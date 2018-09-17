10 реакций тела, которыми на самом деле мы можем управлять (Спойлер: женщинам кое в чем повезло больше)

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Наивно думать, что мы можем полностью управлять своим телом. Гораздо чаще нам приходится идти у него на поводу, ведь большинство физиологических процессов нам неподвластны. Нередко это доставляет неудобства: нам хочется в туалет, когда его нет рядом, спать, когда надо готовиться к экзамену, или мы не можем остановить кашель во время важной презентации. Эти ситуации не смертельны, но довольно неприятны. К счастью, многое можно изменить, если найти правильный подход к своему организму.

Мы в AdMe.ru составили список лайфхаков, которые помогут перехитрить свое тело и сделать жизнь более комфортной, а физиологию — предсказуемой.

1. Чтобы уменьшить сердцебиение, подуйте на палец

У здорового человека ускоренное сердцебиение — чаще всего результат стресса. Возможно, вы волнуетесь перед важным выступлением или свиданием, переживаете о результатах экзамена или отправили что-то по ошибке своему боссу. К счастью, нам доступен очень простой способ быстро успокоиться: нужно подуть на большой палец. У этой части тела есть собственный пульс. Охлаждение его замедляет и помогает нам расслабиться. Еще один действенный способ — положить палец в рот и выдохнуть воздух. Таким образом мы стимулируем блуждающий нерв, что уменьшит сердцебиение и поможет почувствовать себя более расслабленным и спокойным.

2. Перенос веса на противоположную сторону поможет убрать боль в боку

Многим знакома внезапная и очень неприятная боль в боку, которая появляется во время бега. Из-за нее часто приходится приостанавливать, а то и вовсе прекращать тренировку. Распространенная причина — неправильная разминка. Кровоток при беге усиливается, но кровь не успевает правильно перераспределиться и скапливается в печени или селезенке. Эти органы находятся в оболочке и, переполняясь, давят на нее, из-за этого и появляется боль. Профессиональные спортсмены знают верный способ справиться с этой проблемой: достаточно замедлить темп и перенести вес на противоположную от болевой точки сторону. Делать это нужно одновременно с выдохом. После нескольких повторений боль перестанет вас беспокоить.

3. Небольшая разминка шеи снимет онемение руки

Практически каждый испытывал боль, покалывание или онемение в конечностях. Неприятные ощущения могут быть вызваны неудобной позой во время сна, работы или чрезмерной нагрузкой. Почувствовав неприятные ощущения, мы разминаем руку: крутим ее, двигаем пальцами и кистью. Это действительно помогает, но, как оказалось, есть более действенный способ убрать онемение — покрутить головой. Конечности немеют из-за пережатых нервов, которые проходят через шею. Покрутив головой, вы разомнете шею и снимете лишнее давление на нервы — это уберет неприятные ощущения в руках гораздо быстрее. Этот способ во многих ситуациях гораздо удобнее, например если вы находитесь за рулем.

4. Массаж уха уберет першение в горле

Першение в горле возникает внезапно, и справиться с ним довольно сложно. Стакан воды и кашель если и помогают, то не сразу. Чтобы убрать першение, нужно аккуратно помассировать ухо, лучше всего изнутри. Неприятные ощущения появляются из-за мышечного спазма. Воздействуя на ухо, мы стимулируем нервы, помогаем расслабить мышцы и снять спазм. Возможно, вы уже и сами заметили связь этих двух органов: любые манипуляции с ушами отдаются в горле, а у некоторых людей чистка ушей даже может вызвать кашель. Это обусловлено особой чувствительностью блуждающего нерва, связанного с ушной ветвью.

5. Кашель уменьшит боль от укола

Полностью от неприятных ощущений при введении игл, к сожалению, не избавиться. Однако можно их заметно уменьшить с помощью простого трюка. Если начать кашлять одновременно с уколом, боль от него станет заметно меньше. Информация об этом открытии впервые появилась в британском журнале, посвященном пластической хирургии. Врачи связывают снижение болевых ощущений, с одной стороны, с отвлечением внимания, а с другой — с поднятием артериального давления. Оказалось, что этот простой метод является даже более эффективным, чем прослушивание музыки, просмотр фильма, беседа и другие способы отвлечения пациента во время укола.

