаз вышел красным, а другой белым — значит, что-то перекрывает сосуды. Это может быть катаракта, бельмо, некое инфекционное заболевание и самое опасное — рак сетчатки глаза. К примеру, недавно одна жительница США поделилась такой фотографией сына в интернете, на что комментаторы-спасители быстро отправили ее к специалистам, где и подтвердился последний диагноз. Так что, если увидели подобное фото с вечеринки, бегом к офтальмологу!

Темная полоса на ногте

Еще одно фото, поставившее на уши весь фейсбук: мастер маникюра выложила снимок ногтя своей клиентки с черной вертикальной полосой на большом пальце. Женщина хотела просто закрасить неэстетичную полоску, но благодаря бдительному мастеру, срочно направившему ее в больницу, обнаружила рак кожи. Такая полоска называется мeлaнoнихией — и этo нe caмocтoятeльнoe зaбoлeвaниe, a признак некоего серьезного недуга в организме. Увидели — скорее к врачу. Сразу оговоримся, что эта полоска угрожает, скорее, лишь европеоидной расе, в то время как для других рас это может быть нормой.

Резко изменившийся почерк

Если у человека резко изменился почерк — это может быть одним из первых симптомов болезни Паркинсона, дрожательного паралича другими словами. При этом недуге почерк вдруг меняется: становится неровным, мелким, с уменьшающимися или вовсе исчезающими во время письма буквами. Это связано с тем, что человек всеми силами пытается унять дрожание рук и строго контролирует себя.

Острая необходимость записывать все в еженедельник

Записывать свои планы на бумагу — хорошая привычка дисциплинированного человека. Но вот если человек никогда этого не делал и вдруг почувствовал резкую необходимость постоянно все записывать по причине простой забывчивости — это совсем нехорошо. Это говорит о резком ухудшении кратковременной памяти, что может быть одним из первых симптомов болезни Альцгеймера. P. S. Если у вас есть такие подозрения относительно своих близких или просто медицинское любопытство, рекомендуем посмотреть фильм «Все еще Элис» о всех стадиях болезни Альцгеймера.

Периодическое наблюдение резких вспышек света

Наблюдение внезапных вспышек света там, где их быть не должно, может свидетельствовать о поражении глазной сетчатки. Если вспышки (чаще их описывают как «взрывающиеся звезды» или как «молнии») сопровождаются еще и головной болью и головокружением — опять же срочно едем в больницу.

Неутолимая жажда

Если человек резко начал испытывать постоянное чувство жажды и пить намного больше воды, чем обычно, — это признак интоксикации. Она может быть вызвана многими причинами: от похмелья до отравляющих организм опухолей. Но все же самая частая болезнь с таким резким симптомом — это сахарный диабет. Поэтому также рекомендуется незамедлительно отреагировать на подобный сигнал организма.

Боль в районе пупка

Приступ аппендицита — вещь вроде бы уже бытовая, но тем не менее страшная. Самое любопытное, что ученые до сих пор не могут выявить причины заболевания и склоняются к варианту, что у каждого человека она своя. Тем не менее есть наиболее общий для большинства людей начальный симптом приступа: резко возникшая боль в районе пупка, которая часа через 2–4 плавно сдвигается в правую нижнюю часть живота. У такого процесса перемещения есть даже собственное название — симптом Кохера. Заметив его, срочно звоните в неотложку. Если подобная многочасовая боль вдруг утихла — это вовсе не повод выдыхать, ведь это может быть просто затишье перед уже смертельно опасным перитонитом (осложнением аппендицита). Так что в любом случае вызывайте скорую, господа.

Запомните эти пункты и следите за своим драгоценным здоровьем. И ни в коем случае не занимайтесь самолечением — «включайте» параноика и вперед к специалистам!