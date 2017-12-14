Сколько стоит заменить самые важные «запчасти» тела человека

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Хорошо быть роботом: если сломалась какая-то запчасть, ее можно просто заменить. Благодаря достижениям медицины нечто подобное можно провернуть и с человеком, вот только стоить это будет немного дороже. Но насколько дороже? AdMe.ru одолел исключительно праздный интерес, и мы решили выяснить, во сколько обойдется покупка и замена важных «запчастей» у Homo sapiens.

№ 10. Яйцеклетка $ 4 000 — 8 000

При помощи донорской яйцеклетки решается одна из самых распространенных проблем — бесплодие. Только 6–8 раз в жизни любая молодая здоровая девушка может стать донором яйцеклетки. По данным центра репродукции в Нью-Йорке, за одну яйцеклетку донор получает в среднем $ 6 000. А тот, кому потребуется яйцеклетка, заплатит как минимум $ 10 000.

№ 9. Костный мозг $ 3 000 — 10 000

Стволовые клетки очень ценятся в медицине, а костный мозг — главный их источник. Именно костный мозг пересаживают, чтобы справиться с онкологическими заболеваниями. Однако найти подходящего донора и пересадить сам костный мозг — далеко не простая задача. Именно поэтому цена на операцию может доходить до $ 800 000. А донору за пожертвование костного мозга заплатят около $ 3 000.

№ 8. Роговица глаза $ 5 000 — 11 000

Замена роговицы при серьезных проблемах со зрением — одна из самых частых операций. Благодаря новым технологиям, замена этой части глаза является достаточно быстрой и безболезненной процедурой. Министерство здравоохранения сообщает, что средняя цена операции составляет $ 13 000. А стоимость самой роговицы колеблется от $ 5 000 до $ 11 000.

№ 7. Кишечник $ 2 500 — 20 000

Основной процесс пищеварения проходит в тонком кишечнике, а не в желудке, как полагают многие. В случае серьезных неполадок или поломки кишечника его можно заменить, но стоить это будет недешево. По данным Центра трансплантологии, цена операции будет составлять от $ 200 000 до $ 1,2 млн, а время ожидания в очереди — 680 дней.

№ 6. Кости и связки $ 5 000 — 30 000

Поврежденные сухожилия — частая травма среди спортсменов. В отличие от многих органов, они сохраняются намного дольше, поэтому операция стоит гораздо дешевле. Как правило, связки и кости идут в комплекте, а средняя стоимость реконструкции колена составляет $ 15 000.

№ 5. Поджелудочная железа $ 80 000

Замена поджелудочной может потребоваться при тяжелой форме диабета. Хотя для пересадки может использоваться только часть железы, у донора ее извлекают целиком. Еще и вместе с печенью. Потому-то стоимость операции такая высокая — $ 350 000, а очередь на трансплантацию занимает в среднем 281 день.

№ 4. Печень $ 55 000 — 400 000

Врачи давно научились пересаживать печень, забирая только часть донорского органа. Но тем не менее это одна из самых дорогих частей нашего тела. Часть печени будет стоить $ 55 000, вся печень — $ 400 000. А сама операция, как пишет Центр трансплантологии, может стоить от $ 200 000 до $ 800 000.

№ 3. Почка $ 15 000 — 300 000

Самый востребованный орган для трансплантации — это почка. Цены на почку разнятся в зависимости от страны. Так, в Индии одна почка будет стоить $ 15 000, а в США — до $ 262 000. На почки приходится 75 % операций по трансплантологии. Очередь на операцию просто огромная — в среднем 680 дней ожидания. А стоить пересадка будет $ 400 000.

№ 2. Сердце $ 200 000 — 400 000

С одним из самых главных органов нашего тела все сложно. Операция крайне опасна, а пересаженный орган редко служит больше 8 лет. Тем не менее это одна из самых востребованных операций. Цена самого сердца в среднем составляет $ 280 000, однако стоимость одной из самых сложных операций по пересадке может доходить до $ 1,5 млн.

№ 1. Легкие $ 58 000 — 500 000

Легкие — один из самых хрупких органов нашего тела. Уже через несколько часов после смерти донора легкие становятся бесполезны, отсюда и высокая цена. Стоимость отдельного легкого — $ 58 000, а пара легких, соединенных трахеей, может стоить до $ 500 000. Но это только полдела. Операция крайне сложна и опасна, поэтому цена трансплантации может достигать $ 1–2 млн.