6. Массаж участка между бровями помогает снять заложенность носа

Капли, спреи и другие специальные средства отлично справляются с заложенностью носа. Но что делать, если под рукой ничего нет, аптека закрыта, а нос забит так, что дышать невозможно? Вы можете облегчить свое состояние без всяких дополнительных средств — с помощью точечного массажа. Чтобы избавиться от заложенности носа, пальцами нужно надавить на область между бровями, а язык плотно прижать к небу. Для достижения эффекта достаточно будет 20 секунд. При необходимости можно повторить массаж несколько раз. Удерживая язык в таком положении, мы немного раскачиваем кость, которая проходит через носовые проходы ко рту. Получается своеобразный дренаж, который и помогает ослабить заложенность носа.

7. Боль уменьшится, если посмотреть на рану в перевернутый бинокль

За боль в любой точке тела отвечает мозг: так он подает сигнал об опасности. Оказывается, что мы можем его обмануть и представить травму не такой опасной, как ему кажется. Ученые из Оксфордского университета провели эксперимент на людях, страдающих хроническими болями в руке. Их просили смотреть на больное место под разными ракурсами и с разного расстояния. Оказалось, что при увеличении изображения мы ощущаем усиление боли, а при уменьшении — наоборот. Скорее всего, причина таких реакций в логике работы мозга: приближенная травма кажется больше и сигнал об опасности увеличивается, а взгляд издалека, напротив, делает ее не такой важной, а значит, и не такой болезненной.

8. Если очень хочется в туалет, нужно почесать икру

Желание сходить в туалет иногда настигает внезапно и совсем не вовремя. Как и в случае с болью, сигналы о том, что надо скорее найти уборную, подает нам мозг. Он делает сигнал интенсивным, чтобы мы поторопились. Но физиологически, как правило, мы способны терпеть еще довольно долго. Австралийский физиотерапевт Джанетт Уэбб нашла необычный способ справляться с внезапными позывами в туалет: нужно энергично почесать ногу в районе икры несколько секунд. Так вы сможете немного расслабиться и получите еще немного времени. К сожалению, этот способ проверен только на женщинах. Поможет ли то же самое мужчинам, пока неизвестно.

9. Головокружение прекратится, если сделать простое упражнение

Головокружение возникает не только из-за серьезных патологий, но также из-за незначительных вещей: духоты, стресса, испуга и т. д. Обычно приходится садиться и ждать, пока самочувствие не улучшится. Но оказалось, что в подобных ситуациях мы можем помочь себе буквально за несколько секунд. Ученый из Университета Колорадо открыл простое упражнение, которое избавляет от головокружения за 1 минуту. Для достижения эффекта нужно запрокинуть голову назад, затем наклониться вперед и повернуться лицом к левому локтю. Люди, которые опробовали на себе этот способ, отметили, что головокружение уходит уже после первого упражнения. Видео с инструкцией по избавлению от головокружения набрало более 2 млн просмотров, а доктор получил благодарность от людей со всего мира.

10. Чтобы охладиться, приложите холодный предмет к любой точке пульса на теле

Летом особенно плохо тем, кто занимается спортом и не хочет отказываться от тренировки из-за слишком жаркой погоды. В этом случае простой способ поможет немного снизить температуру тела: достаточно приложить любой холодный предмет к точке пульса на теле. Таких точек у нас несколько: у виска, на запястье, на шее, под коленом. При занятиях спортом можно использовать мокрые повязки на голову или запястье: они помогут телу не перегреваться. Если вы находитесь в жарком помещении, просто приложите холодный предмет к любому месту, где вена близко прилегает к коже.

Наш организм — сложная система, но все-таки мы можем им управлять. А вы знаете другие способы обхитрить свое тело и мозг?