10 щелочных продуктов, которые избавят от проблем с ожирением

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От правильного соотношения кислот и щелочи в крови (pH) зависят наши фигура, здоровье и продолжительность жизни. Если баланс нарушается, организм начинает болеть. Рацион современного человека, как правило, очень кислотен, поэтому употребление ощелачивающей пищи поможет нормализовать pH.

AdMe.ru делится списком из 10 щелочных продуктов, которые защитят нас от ожирения, проблем со здоровьем и плохого настроения. Не пропустите бонус в конце поста: мы расскажем о диете, которая помогает актрисе и модели Эль Макферсон в ее 54 года выглядеть на 25 лет.

1. Авокадо

Исследования диеты на основе этого продукта показывают снижение общего уровня холестерина на 8,2 %. Кроме того, авокадо помогает нейтрализовать кислые продукты в нашем желудке и способствует усвоению питательных веществ из фруктов и овощей. Испанский историк Бернардино Саагунский (Bernardino de Sahagun) в своей книге «Общая история дел Новой Испании» (1576 год) отмечал, что о полезных свойствах этого плода знали еще ацтеки. Они использовали косточку авокадо в лечебных смесях.

2. Бананы

Бананы содержат два основных типа клетчатки: устойчивый крахмал (содержится в незрелых бананах и способствует пищеварению) и пектин (может помочь защитить от рака толстой кишки). Спелые бананы содержат витамины и щелочь, уравновешивают уровень сахара в крови (за счет железа для выработки гемоглобина) и снижают кровяное давление (за счет калия).

3. Цветная капуста

Цветная капуста по совокупному содержанию полезных веществ превосходит другие виды капусты. В продукте содержатся витамины С, А, В, РР, а также холин, который укрепляет нервную систему и помогает предотвратить накопление холестерина в печени. Из полезных микроэлементов в цветной капусте содержатся кальций (для крепких костей) и магний (для хорошего настроения).

4. Дыня

Из приятностей: в продукте присутствуют каротин (снижает вероятность заболеваний раком), клетчатка, а также фолиевая и аскорбиновая кислоты (для поддержки иммунной системы и костной ткани). А еще благодаря высокому содержанию витамина С дыня поможет сохранить нашу кожу красивой и здоровой.

5. Виноград

Виноград содержит большое количество полезных растительных соединений, которые могут защитить от некоторых видов рака и снизить холестерин. В 16-недельном исследовании с 38 мужчинами у тех, кто принимал 20 г виноградного экстракта в день, отмечалось снижение уровня сахара в крови. Виноград содержит кальций, магний, калий и фосфор — элементы, необходимые для здоровья костей.

6. Огурцы

Огурцы отлично подходят для удаления кислоты и токсинов из организма. Также продукт за счет содержащихся в нем флавоноидов выводит из организма свободные радикалы, накопление которых может привести к возникновению сердечных, легочных и аутоиммунных заболеваний. Огурцы низкокалорийны, и их можно смело вводить во многие диеты.

7. Киноа

Киноа, или квиноа, содержит больше белка, чем другие зерновые. Также продукт обеспечивает наш организм фосфором (не уступает большинству видов рыбы), железом (в 2 раза больше, чем в пшенице), кальцием, клетчаткой и витаминами группы B, которые участвуют во всех видах обменных процессов.

8. Мангольд

Мангольд — листовая свекла, содержащая много витамина К (способствует очищению и свертываемости крови), а также витамины А и Е, натрий, магний, кальций и железо. За счет такого витаминного коктейля продукт улучшает кровообращение, укрепляет зубы и кости, помогает организму бороться с вирусами.

9. Лимон

Лимон препятствует развитию рака, снижает риск инсульта, очищает организм от шлаков и токсинов, помогает при авитаминозах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нарушении минерального обмена, атеросклерозе, гипертонии. Список полезных свойств этого продукта так велик, что в Средние века даже считали, будто этот цитрус способен уберечь от чумы.

10. Базилик

Базилик содержит много антиоксидантов, помогает с детоксикацией и снижает вредное воздействие стрессоров на организм. Также продукт выполняет противовоспалительные, обезболивающие, жаропонижающие, иммуномодулирующие и мочегонные функции.

Бонус: Эль Макферсон и ее щелочная диета

Эль Макферсон поддерживает оптимальный баланс рН в организме за счет отказа от красного мяса, пшеницы, сахара, молочных и обработанных продуктов питания. Уменьшая количество кислотных продуктов и заменяя их овощами и фруктами, можно помочь организму вернуться в щелочное состояние и избавиться от токсинов, а пищеварительной системе и печени — отдохнуть и восстановиться. А какие бы полезные щелочные продукты добавили вы в этот список? Расскажите нам в комментариях.