10+ редких особенностей тела, которые вы внезапно можете обнаружить у себя

У кого-то ноги от ушей, а кто-то родился с красивыми огненно-рыжими волосами. Если у вас нет ни того ни другого, не отчаивайтесь: наверняка вы обладаете другими особенностями, о которых даже и не догадывались.

Мы в AdMe.ru разузнали, какие изюминки во внешности встречаются так редко, что сразу делают своего обладателя уникальным.

Диастема

Диастему в народе называют щербинкой. Многие знаменитости сделали диастему своей фишкой. Такая особенность действительно наделяет человека уникальностью, ведь встречается она всего у 1/4 взрослого населения.

Отпечатки пальцев типа «арка»

Петли — самый распространенный рисунок на пальцах, он встречается у 65 % людей. 30 % населения планеты имеют узор в виде завитка. И всего лишь 5 % людей имеют узор типа «арка».

Выпуклый пупок

Такой пупок есть лишь у 10 человек из 100. Как утверждается, процесс перерезания пуповины не влияет на форму пупка, она зависит от других факторов.

Обезьянья линия

Глубокая поперечная линия, которая, не прерываясь, проходит через всю ладонь, есть только у 1,5 % людей. Встречается такая особенность чаще у мужчин, и она, как правило, передается по наследству.

Серые глаза

Этот цвет глаз — один из самых редких. Сероглазых людей в мире всего 3 %, что в 3 раза меньше, чем голубоглазых.

Зеленые глаза

А зелеными глазами могут похвастаться лишь 2 человека из 100. Любопытно, что люди не рождаются с зелеными глазами, только с голубыми или карими, а к 6 месяцам цвет может поменяться.

Отсутствие длинной ладонной мышцы

Примерно у 14 % населения нет такой мышцы. Дело в том, что это рудиментарная часть тела, необходимость в которой отпала в процессе эволюции. Так что отсутствие длинной ладонной мышцы никак не влияет на работу предплечья.

Светлые волосы

Натуральные блондины — только 5% людей, проживающих в Европе и Северной Америке. В других частях света такая особенность может встречаться чаще.

Отсутствие зубов мудрости

Примерно от 5 до 37 % счастливцев не имеют зубов мудрости от рождения. Вероятно, зубы перестают расти за ненадобностью, ведь нашим предкам они нужны были, чтобы жевать грубую и твердую пищу, такую как коренья, листья, орехи и мясо.

Много вкусовых сосочков на языке

1/4 населения Земли может похвастаться обостренным вкусом. А все потому, что у них много вкусовых сосочков на языке. Примерно столько же людей, наоборот, слабо чувствуют вкусы, поскольку имеют мало сосочков.

Двойная макушка

У большинства людей один завиток на голове, и, как правило, волосы закручиваются по часовой стрелке. Двойная макушка — редкое явление, встречающееся у 5 человек из 100. А если оба завитка направлены против часовой стрелки, это делает человека еще более уникальным.

Гетерохромия

Глаза разных цветов бывают менее чем у 1 % людей. Интересно, что гетерохромия может быть частичной: когда часть радужной оболочки в одном глазу отличается цветом от остальной радужки этого же глаза.

Дырочка возле уха

От 0,1 до 5 % людей в разных частях света имеют маленькую дырочку возле уха. Считается, что это рудимент рыбьих жабр, однако данная теория до сих пор не имеет научного подтверждения.

Палец Мортона

Бывает, что второй палец ноги длиннее, чем большой. Такой особенностью обладают от 3 до 22 % людей. Ученый Дадли Мортон, в честь которого синдром и получил название, считал, что длинный второй палец на ноге — это атавизм, напоминающий нам об утраченных хватательных способностях человеческой стопы.