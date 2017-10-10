10 причин потери зрения, о которых вы могли не знать

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Никто из нас не хотел бы ослабить четкость своего зрения или и вовсе лишиться возможности видеть. Однако почти все мы каждый день совершаем ошибки, из-за которых добровольно вредим собственным глазам AdMe.ru решил разобраться, какие ежедневные привычки могут стоить нам глазного здоровья. И вот что мы делаем не так:

1. Слишком долго используем одно косметическое средство

Офтальмологи рекомендуют выбрасывать средства для макияжа глаз, которыми вы пользуетесь дольше 3 месяцев. Ибо скапливающиеся на них бактерии могут стать причиной глазных инфекций.

2. Едим много мучного

Из-за такой еды в нашем организме повышается уровень инсулина. Это, по мнению ученых, уже в юности приводит к удлинению глазного яблока и, как следствие, близорукости. И хотя исследователи сомневаются, что именно мучная пища стала причиной увеличения мирового процента близоруких людей, влияние ее на развитие глаз тем не менее доказано.

3. «Спасаемся» глазными каплями

Если вы начали пользоваться глазными каплями по собственной инициативе, значит, часто ощущаете дискомфорт глаз. Однако капли всего лишь снимают неприятные ощущения и покраснение на несколько минут. Так как этот метод не избавит вас от реальных проблем, лучше до покупки нового пузырька капель обратиться к специалисту и не запускать возможное заболевание.

4. Пьем мало воды

Если мы выпиваем меньше 8 стаканов воды в день, наш организм начинает страдать от обезвоживания. Из-за этого не вырабатывается достаточного количества слез, и мы ощущаем сухость глаз.

5. Не пользуемся солнцезащитными очками зимой

Врачи предупреждают, что ультрафиолет, отражающийся от снега и льда, может стать причиной так называемой «снежной слепоты», симптомами которой являются отеки, двоение в глазах и слезотечение. Поэтому офтальмологи рекомендуют использовать солнцезащитные очки даже в холодное время года.

6. Не высыпаемся

Глаза, не получившие достаточного времени для отдыха, могут «порадовать» вас расфокусировкой зрения, темными кругами и нервным тиком.

7. Держим книгу слишком близко к глазам

Ученые увидели прямую связь между тем, как человек читает, и состоянием его зрения. Исследователи уверены, что те, кто не может и дня прожить без книги и при этом держит ее почти у самого лица, впоследствии часто страдают близорукостью.

8. Регулярно трем глаза

Если потереть уставшие или зудящие глаза, можно получить ощущение облегчения на несколько минут. Однако если тереть глаза регулярно, можно добиться ослабления и искажения формы роговицы.

9. Работаем в стрессовых условиях

Если при работе за компьютером вы чувствуете боль и сухость глаз, возможно, дело вовсе не в мониторе. Ученые пришли к выводу, что такие симптомы в большинстве своем испытывают люди, которые работают в эмоционально некомфортной среде. А те, кого полностью устраивают условия труда, на усталость глаз, как правило, не жалуются.

10. Забываем вынимать контактные линзы

Наша роговица во время бодрствования получает кислород из воздуха, а во время сна питается влагой от слез. Но присутствие контактных линз на протяжении полных суток лишает роговицу возможности получать необходимые вещества и ослабляет ее.