Сколько стоит заменить самые важные «запчасти» тела человека
Хорошо быть роботом: если сломалась какая-то запчасть, ее можно просто заменить. Благодаря достижениям медицины нечто подобное можно провернуть и с человеком, вот только стоить это будет немного дороже. Но насколько дороже?
AdMe.ru одолел исключительно праздный интерес, и мы решили выяснить, во сколько обойдется покупка и замена важных «запчастей» у Homo sapiens.
№ 10. Яйцеклетка
$ 4 000 — 8 000
При помощи донорской яйцеклетки решается одна из самых распространенных проблем — бесплодие. Только 6–8 раз в жизни любая молодая здоровая девушка может стать донором яйцеклетки.
- По данным центра репродукции в Нью-Йорке, за одну яйцеклетку донор получает в среднем $ 6 000. А тот, кому потребуется яйцеклетка, заплатит как минимум $ 10 000.
№ 9. Костный мозг
$ 3 000 — 10 000
Стволовые клетки очень ценятся в медицине, а костный мозг — главный их источник. Именно костный мозг пересаживают, чтобы справиться с онкологическими заболеваниями. Однако найти подходящего донора и пересадить сам костный мозг — далеко не простая задача.
- Именно поэтому цена на операцию может доходить до $ 800 000. А донору за пожертвование костного мозга заплатят около $ 3 000.
№ 8. Роговица глаза
$ 5 000 — 11 000
Замена роговицы при серьезных проблемах со зрением — одна из самых частых операций. Благодаря новым технологиям, замена этой части глаза является достаточно быстрой и безболезненной процедурой.
- Министерство здравоохранения сообщает, что средняя цена операции составляет $ 13 000. А стоимость самой роговицы колеблется от $ 5 000 до $ 11 000.
№ 7. Кишечник
$ 2 500 — 20 000
Основной процесс пищеварения проходит в тонком кишечнике, а не в желудке, как полагают многие. В случае серьезных неполадок или поломки кишечника его можно заменить, но стоить это будет недешево.
- По данным Центра трансплантологии, цена операции будет составлять от $ 200 000 до $ 1,2 млн, а время ожидания в очереди — 680 дней.
№ 6. Кости и связки
$ 5 000 — 30 000
Поврежденные сухожилия — частая травма среди спортсменов. В отличие от многих органов, они сохраняются намного дольше, поэтому операция стоит гораздо дешевле.
- Как правило, связки и кости идут в комплекте, а средняя стоимость реконструкции колена составляет $ 15 000.
№ 5. Поджелудочная железа
$ 80 000
Замена поджелудочной может потребоваться при тяжелой форме диабета. Хотя для пересадки может использоваться только часть железы, у донора ее извлекают целиком. Еще и вместе с печенью.
№ 4. Печень
$ 55 000 — 400 000
Врачи давно научились пересаживать печень, забирая только часть донорского органа. Но тем не менее это одна из самых дорогих частей нашего тела.
- Часть печени будет стоить $ 55 000, вся печень — $ 400 000. А сама операция, как пишет Центр трансплантологии, может стоить от $ 200 000 до $ 800 000.
№ 3. Почка
$ 15 000 — 300 000
Самый востребованный орган для трансплантации — это почка. Цены на почку разнятся в зависимости от страны. Так, в Индии одна почка будет стоить $ 15 000, а в США — до $ 262 000. На почки приходится 75 % операций по трансплантологии.
- Очередь на операцию просто огромная — в среднем 680 дней ожидания. А стоить пересадка будет $ 400 000.
№ 2. Сердце
$ 200 000 — 400 000
С одним из самых главных органов нашего тела все сложно. Операция крайне опасна, а пересаженный орган редко служит больше 8 лет. Тем не менее это одна из самых востребованных операций.
- Цена самого сердца в среднем составляет $ 280 000, однако стоимость одной из самых сложных операций по пересадке может доходить до $ 1,5 млн.
№ 1. Легкие
$ 58 000 — 500 000
Легкие — один из самых хрупких органов нашего тела. Уже через несколько часов после смерти донора легкие становятся бесполезны, отсюда и высокая цена.
- Стоимость отдельного легкого — $ 58 000, а пара легких, соединенных трахеей, может стоить до $ 500 000. Но это только полдела. Операция крайне сложна и опасна, поэтому цена трансплантации может достигать $ 1–2 млн.
Фото на превью imgur