10 слов и выражений, которые мы обычно произносим на автомате, не замечая грубых речевых ошибок

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Нередко даже в обычном общении мы стремимся украсить свою речь каким-нибудь ярким словом или фразой. К сожалению, это не всегда бывает уместно, а иногда звучит крайне нелепо. Запомнить правильное значение слова, чтобы не перегружать речь витиеватыми выражениями, на самом деле не так сложно.

AdMe.ru проштудировал учебники русского языка и нашел несколько примеров распространенных речевых ошибок. Посмотрите, как часто мы неправильно употребляем фразы и слова, в которых только на первый взгляд нет ничего особенного.

1.

Сотрудничество — это совместная работа, деятельность. Таким образом, используя фразы «взаимное сотрудничество» или «совместное сотрудничество», мы говорим о «взаимной совместной работе» или «совместной совместной деятельности». Не надо так.

2.

Здесь достаточно запомнить, что одолжить — это дать взаймы, а занять — взять взаймы. Таким образом, одолжить можно кому-нибудь, но не у кого-то. И, наоборот, занять можно у кого-то, но не кому-нибудь.

3.

Слово «вверх» здесь лишнее. «Подниматься» и так подразумевает движение наверх. Так же как и «спускаться» — движение вниз. Другими словами, выражение «спускаться вниз по лестнице» также является неправильным. Верно: «подниматься по лестнице» и «спускаться по лестнице».

4.

Согласно «Словарю иностранных слов», бонус — это дополнительное вознаграждение, премия или дополнительная скидка, предоставляемая продавцом покупателю в соответствии с условиями сделки или отдельного соглашения. Другими словами, бонус уже подразумевает в себе что-то добавочное.

5.

Знакомство изначально подразумевает под собой первую встречу или узнавание чего-либо нового. Поэтому употребление фразы «впервые познакомились» является некорректным. «Впервые узнали», «впервые встретились», но «познакомились».

6.

Значение слова «оптимальный» — самый благоприятный, наилучший, наиболее подходящий. Вот почему использование его вместе с определительным местоимением «самый» неуместно и избыточно.

7.

Особенность — это характерное, отличительное свойство, качество, признак кого- или чего-либо. Поэтому употреблять прилагательное «отличительная» с этим словом неправильно. Отличительными могут быть, например, черты или характеристики.

8.

Оба наречия — «напополам» и «пополам» — означают «на две равные части», «в равных долях». Однако «пополам» является нейтральным словом, а вот «напополам» уместно только в разговорной речи.

9.

Период — это промежуток, интервал времени. Вот почему словосочетание «период времени» является лексически избыточным и некорректным.

10.

Избыток — это то, что превышает потребность в чем-либо, излишек. Это слово является общеупотребительным. Слово же «переизбыток» уместно только в разговорной речи и подразумевает чрезмерный избыток чего-либо.