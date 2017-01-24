10 секретов нашей планеты, о которых мы не догадывались

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Как много вы знаете о нашей планете? Вы слышали, что иногда время на Земле ускоряется, а внутри нее пылает второе Солнце? Редакция AdMe.ru прошерстила свежие журналы о науке и собрала подборку самых невероятных фактов о нашей планете. Готовьтесь, мы будем ломать стереотипы!

Нас греет не только Солнце

Столько лет мы верили, что наш основной источник тепла — Солнце. Стоит ему погаснуть, как все живое умрет, а человечество навсегда исчезнет с лица Земли. Но оказывается, температура ядра Земли такая же, как поверхности Солнца. Это 5 500 °С, но есть проблема: до ядра 3 000 км. Люди пока смогли прокопать только на 18 км.

Землетрясения ускоряют время

Нам всю жизнь твердят, что в сутках 24 часа. Ведь ровно столько нужно Земле, чтобы совершить полное вращение вокруг своей оси. Но планета успевает сделать этот оборот быстрее. Реальная длина суток составляет 23 часа 56 минут 4 секунды. На скорость вращения оказывают влияние разные факторы. Например, в 2011 году после землетрясения в Японии Земля начала вращаться быстрее, а дни стали короче на 2 секунды. К 2015 году скорость вращения снова стала нормальной.

Динозавры топтали совсем другую Землю

Земля, по которой ходили динозавры, отличается от той, которую сегодня топчем мы. Вы наверняка слышали, что после извержения вулкана лава остывает, формируя острова и сушу. И это первый шаг к обновлению Земли. Магма поднимается из земных глубин на поверхность, затем остывает, образуя вулканические породы.

А Земля точно круглая?

Прошло немало лет, пока люди перестали считать Землю плоской. Но знаете ли вы, что на самом деле ее форма далека от шара? Планета приплюснута у полюсов, а на экваторе между Азией и Австралией находится огромная выпуклость. Поэтому технически Земля все еще круглая, но совсем не похожа на шар. Скорее, на огромную картофелину.

Люди — не хозяева Земли

К 2017 году численность населения превысила 7,4 млрд человек. Но правда в том, что в одной чайной ложке земли больше микроорганизмов, чем людей на всем земном шаре. А сколько бактерий обитает в воде? Именно их можно считать властелинами Земли. По грубым подсчетам ученых, рядом с нами обитает 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 микробов.

Что не так с космическим мусором

На протяжении своего существования человек больше 135 раз делал вылазки в открытый космос. И мы узнали о космическом мусоре на орбите: остатки астероидов, части ракет и больше 2 000 спутников, которые движутся со скоростью 35 км/ч. Помните фильм «Гравитация»? Космический мусор — серьезная опасность для экипажей орбитальных станций, которые работают в открытом космосе.

Откуда весь этот воздух

Тропические леса Амазонки занимают лишь 5,5 млн кв. км. Здесь образуется 20 % кислорода, которым мы дышим. Остальные тропические леса гораздо меньше и находятся в Центральной Америке, Африке, Южной Азии и Австралии. Их общая площадь равняется площади лесов Амазонки.

Но ценность лесов не в том, что они выделяют кислород. Они обеспечивают его постоянный круговорот в природе благодаря микроорганизмам, растениям и деревьям. Каждый год площади лесов стремительно уменьшаются. Причины тому — глобальное потепление и масштабные вырубки.

Гравитация на Земле может меняться

Вопреки тому, что мы узнали на уроках физики, сила притяжения на планете не везде одинакова. Если вы, гуляя по экватору, моментально перенесетесь на один из полюсов, ваш вес резко увеличится на 0,5 %. В некоторых местах Земли, например в районе Гудзонова залива, сила притяжения меньше обычной. Такие аномалии получаются из-за тонкой земной коры, влияния ледников и движений магмы.

Южное сияние

Возможно, вам довелось вживую увидеть зеленые, розовые и даже голубые огни, танцующие в небе. Ближе к северу их называют полярным, или северным сиянием. На юге это явление называют южным сиянием. Оно возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем Земли. В результате в верхних слоях атмосферы появляется сияние, заливающее огнями все небо.

Водный мир

Наша планета на 70 % покрыта водой. И ее большая часть приходится на Тихий океан. Удивительно, но мы знаем гораздо больше о космосе, чем о Мировом океане. К настоящему моменту исследовано лишь 5 % водного мира. Мы открыли примерно 210 тыс. видов живых существ, в том числе рыб, грибов, растений и микроорганизмов. Ученые считают, что в океане обитают еще примерно 20 млн неизвестных нам видов. Чтобы попасть в самое глубокое место в океане, о котором нам известно, придется опуститься в Марианскую впадину на 11 тыс. метров под воду. Это больше, чем высота Эвереста (8 848 метров). Режиссер «Титаника» и «Аватара» Джеймс Кэмерон стал первым человеком, который в одиночку опустился на дно Марианской впадины.