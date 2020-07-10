10 реакций организма, о причине которых большинство из нас не знает

Хотя физиология, наука, изучающая процессы жизнедеятельности организма, появилась еще в XVII веке, ученые до сих пор не могут найти объяснение некоторым феноменам, связанным с человеческим телом, что уж говорить об обычных людях. Нам не всегда ясны причины даже вполне привычных процессов, которые регулярно происходят внутри нас.

Редакция AdMe.ru решила покопаться в физиологических явлениях и выяснить, что же их вызывает. А в качестве бонуса предлагаем вам загадочную историю, которая озадачила даже светил медицины.

Солнечные ожоги

Наверняка и вам случалось перележать на пляже и обгореть. Оказывается, этот неприятный процесс запускают клетки вашего организма, чтобы спасти вас от онкологии. Поврежденные воздействием ультрафиолета (вот почему не стоит выходить из дома, не воспользовавшись средством для защиты от солнечных лучей) клетки уничтожают себя, потому что уже не могут работать должным образом. Их поглощают лейкоциты, а чтобы облегчить им доступ, капилляры раздуваются, из них вытекает специальная жидкость. Это и приводит к тому, что кожа краснеет, болит и чешется.

Тяга к вредной еде

Не вините себя за желание побаловать себя чипсами, сладостями или прочими вредностями. Если за окном осень или зима, возможно, все дело в сезонном аффективном расстройстве. Оно является реакцией нашего организма на недостаток солнечного света. Исследование показало, что у людей, страдающих от этого расстройства, падает уровень серотонина (также известен как гормон счастья) и растет потребность в углеводах.

Жесты

Есть вероятность, что некоторые жесты вшиты в наши гены. Специалисты наблюдали за паралимпийцами, незрячими с рождения: как и остальные спортсмены, услышав новость о победе, они показывали жест победы, выпрямлялись и выпячивали грудь. Услышав о поражении, сутулились и сжимались. Возможно, это универсальные признаки господства и подчинения, которые передались нам от наших предков.

Аллергия

Хотя аллергия — это явление, знакомое многим не понаслышке, не всем известны его причины. Аллергия возникает, когда иммунная система ошибочно принимает безвредное вещество за опасного захватчика. Таким веществом может оказаться пыльца, определенная пища, пчелиный яд, кошачья шерсть и многое другое, при этом у большинства людей этот компонент не вызывает подобной реакции. В ответ на раздражители иммунная система вырабатывает антитела, которые при встрече с аллергеном выделяют такое химическое вещество, как гистамин. А оно в свою очередь провоцирует различные симптомы, например насморк или кожные высыпания.

Дрожь и мурашки

В холодную погоду мозг посылает мышцам сигнал участить сокращения, чтобы нас согреть, и вследствие этого мы начинаем дрожать. Также от наших куда более волосатых предков нам достался рефлекс, из-за которого возникают мурашки: крохотные мускулы на корнях волосков по всему телу сокращаются, заставляя их подниматься. Природа мурашек весьма разнообразна: они могут появляться как в ответ на приятные ощущения, так и от страха. Например, котенок на фото вверху покрылся мурашками от страха высоты. Это тоже древний инстинктивный способ борьбы со страхом: благодаря поднявшейся шерсти, животное кажется больше и может успешнее отпугивать противника.

Метеозависимость

Знакомо ли вам ощущение сонливости и слабости перед дождем? Не спешите записывать себя в ряды метеозависимых. Ученые полагают, что это явление объясняется в большой степени психосоматикой: ожидание плохой погоды вызывает болезненные ощущения в теле. Из-за этого у некоторых людей могут разболеться суставы просто от просмотра прогноза погоды по телевизору.

Борьба со стрессом с помощью музыки

Оказывается, нужно почаще включать любимые плейлисты: это не только приятно, но и полезно. Когда мы слушаем музыку, наше сердце начинает биться ей в такт, это способствует понижению артериального давления и улучшению сердечно-сосудистой деятельности. На физиологическом уровне это объясняет тот факт, что музыка помогает нам расслабиться и успокоиться.

Потоотделение

Для человека выделение пота — это средство терморегуляции: так, в жаркую погоду или во время интенсивных физических нагрузок мозг посылает сигнал охладить организм, чтобы температура не превышала 37 градусов.

Чихание

У этого явления есть довольно простое объяснение: когда пыль или другие частицы попадают в ноздри, нос рефлекторно выбрасывает воздух обратно, чтобы их очистить. Но есть случаи, когда люди чихают при выходе на яркий свет или при поедании острой пищи, и над причинами этого ученые пока еще спорят.

Бонус: галлюцинация-диагноз

В 1984 году здоровая женщина обратилась в клинику, потому что стала слышать голоса, настойчиво убеждавшие ее провести сканирование головного мозга на предмет наличия опухоли. Они сказали ей, что раньше работали в детской больнице, в которую и посоветовали обратиться (эта больница, представленная на фото сверху, существует и сейчас). Галлюцинация не солгала: опухоль действительно была, и женщину благополучно прооперировали. После операции она в последний раз услышала голоса, сказавшие: «Мы рады, что помогли тебе, прощай». Врачи предположили, что, возможно, на подсознательном уровне женщина понимала, что с ней что-то не так, хоть и не чувствовала симптомов, а голоса стали не только реакцией на опухоль, но и ее порождением, поскольку исчезли вместе с ней.